En pečen piščanec, tri različna kosila: Tako ga porabimo do zadnjega koščka

Piščanec je lahko veliko več kot nedeljsko kosilo, saj lahko, če ga že pred peko pripravimo z dobrim načrtom, iz enega kosa pripravimo kar tri povsem različne jedi.

Ko govorimo o kuhanju za več dni, hitro pomislimo na tri pogrete različice istega kosila. A pri pečenem piščancu je lahko zgodba povsem drugačna. Prvi dan ga lahko postrežemo takšnega, kot mora biti: sočnega, zlato zapečenega in obdanega s krompirjem, naslednji dan njegovo meso združimo z rozinami, pinjolami in rožmarinom, tretji dan pa iz kosti pripravimo osnovo za pikantno juho z zeljem in rezanci.

Najprej spečemo piščanca

Pri pečenem piščancu pogosto iščemo zapletene marinade, čeprav je za dober rezultat najpomembnejša precej bolj preprosta podrobnost: koža mora biti pred peko čim bolj suha, saj se tako v pečici zlato in hrustljavo zapeče, ne pa kuha v pari.

Potrebujemo (za dve do tri osebe)

celega piščanca, težkega približno 1,6 do 1,8 kg

1 bio limono

4 stroke česna

nekaj vejic timijana ali rožmarina

1 žlico oljčnega olja

sol in sveže mleti poper

Pečico segrejemo na 220 stopinj oziroma na 200 stopinj z ventilacijo. Piščanca s papirnato brisačo dobro osušimo zunaj in znotraj, ga natremo z oljem, soljo in poprom, v trebušno votlino pa položimo prerezano limono, česen in zelišča. Položimo ga v pekač s prsmi navzgor in pečemo približno od 60 do 75 minut, odvisno od njegove velikosti in pečice. Preden ga razrežemo, naj počiva vsaj 15 minut, sokove, ki so se nabrali v pekaču pa prihranimo, saj bodo naslednji dan postali preprosta (a okusna) omaka za testenine. Piščanca zdaj razdelimo načrtno. Za prvo kosilo uporabimo bedra, krače in perutničke, obe polovici prsi pa shranimo ločeno. Z okostja oberemo vse manjše koščke mesa in jih prav tako prihranimo, okostja pa nikakor ne zavržemo.

Prvo kosilo: pečen piščanec z limonovim krompirjem in gorčičnim jogurtom

Krompir lahko spečemo kar v istem pekaču kot piščanca. Tako bo prestregel njegove sokove, mi pa si prihranimo pomivanje dodatne posode.

Za dve osebi potrebujemo

pečena piščančja bedra, krače in perutničke

500 g manjšega krompirja

1 manjšo rdečo čebulo

polovico limone

1 žlico oljčnega olja

sol in poper

Za omako

150 g gostega navadnega ali grškega jogurta

1 žličko dijonske gorčice

1 žličko limonovega soka

ščepec soli

Krompir narežemo na polovice ali četrtine, čebulo pa na večje krhlje. Začinimo z oljem, soljo, poprom in nekaj rezinami limone. Če ga pečemo skupaj s piščancem, ga v pekač dodamo že na začetku, če pa imamo zelo majhen krompir, ga lahko dodamo po prvih 15 minutah peke. Jogurt zmešamo z gorčico, limonovim sokom in soljo, k pečenemu piščancu in krompirju pa postrežemo še veliko skledo zelene solate.

Številni pravijo, da je najbolj preprosto še vedno najboljše: piščanec s pečenim krompirjem in osvežilno pomako. FOTO: Anne DEL SOCORRO/Getty Images

Drugo kosilo: tagliatelle s piščancem, pinjolami, rozinami in rožmarinom

Ta kombinacija je na prvi pogled nekoliko nenavadna, vendar deluje presenetljivo domače. V receptu, ki ga je svetu prvotno predstavila kulinarična mojstrica Nigella Lawson, se sladkost rozin namreč uravnoteži z rožmarinom, poprom in slanimi sokovi pečenja, pinjole pa jedi dodajo teksturo.

Potrebujemo

200 g rezancev tagliatelle

približno 200 g pečenih piščančjih prsi

25 g rozin

30 g pinjol

1 manjšo vejico rožmarina

2 žlici sokov od pečenja ali oljčnega olja

2 žlici sesekljanega peteršilja

sol in sveže mleti poper

Rozine prelijemo s toplo vodo in pustimo stati toliko časa, da skuhamo testenine. Pinjole v suhi ponvi rahlo popražimo, nato jih preložimo na krožnik. Piščančje meso natrgamo na manjše koščke, če nam je ostalo kaj pečene kože, pa tudi to drobno narežemo in v ponvi popečemo do hrustljavega. Tagliatelle skuhamo na zob. Medtem v večji ponvi segrejemo prihranjene sokove od pečenja, dodamo drobno sesekljan rožmarin, odcejene rozine in piščanca, ter prilijemo zajemalko vode od kuhanja testenin. V ponev dodamo odcejene tagliatelle, peteršilj in pinjole. Dobro premešamo, po potrebi prilijemo še malo vode od testenin ter zaključimo z oljčnim oljem in sveže mletim poprom.

Testenine s piščancem lahko pripravimo v različnih kombinacijah; z gobami, hladnimi omakami, pa z rozinami, piščancem in rožmarinom. FOTO: Alexandr Kolesnikov/Getty Images

Tretje kosilo: aromatična piščančja juha z zeljem in rezanci

Tretji dan porabimo preostalo polovico prsi, vse drobne koščke mesa in kosti ter iz tega skuhamo lažjo jušno osnovo, ki bo že po 45 minutah precej okusnejša od vode, še boljša pa bo, če imamo čas za daljše počasno kuhanje.

Kombinacija ingverja, čilija, mlade čebule, zelja, ribje omake, limete in sezamovega olja diši po receptih, ki jih je na televiziji delil Jamie Oliver, obenem pa je priprava s predpečenim piščancem dovolj preprosta, da se je lahko lotimo tudi sami.

Za osnovo potrebujemo

okostje pečenega piščanca

1 čebulo

2 stroka česna

približno 3 cm ingverja

1,2 litra vode

stebla peteršilja ali koriandra

nekaj zrn popra

sol

Za juho

približno 150 do 200 g preostalega piščančjega mesa

200 g tanko narezanega zelja

2 mladi čebuli

100 do 120 g tankih pšeničnih ali riževih rezancev

1 žlico sojine ali ribje omake

sok polovice limete

malo čilija

nekaj kapljic sezamovega olja

sezam in koriander po želji

Kosti položimo v lonec, dodamo razpolovljeno čebulo, česen, narezani ingver, zeliščna stebla in poper. Prilijemo vodo, zavremo in nato zelo rahlo kuhamo vsaj 45 minut. Če imamo čas, osnovo kuhamo uro in pol. Precedimo jo in z okostja še enkrat poberemo morebitne koščke mesa. Precejeno osnovo zavremo, dodamo zelje, beli del mlade čebule in čili ter kuhamo približno pet minut. Dodamo rezance in jih skuhamo po navodilih na embalaži. Piščančje meso v lonec stresemo šele proti koncu, saj je že pečeno in ga moramo le dobro pogreti. Juho začinimo s sojino ali ribjo omako, limetinim sokom in nekaj kapljicami sezamovega olja. Po vrhu potresemo z zelenim delom mlade čebule, sezamom in koriandrom.

Piščančjo juho lahko pripravimo tudi v nekoliko nepričakovani kombinaciji, z limeto, čilijem ingverjem in rezanci. FOTO: wulingyun/Getty Images

Kako piščanca varno shranimo

Načrt za tri kosila deluje le, če meso pravilno ohladimo in shranimo. Ostankov ne puščamo več ur v pekaču na kuhinjskem pultu, meso je treba čim prej ločiti od kosti, ga razdeliti v manjše zaprte posode in postaviti v hladilnik.

Po priporočilih NIJZ ostanke hrane v hladilniku pri temperaturi 5 stopinj Celzija hranimo od dva do tri dni, občutljive skupine naj bi ohlajene ostanke zaužile v 24 urah. NIJZ svetuje tudi pravilo »razdeli in ohladi« ter pogrevanje ostankov na najmanj 74 stopinj Celzija.

Če že vnaprej vemo, da tretjega kosila ne bomo pripravili pravočasno, del mesa in kosti zamrznemo takoj po ohlajanju, Posamezno pripravljeno jed pa pogrejemo le enkrat in samo v količini, ki jo bomo pojedli.