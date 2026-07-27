Hitri in sveži obroki, ki bodo vašo domačo kuhinjo spremenili v grško taverno

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!

Ob omembi grške hrane pomislimo na lahkotne jedi, olivno olje. Mizo, obloženo s krožniki solat in dobrot, kot je gyros, ter najpomembneje, skupino prijateljev, ki si vse te jedi delijo. Grške jedi slovijo kot lahkotne in sveže, tradicionalno pa so namenjene ne le prehranjevanju, temveč tudi druženju in preživljanju časa s prijatelji in najbližjimi.

Po tako izkušnjo pa ni treba nujno v Grčijo, saj si jo lahko privoščite kar na domači terasi. Izdelki ERIDANOUS, ki jih Lidl ponuja v okviru ponudbe Po navdihu Grčije, so odlična izbira za hitro in nezapleteno pripravo.

Aktivirajte svoj Lidl Plus kupon in preverite celotno ponudbo ERIDANOUS v svoji najbližji trgovini Lidl in izkoristite še 15 % popusta pri nakupu najmanj treh izbranih izdelkov ERIDANOUS.

Grki so še iz časov antike povezani s svojo kulinariko. Menili so namreč, da jim je oljčno drevo in s tem oljčno olje z vsemi svojimi blagodejnimi lastnostmi poslala boginja Atena, svojim starim bogovom pa so hrano tudi darovali.

FOTO: Depositphotos

Jejte kot v grški taverni kar doma

Z Lidlovo ponudbo Po navdihu Grčije, ki jo boste na Lidlovih policah našli od ponedeljka, 27. 7. 2026, lahko sveže in slastne grške jedi pripravite sami, brez večjega napora ali dolgotrajne kuhe.

Za hiter prigrizek lahko izberete že pripravljene jedi, kot so osvežilni tzatziki s česnom, izbor oliv kalamon s Peloponeza ter polnjene njoke s sirom feta in olivami, ali izberete sir v slanici (ovčji ali kozji) ter nepogrešljivi halloumi, sir za žar, ki med peko ohrani svojo čvrstost.

Ker je tradicionalno in poleti tudi pri nas zelo dobrodošlo in prijetno večerjati v dobri družbi, je za tako priložnost dobra izbira večerja, ki se začne z grško predjedjo, 'meze'. Ob tem je miza polna manjših jedi, ki si jih udeleženi delijo. Na mizi se največkrat znajdejo tzatziki in podobne omake, olive, sir feta, morski sadeži in manjši mesni prigrizki, halloumi na žaru in tradicionalne grške pite iz listnatega testa.

Z Lidlovo ponudbo ERIDANOUS tako lahko po ugodni ceni pripravite bogato grško večerjo za več ljudi.

FOTO: Depositphotos

Grške glavne jedi so polne avtohtonih sestavin in sezonske zelenjave. Če si želite grškega okusa kar takoj, vam Lidl ponuja že pripravljeno grško musako z mletim mesom, če pa imate nekaj minut za pripravo, smo za vas pripravili nekaj hitrih in preprostih receptov.

Hitra kosila in večerje s sredozemskim pridihom Sestavine iz kolekcije Lidl ERIDANOUS in nekaj minut časa pričarajo okusno pojedino.

Grška mlačna mesna solata

Priprava

V ponvi z malo olivnega olja pripravite gyros. Prestavite v skledo. Dodajte velik beli fižol v paradižnikovi omaki, zelene olive s koščicami, sir hirten v kockah in na večje trakove narezano romansko solato. Pokapljajte z malo kisa in ouza. Zraven postrezite sirove polžke



FOTO: Lidl Slovenija

Sestavine za 4 osebe:

gyros kebab

Lidl Eridanous 50 ml olivno olje

bel fižol v paradižnikovi omaki

olive

sir hirten Lidl Eridanous

romanska solata

36 ml kis

36 ml ouzo

sirovi polžki Lidl Eridanous

Popečen sendvič s sirom halloumi

Priprava

Kruh prerežite na pol, nato ga prerežite vodoravno. Pokapljajte ga z oljem in popecite na vroči žar ponvi. Solato očistite, operite in natrgajte na večje kose. Operite in narežite paradižnik. Kumarice in olive zmešajte s čajno žličko olja, poprom, posušenim čilijem in nasekljanim timijanom. Sir halloumi narežite na rezine in ga na vroči (žar) ponvi popecite, da postane hrustljav. Lepinjo obložite s tzatzikijem, paradižnikom, solato, kumarico in sirom halloumi.



FOTO: Lidl Slovenija

Sestavine za 4 osebe:

250 g sir halloumi

48 ml olivno olje

100 g romanska solata

250 g mesnati paradižnik

48 g tzatziki

3 kisle kumarice

4 olive

4 vejice timijana

4 ml olje čili

Pečena feta s sezamom, primerno za vegetarijance

Priprava

Sir odcedite in diagonalno prerežite na pol. Začinite z limonino lupinico in poprom. Jajci stepite, moko in sezam nasujte ločeno v dve skledi. Koščke sira feta najprej povaljajte v moki, nato pa še v jajcih in sezamu. V ponvi segrejte olje in feto med mešanjem pecite do zlatorjave barve. Vzemite iz ponve in odcedite. Paradižnik operite in narežite na približno 2 cm velike kose. Origano operite, odtrgajte liste s stebel in jih grobo nasekljajte. Paradižnik začinite z origanom, kisom, olivnim oljem, soljo in poprom.



Sestavine za 4 osebe:

1 feta sir

limonina lupina

100 g sezamova semena

100 g bela moka

2 jajci

65 ml

olje

peteršilj

limona

110 g med

250 g mesnati paradižnik

1 rdeča čebula

4 vejice origano

30 ml kis

sol

poper

24 ml olje za cvrtje

FOTO: Lidl Slovenija

Posladek, ki vas bo odpeljal na višave Partenona

Po grško pa se lahko tudi posladkate, z uporabo izdelkov ERIDANOUS iz Lidlove ponudbe lahko svojim gostom po zaključeni sveži večerji ponudite tudi sladico po grškem navdihu.

Browniji s halvo

FOTO: Lidl Slovenija

Priprava

Nad vročo vodno kopeljo stalite maslo in temno čokolado. Stepite jajca, sladkor, ščepec soli in vmešajte v čokoladno zmes. Zmešajte suhe sestavine in presejte na jajčno-čokoladno zmes. Na hitro premešajte. Halvo grobo nasekljajte. Testo vlijte v pekač, obložen s papirjem za peko. Po vrhu potresite 100 g halve (ca. 20 x 30). Pecite pri 160 °C (zgornji in spodnji grelec) približno 25 minut. Pecivo vzemite iz pečice in pustite, da se ohladi. Kot prilogo brownijem postrezite vaniljev sladoled in mešano jagodičevje (npr. jagode, maline, borovnice).



Sestavine za 1 pekač

200 g maslo

200 g temna čokolada

3 jajca

80 g sladkor

1 ščepec sol

120 g bela moka

20 g kakav v prahu

4 g pecilni prašek

100 g halva

vanilijev sladoled

4 kepice

100 g jagodičevje

Sladoled z medom in oreščki

Če pa vam po dobri pojedini ni do priprave sladice, lahko posežete po Lidlovem osvežilnem sladoledu z medom in karameliziranimi pekan oreščki znamke ERIDANOUS.

Preverite raznoliko in cenovno ugodno ponudbo izdelkov ERIDANOUS, ki bo v poslovalnicah Lidl na voljo od ponedeljka, 27. 7. 2026, tukaj.

Ne zamudite Lidlove ponudbe po navdihu Grčije Zabavni in okusni večeri z vašimi najbližjimi vas že čakajo! Preverite celotno ponudbo ERIDANOUS v svoji najbližji trgovini Lidl! Aktivirajte še kupon Lidl Plus in prejmite 15 % popusta pri nakupu najmanj treh izbranih izdelkov ERIDANOUS.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.