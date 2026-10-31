Fižolovka s testeninami (oziroma pašta fižol) bo boljša, če naredite to

Fižol in testenine so skromne sestavine, iz katerih lahko nastane ena najbolj prijetnih jedi na žlico. A za gosto in okusno fižolovko ni pomembno le, kaj damo v lonec, temveč tudi, kako vse skupaj skuhamo.

Ko se leto prevesi v hladni del, v kuhinji pogosteje pripravljamo tople jedi na žlico. Slovenija ima bogato tradicijo takšnih receptov, med bolj priljubljene pa se zagotovo uvršča tudi fižolovka s testeninami, na Primorskem znana kot pašta fižol. Tako kot marsikatera druga jed na žlico, je tudi ta zrasla iz gospodarnosti in želje po tem, da pri pripravi uporabimo stvari, ki jih že imamo doma.

Pasta e fagioli, kombinacija fižola in testenin, je doma v različnih delih Italije, kjer jo pripravljajo na številne načine: ponekod je jed bolj tekoča, drugod tako gosta, da je podobna testeninam v kremasti omaki, razlikujejo pa se tudi vrste fižola, ki jih uporabimo, dodatki in oblike testenin. Pri neapeljski različici so šli celo tako daleč, da so v jed vedno vključevali mešanico različnih testenin, ki so jim v manjših količinah ostale doma.

Jed, v kateri so uporabili ostanke testenin

Neapeljska pašta fižol je tesno povezana s tako imenovano pasta mista, mešanico drobnih in nalomljenih testenin. Kot piše italijanska kulinarična revija La Cucina Italiana, so gospodinjstva nekoč porabila ostanke različnih oblik, ki jih samih zase ni bilo več dovolj za obrok. Tako so se lahko v istem loncu znašli krajši makaroni, nalomljeni špageti, koščki širokih rezancev in druge testenine, ki so ostale pri roki in skupaj s fižolom sestavile preprosto a nasitno jed. Temu principu lahko sledimo tudi doma in pri pripravi porabimo majhne količine testenin, ki so nam ostale v omari. Pazimo le, da izberemo oblike s podobnim časom kuhanja, sicer bodo nekatere že razkuhane, druge pa še trde.

Korak, ki jed naredi kremasto

Pri pripravi pašte fižol smo morda vajeni, da fižolovo juho skuhamo v enem loncu, testenine pa posebej v drugem in jih v juho vmešamo tik pred serviranjem. A neapeljska različica ponuja drugačen pristop. Postopek, ki ga je v svojem receptu opisuje italijanski kuharski mojster Antonino Cannavacciuolo, veleva, da testenine dodamo neposredno v lonec s fižolom in jih skuhamo v fižolovi osnovi. Med kuhanjem se v tekočino tako sprošča škrob, ki prispeva k bolj povezani in kremasti teksturi.

Recept Antonina Cannavacciuola na hitro Antonino v svojem receptu fižol najprej skuha s korenjem, čebulo, stebelno zeleno in lovorjem. Nato ga odcedi, vendar tekočino prihrani. V drugem loncu segreje oljčno olje s česnom in čilijem, doda fižol ter ga zalije s prihranjeno tekočino. Ko ta zavre, vanjo strese testenine in jih med mešanjem skuha do stopnje al dente. Cannavacciuolo svojo pašto fižol po kuhanju obogati še z drobno sesekljanim lardom, peteršiljem, poprom in malo česnovega olja. Pred serviranjem doda še kapljico ekstra deviškega oljčnega olja.

Na kaj pazimo pri skupnem kuhanju?

Preden dodamo testenine, mora biti fižol že kuhan in mehak. Testenine namreč potrebujejo precej manj časa kot suh fižol, zato bi se, če bi jih dodali prezgodaj, razkuhale. Ko jih stresemo v vrelo fižolovo osnovo, jed redno mešamo, posebno po dnu lonca, med kuhanjem pa spremljamo tudi količino tekočine. Če se juha preveč zgosti, preden so testenine kuhane, prilijemo še malo vroče prihranjene fižolove tekočine ali vode.

Testenine proti koncu poskusimo; želimo, da so kuhane, a še vedno čvrste na ugriz, zato Cannavacciuolo v svojem receptu jed odstavi z ognja in jo pusti nekaj minut počivati. Pri počivanju upoštevamo, da bodo testenine še naprej vpijale tekočino, zato jo, če želimo pašto fižol postreči kot juho, z ognja odstavimo nekoliko bolj tekočo, kot si jo želimo na krožniku in jo nato po potrebi pred serviranjem razredčimo z malo vroče vode ali prihranjene osnove.

Fižolove juhe so lahko pripravljene z različno zelenjavo, različnimi tipi fižolov in tudi različnimi tipi testenin. FOTO: ©Daniela White Images/Getty Images

Za gostoto lahko pretlačimo še del fižola

Kremaste teksture ne ustvarijo le testenine, saj La Cucina Italiana v eni od različic predlaga, da del kuhanega fižola zmiksamo z malo tekočine od kuhanja in ga vrnemo k preostalim celim zrnom, nato pa v lonec dodamo testenine in jih med mešanjem skuhamo. Doma lahko manjšo količino fižola pretlačimo tudi z vilicami in tako ustvarimo gostejšo osnovo, v kateri še vedno ostane dovolj celih zrn.