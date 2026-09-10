Domača gobja začimba: Pripravite jo v nekaj minutah in uporabljajte vso zimo

Sušenje je eden od tradicionalnih načinov, kako gobe shranimo za čas, ko jih v gozdu ni več. Posušeni jurčki, lisičke in druge užitne gobe pozneje končajo v juhah, omakah, rižotah ali v jedeh z ajdovo kašo. Da ne bo šlo nič v nič, porabimo tudi drobne koščke in prah, ki se naberejo na dnu kozarca ali vrečke. Lahko jih stresemo k jedi skupaj z gobami ali pa zmeljemo. Za večje količine del posušenih gob namenoma zmeljemo v fino začimbo, ki v shrambi zavzame malo prostora in jo imamo vedno pri roki.

Sušenje gob ima pri nas dolgo tradicijo, saj je eden od najstarejših načinov konzerviranja za zimo. FOTO: David Burton/Getty Images

Priprava je preprosta

Povsem suhe gobe zmeljemo v kavnem mlinčku ali zmogljivem sekljalniku, po želji jih presejemo in shranimo v dobro zaprt kozarec. Uporabimo lahko samo jurčke ali mešanico različnih užitnih gob, ki bo dala bolj kompleksen okus, pa tudi dele gob, ki jih sicer ne kuhamo in bi jih zavrgli, na primer bete od marel. Gobe morajo biti pred mletjem povsem suhe in krhke, da se prah ne sprime in med shranjevanjem ne navlaži. Hranimo ga v suhem, temnem prostoru, v tesno zaprtem kozarcu. Najbolje je, da meljemo manjše količine, saj zmlete gobe aromo izgubijo hitreje kot cele suhe.

Gobji prah jedem doda izrazit gozdni okus in umami, zato ga ni treba dodati veliko. Od pol do ena čajna žlička za nekaj porcij juhe ali enolončnice je dobro izhodišče, količino prilagodimo vrsti gob in svojemu okusu. Gobja začimba bo zanimivo popestrila golaž, ričet, zelenjavno enolončnico in druge jedi na žlico, omako za testenine, ajdovo kašo ali polento, če jo dodamo navadnemu krompirjevemu golažu, bodo navdušeni jedci radovedno prosili za recept.

Nekaj korakov od svežih gob do začimbe FOTO: Ana M. F. Gargasz/500px/Getty Images

Gobji prah je lahko tudi osnova za domačo začimbno mešanico, v kateri poleg gobjega okusa dodamo še čebulo v prahu, česen v prahu in nekaj posušenih zelišč, na primer timijan, majaron ali peteršilj. Sol in poper raje odmerimo šele pri kuhanju, da lahko mešanico uporabljamo v različnih jedeh.

Po prahu bodo posegli tudi ljubitelji kremne gobove juhe, z malo kuharske spretnosti se bo kosala s tisto iz vrečke. Na maslu zmehčamo drobno sesekljano čebulo, dodamo malo česna in dve žlički gobjega prahu, nato vmešamo žlico moke. Med mešanjem prilijemo približno dobrega pol litra zelenjavne jušne osnove in kuhamo deset minut. Za kremasto teksturo dodamo deci ali dva smetane za kuhanje, začinimo s soljo, poprom in malo timijana ter po želji zmešamo s paličnim mešalnikom. Juha bo popolna, če ji dodamo še na maslu popražene sveže šampinjone.