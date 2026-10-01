Fižol iz pločevinke: Kaj naredimo s tekočino? Jo speremo ali pametno uporabimo?

Gosta tekočina, ki navadno odteče v korito, je lahko uporabna sestavina, le vedeti moramo, kdaj jo želimo v jedi in kdaj res ne.

Če ste se kdaj vprašali, ali je tekočina, v kateri plava konzerviran fižol, nekaj, česar se moramo v vsakem primeru znebiti, vas bo odgovor, da je lahko precej uporabna pri vsakodnevni kuhi, morda presenetil. Prav nam lahko pride pri pripravi juh in omak, saj jih zaradi vsebnosti škroba lepo zgosti in naredi bolj povezane, pri pripravi solat pa se je bomo najverjetneje raje znebili. Ampak pojdimo lepo po vrsti.

V juhi jo obdržimo, v solati običajno ne

Kaj z vodo, ki obliva konzerviran fižol, se najlažje odločimo, če pomislimo na jed, ki jo pripravljamo. Fižolova juha, enolončnica ali gosta omaka tekočino tako ali tako potrebujejo, zato lahko pri kuhi uporabimo tudi nekaj tekočine iz pločevinke. Fižol v jed lahko dodamo skupaj z njo ali pa ga odcedimo nad skodelico in tekočino vmešamo postopoma, po žlicah. Odlična je tudi za zgoščevanje zelenjavnih juh, omak in namazov, ko tekočino pretlačimo skupaj s fižolom ter jo nato postopno dodajamo v jed, dokler ne doseže želene gostote.

Pri solati pa si praviloma želimo nekaj drugega, torej zrna, ki ostanejo ločena, in preliv, ki ga pripravimo sami. Fižol zato odcedimo in ga po želji speremo, enako velja za čičerko, ki jo nameravamo speči do hrustljavega, saj jo moramo po spiranju še dobro osušiti.

Tekočina nam lahko pride prav pri zgoščevanju juh, omak in namazov. FOTO: imageBROKER/Aleksei Isachenko/Getty Images/imageBROKER RF

Najprej jo poskusimo

Vse pločevinke niso enake, kar pomeni, da tudi vse tekočine niso enake. Nekatere konzerve namreč vsebujejo redko tekočino, druge gostejšo, razlikujeta se lahko tudi okus in slanost. Kulinarični strokovnjaki zato vedno priporočajo, da tekočino pred uporabo pokusimo in jo v primeru, da nam je všeč, postopno dodamo jedi.

Praktičen trik je, da fižol najprej odcedimo nad skodelico in ne nad koritom. Potem se lahko mirno odločimo, koliko tekočine bomo vrnili v lonec in koliko odlili stran.

Ali lahko fižolovo tekočino uporabimo kot akvafabo?

Zmotno je misliti, da je akvafaba ime samo za tekočino iz čičerke, čeprav je prav ta v domači kuhinji najbolj znana. Izraz namreč označuje tudi tekočino, ki ostane po kuhanju drugih stročnic, na primer fižola in leče. Ker vsebuje snovi, ki so iz zrn prešle v vodo, lahko pomaga pri zgoščevanju, povezovanju sestavin in v nekaterih primerih tudi pri tvorjenju pene. So pa raziskave akvafabe iz fižola in drugih stročnic pokazale, da se pojavljajo razlike v njenih lastnostih in uporabnosti; če torej želimo speči čim bolj zanesljive rastlinske meringe, je tekočina iz pločevinke čičerke še vedno najbolj preverjena domača izbira, če pa nas zanima predvsem zgostitev juhe ali kremast fižolov namaz, je tekočina iz fižola prav tako odlična kandidatka.