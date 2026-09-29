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Grški jogurt ali jogurt grškega tipa: ali veste, kaj pravzaprav kupujete?

Ni vsak grški jogurt enak, zato je pred nakupom vedno potrebno pregledati tudi vsebnost. FOTO: FreshSplash/Getty Images
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Ko pred trgovsko polico izbiramo med grškim jogurtom in jogurtom grškega tipa, podobna videz in ime še ne pomenita, da kupujemo enak izdelek.

Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (MIPOR) je pred kratkim primerjalno ocenil 31 grških jogurtov in jogurtov grškega tipa iz slovenskih trgovin in le dva ocenil z zelo dobro. Osem izdelkov je prejelo oceno dobro, osem povprečno, kar 13 pa pomanjkljivo. Kot so zapisali, so pri ocenjevanju upoštevali hranilno sestavo, označbe in trajnostni vidik.

Razlika se začne pri poreklu

Poimenovanje grški jogurt se uporablja za jogurt, proizveden v Grčiji, za podobne izdelke, proizvedene drugje, pa se uporabljata izraza jogurt grškega tipa ali jogurt na grški način.

Značilno gostoto grškega jogurta tradicionalno dosežejo z odcejanjem po fermentaciji; ko odstranijo del sirotke, se zmanjša vsebnost vode, v končnem izdelku pa se povečata delež suhe snovi in koncentracija beljakovin. Jogurt grškega tipa lahko podobno teksturo dobi z odcejanjem, drugačnim proizvodnim postopkom ali z dodatkom mlečnih sestavin, na primer smetane oziroma mleka v prahu, zato lahko dva lončka, ki sta na žlico videti skoraj enako, vsebujeta precej različni količini beljakovin in maščob.

Gosta tekstura še ne pomeni veliko beljakovin

Med ocenjenimi grškimi jogurti je bilo od 5,3 do 10 gramov beljakovin na 100 gramov izdelka, pri jogurtih grškega tipa pa je bil razpon še večji: od 2,9 do 10,3 grama. Če jogurt kupujete predvsem zaradi beljakovin, vam bo več kot ime na sprednji strani embalaže torej povedala hranilna tabela na zadnji, podobno pa velja tudi za maščobe, saj so bili med pregledanimi izdelki nekateri skoraj povsem brez maščob in takšni z okoli deset odstotki maščobe.

Najprej moramo vedeti, ali smo kupili jogurt grškega tipa ali pravi grški jogurt. FOTO: Alexandr Kolesnikov/Getty Images
Najprej moramo vedeti, ali smo kupili jogurt grškega tipa ali pravi grški jogurt. FOTO: Alexandr Kolesnikov/Getty Images

Zakaj nekateri lončki nimajo seznama sestavin?

Če na jogurtu ne najdete seznama sestavin, to samo po sebi še ne pomeni, da je z označbo kaj narobe, saj je lahko pri fermentiranih mlečnih izdelkih seznam izpuščen, kadar niso dodane druge sestavine, razen dovoljenih mlečnih sestavin, potrebnih encimov in mikrobioloških kultur. MIPOR med pregledanimi izdelki tudi ni zasledil drugih dodanih sestavin; na izdelkih z navedenim seznamom so bile poleg mleka navedene le druge mlečne sestavine in kulture.

Kaj torej pogledati pred nakupom?

Najprej se vprašajte, kaj želite od jogurta; za gost preliv ali kremast namaz je pomembna tekstura, za beljakovinsko bogatejši zajtrk pa primerjava beljakovin na 100 gramov.  Ker so lončki različnih velikosti, je pri primerjavi cen najuporabnejša cena na kilogram: pri ocenjenih izdelkih je segala od 2,49 do 13,30 evra za kilogram, le dva od 31 pregledanih jogurtov pa sta bila proizvedena v Sloveniji.

 

Datum Objave: 30.9.2026 ob 06:09

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Kaja Berlot
Kaja BerlotVestna ustvarjalka besedno začinjenih misli z zvezdicami, kuharica, ki recepte bere zgolj kot predloge, in strastna ljubiteljica solat v vseh mogočih (in nemogočih) kombinacijah. Če bi bila zelenjava, bi bila verjetno rukola – rahlo pikantna, polna karakterja in vedno zanimiva.
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