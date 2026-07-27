Hitri in sveži obroki, ki bodo vašo domačo kuhinjo spremenili v grško taverno
Ob omembi grške hrane pomislimo na lahkotne jedi, olivno olje. Mizo, obloženo s krožniki solat in dobrot, kot je gyros, ter najpomembneje, skupino prijateljev, ki si vse te jedi delijo. Grške jedi slovijo kot lahkotne in sveže, tradicionalno pa so namenjene ne le prehranjevanju, temveč tudi druženju in preživljanju časa s prijatelji in najbližjimi.
Po tako izkušnjo pa ni treba nujno v Grčijo, saj si jo lahko privoščite kar na domači terasi. Izdelki ERIDANOUS, ki jih Lidl ponuja v okviru ponudbe Po navdihu Grčije, so odlična izbira za hitro in nezapleteno pripravo.
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Grki so še iz časov antike povezani s svojo kulinariko. Menili so namreč, da jim je oljčno drevo in s tem oljčno olje z vsemi svojimi blagodejnimi lastnostmi poslala boginja Atena, svojim starim bogovom pa so hrano tudi darovali.
Jejte kot v grški taverni kar doma
Z Lidlovo ponudbo Po navdihu Grčije, ki jo boste na Lidlovih policah našli od ponedeljka, 27. 7. 2026, lahko sveže in slastne grške jedi pripravite sami, brez večjega napora ali dolgotrajne kuhe.
Za hiter prigrizek lahko izberete že pripravljene jedi, kot so osvežilni tzatziki s česnom, izbor oliv kalamon s Peloponeza ter polnjene njoke s sirom feta in olivami, ali izberete sir v slanici (ovčji ali kozji) ter nepogrešljivi halloumi, sir za žar, ki med peko ohrani svojo čvrstost.
Ker je tradicionalno in poleti tudi pri nas zelo dobrodošlo in prijetno večerjati v dobri družbi, je za tako priložnost dobra izbira večerja, ki se začne z grško predjedjo, 'meze'. Ob tem je miza polna manjših jedi, ki si jih udeleženi delijo. Na mizi se največkrat znajdejo tzatziki in podobne omake, olive, sir feta, morski sadeži in manjši mesni prigrizki, halloumi na žaru in tradicionalne grške pite iz listnatega testa.
Z Lidlovo ponudbo ERIDANOUS tako lahko po ugodni ceni pripravite bogato grško večerjo za več ljudi.
Grške glavne jedi so polne avtohtonih sestavin in sezonske zelenjave. Če si želite grškega okusa kar takoj, vam Lidl ponuja že pripravljeno grško musako z mletim mesom, če pa imate nekaj minut za pripravo, smo za vas pripravili nekaj hitrih in preprostih receptov.
Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom
Sestavine iz kolekcije Lidl ERIDANOUS in nekaj minut časa pričarajo okusno pojedino.
Grška mlačna mesna solata
Priprava
V ponvi z malo olivnega olja pripravite gyros. Prestavite v skledo. Dodajte velik beli fižol v paradižnikovi omaki, zelene olive s koščicami, sir hirten v kockah in na večje trakove narezano romansko solato. Pokapljajte z malo kisa in ouza. Zraven postrezite sirove polžke
Sestavine za 4 osebe:
gyros kebab
Lidl Eridanous 50 ml olivno olje
bel fižol v paradižnikovi omaki
olive
sir hirten Lidl Eridanous
romanska solata
36 ml kis
36 ml ouzo
sirovi polžki Lidl Eridanous
Popečen sendvič s sirom halloumi
Priprava
Kruh prerežite na pol, nato ga prerežite vodoravno. Pokapljajte ga z oljem in popecite na vroči žar ponvi. Solato očistite, operite in natrgajte na večje kose. Operite in narežite paradižnik. Kumarice in olive zmešajte s čajno žličko olja, poprom, posušenim čilijem in nasekljanim timijanom. Sir halloumi narežite na rezine in ga na vroči (žar) ponvi popecite, da postane hrustljav. Lepinjo obložite s tzatzikijem, paradižnikom, solato, kumarico in sirom halloumi.
Sestavine za 4 osebe:
250 g sir halloumi
48 ml olivno olje
100 g romanska solata
250 g mesnati paradižnik
48 g tzatziki
3 kisle kumarice
4 olive
4 vejice timijana
4 ml olje čili
Pečena feta s sezamom, primerno za vegetarijance
Priprava
Sir odcedite in diagonalno prerežite na pol. Začinite z limonino lupinico in poprom. Jajci stepite, moko in sezam nasujte ločeno v dve skledi. Koščke sira feta najprej povaljajte v moki, nato pa še v jajcih in sezamu. V ponvi segrejte olje in feto med mešanjem pecite do zlatorjave barve. Vzemite iz ponve in odcedite. Paradižnik operite in narežite na približno 2 cm velike kose. Origano operite, odtrgajte liste s stebel in jih grobo nasekljajte. Paradižnik začinite z origanom, kisom, olivnim oljem, soljo in poprom.
Sestavine za 4 osebe:
1 feta sir
limonina lupina
100 g sezamova semena
100 g bela moka
2 jajci
65 ml
olje
peteršilj
limona
110 g med
250 g mesnati paradižnik
1 rdeča čebula
4 vejice origano
30 ml kis
sol
poper
24 ml olje za cvrtje
Posladek, ki vas bo odpeljal na višave Partenona
Po grško pa se lahko tudi posladkate, z uporabo izdelkov ERIDANOUS iz Lidlove ponudbe lahko svojim gostom po zaključeni sveži večerji ponudite tudi sladico po grškem navdihu.
Browniji s halvo
Priprava
Nad vročo vodno kopeljo stalite maslo in temno čokolado. Stepite jajca, sladkor, ščepec soli in vmešajte v čokoladno zmes. Zmešajte suhe sestavine in presejte na jajčno-čokoladno zmes. Na hitro premešajte. Halvo grobo nasekljajte. Testo vlijte v pekač, obložen s papirjem za peko. Po vrhu potresite 100 g halve (ca. 20 x 30). Pecite pri 160 °C (zgornji in spodnji grelec) približno 25 minut. Pecivo vzemite iz pečice in pustite, da se ohladi. Kot prilogo brownijem postrezite vaniljev sladoled in mešano jagodičevje (npr. jagode, maline, borovnice).
Sestavine za 1 pekač
200 g maslo
200 g temna čokolada
3 jajca
80 g sladkor
1 ščepec sol
120 g bela moka
20 g kakav v prahu
4 g pecilni prašek
100 g halva
vanilijev sladoled
4 kepice
100 g jagodičevje
Sladoled z medom in oreščki
Če pa vam po dobri pojedini ni do priprave sladice, lahko posežete po Lidlovem osvežilnem sladoledu z medom in karameliziranimi pekan oreščki znamke ERIDANOUS.
Preverite raznoliko in cenovno ugodno ponudbo izdelkov ERIDANOUS, ki bo v poslovalnicah Lidl na voljo od ponedeljka, 27. 7. 2026, tukaj.
Ne zamudite Lidlove ponudbe po navdihu Grčije
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