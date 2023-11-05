Cviček spritz: poletna pijača, ki bi lahko postala hit tega poletja

Nekoč je bil špricer s cvičkom, danes je cviček spritz. Podobni pijači, pri katerih vino osvežimo z gazirano pijačo in še kakšnim dodatkom. V pravi poplavi vseh mogočih osvežujočih napitkov – z ali brez alkohola – ki osvajajo v zadnjih vse bolj vročih poletjih, je bilo le vprašanje časa, kdaj bomo dobili tudi osvežen špricer s cvičkom. Seveda ni prav nobene potrebe, da bi se s pripravo cviček spritza kakorkoli omejevali pri dodatkih, ki so lahko stvar okusa in trenutnega navdiha. Le sestavien naj bodo take, ki po okusih pašejo skupaj.

Kot za vse poletne pijače potrebujemo tudi za cviček spritz obilo ledu. FOTO: Krit Of Studio Omg Getty Images

Cviček spritz si je prav gotovo že kdo pripravljal doma, ko je iskal okuse, s katerimi bi omilil cvičkovo kislino, a se ni ubadal z njegovim imenom. V Kleti Krško pa so ponudili recept, po katerem ga so ga ponudili tudi sami. Hladnemu cvičku dodamo tonik in cele maline, pijačo pa dodatno ohladimo z obilico ledu. Pravijo, da na okus vpliva tudi način priprave oziroma postopek, po katerem pijačo zmešamo, pomembno pa je seveda tudi, kako je postrežena.

Ponudimo v kozarcu na peclju

Pijače s tako imenitnim imenom pač ne bomo ponujali v kozarcu za sok ali pivo, bognedaj celo plastičen, temveč mu pritiče elegantnen kozarec na peclju. Vanj najprej stresemo kocke ledu, naj jih bo za slabo polovico, in čez nalijemo cviček, da je led pokrit. Potem dodamo tonik, rahlo pomešamo, lahko tako, da samo zaokrožimo s kozarcem, in čez vse dodamo sveže in zrele, a čvste maline. Grenkoba tonika se imenitno poveže s cvičkovo kislino, če želimo bolj nevtralen okus, pa seveda uporabimo mineralno gazirano vodo (kar bo pa bo seveda spominjalo na navadni špricer). Končni okus in izgled dosežemo z dodanim sadjem, najbolje se obnese jagodičje, poleg malin tudi jagode, fino je, če imamo zelo majhne, da jih ni treba rezati, poskusimo lahko tudi gozdne. Za okras in zadnjo piko na i pa še rezina limone in listič mete ali melise.

V kozarec najprej stresemo led, ki ga zalijemo s cvičkom. FOTO: Mensent Photography Getty Images

Cviček spritz je idealna osvežitev za vroče dni, ko iščemo sveže in ne presladke okuse, hkrati pa nizko vsebnost alkohola. Ker je že cviček od večine vin manj močan, kot pravimo, ime v kombinaciji z mineralno vodo ali tonikom ter ledom alkohola približno toliko kot pivo. Sladki in aromatični dodatki, kot je sadje in zelišča, pa navaden špricer povzdignejo v imenitno sodobno pijačo, ki je našla pot tudi v trendovske lokale.