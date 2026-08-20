Testeninska solata brez majoneze: 3 prelivi, zaradi katerih bo še boljša

Ker je majoneza na vročih poletnih piknikih sestavina, ki se ji velja izogniti, vam tokrat ponujamo tri ideje, kako pripraviti čudovite testeninske solate nekoliko drugače.

Hladna testeninska solata je ena tistih jedi, ki se zdijo skoraj preveč preproste, da bi pri njih lahko šlo kaj narobe, pa vendar se pogosto zgodi prav to. Vsak, ki jo je že kdaj pripravljal, namreč ve, da testenine naslednji dan postanejo suhe, preliv ostane na dnu posode, zelenjava velikokrat spusti vodo, celotna jed pa ima na koncu precej manj okusa, kot smo pričakovali.

To težavo smo pogosto reševali z majonezo, ki solati doda kremnost, a naj vam povemo eno stvar – to nikakor ni edina možnost za pripravo res dobre testeninske solate. Poleti se namreč lahko poigramo s prelivi na osnovi oljčnega ali sezamovega olja, citrusov, paradižnika in zelišč, ki z malce domišljije postanejo precej bolj zanimiv dodatek.

A najprej pravilo, zaradi katerega bodo vse različice boljše

Profesionalni kuharji pri pripravi dobre testeninske solate poudarjajo predvsem to, da moramo okus graditi v več korakih. Testenine najprej dobro začinimo že med kuhanjem, nato pa jih delno prelijemo s prelivom, še preden se povsem ohladijo, drugi del preliva pa shranimo. Tako testenine niso le začinjene v notranjosti, temveč ostanejo tudi sočne in sijoče, ko jih postrežemo. Hladna hrana namreč potrebuje nekoliko odločnejše začinjanje, saj njene arome zaznavamo manj intenzivno.

Pomembna pa je tudi oblika testenin – kratke testenine z utori, vdolbinami ali zavito površino, kot so fusilli, gemelli, cavatappi, orecchiette ali školjkice, bolje zadržijo preliv in drobne dodatke.

1. Italijanski preliv: paradižnik, bazilika in dobro oljčno olje

Če imamo dobre poletne paradižnike, pravzaprav ne potrebujemo klasične polivke vinaigrette, saj lahko paradižnikov sok postane del preliva. Paradižnik narežemo, rahlo posolimo in pustimo stati približno 10 do 15 minut. Sol bo iz njega izvlekla nekaj soka, ki ga nikar ne odlijemo, temveč ga skupaj z oljčnim oljem, česnom in limonovim sokom povežemo v preliv. Del tega sočnega preliva vmešamo med še nekoliko tople testenine, preostanek pa prihranimo za konec.

Baziliko solati dodamo šele tik pred serviranjem, saj njeni nežni listi ob daljšem stiku s kislim prelivom potemnijo in izgubijo svež videz. Zato kuharji svetujejo, da jo v testeninske solate vmešamo na koncu. Če želimo še bolj izrazit okus, lahko dodamo kapre, olive ali nekaj drobno narezanih inčunov, za dodatno teksturo pa poskrbimo s popečenimi drobtinami ali oreščki.

Feta je vedno dobrodošel dodatek v hladnih solatah, previdni moramo biti le s dosoljevanjem. FOTO: Carlo A/Getty Images

2. Grški preliv: feta, limona in origano

Pri drugi različici kremnosti ne iščemo v majonezi, ampak jo dobimo s pomočjo fete. Približno tretjino fete z vilicami pretlačimo z limonovim sokom in nato postopoma primešamo oljčno olje. Tudi tu del preliva dodamo testeninam, ko so še nekoliko tople. Ko se ohladijo, primešamo še kumare, olive in preostalo nadrobljeno feto ter po potrebi dodamo še limono in oljčno olje.

Najpogostejša napaka pri tej različici je, da prelivu dodamo preveč soli – feta in olive so že precej slane, zato končno količino soli določimo šele, ko smo vse sestavine združili.

Kremnost lahko solati dodamo tudi s svežimi siri, kot je feta, mocarela, burata ali mlad sirni namaz. FOTO: Capelle.r/Getty Images

3. Azijski preliv: sezam, soja in kumare

Tretja različica temelji na povsem drugačnem ravnotežju okusov, saj oljčno olje zamenjamo s sezamovim, slanost večinoma dobimo iz sojine omake, kislino pa iz riževega kisa ali limete. Sojino omako, kis, sezamovo in nevtralno olje, ingver ter nekaj sladkega dobro premešamo, kumaro pa narežemo na tanke rezine ali trakove. Če je zelo vodena, jo rahlo posolimo, pustimo nekaj minut in osušimo, saj bo tako v solato spustila manj vode.

Sezamovi prelivi so za hladne rezance in testenine še posebej primerni, ker lahko ustvarimo dovolj gosto omako, da se oprime njihove površine. Za bolj poln obrok lahko dodamo še edamame, tofu ali natrganega pečenega piščanca, za svežino pa koriander ali meto.

Testenin po kuhanju splaknemo ali ne? Tu obstajajo različne kuharske šole, vendar številni kuharski uredniki splakovanje odsvetujejo. Z izpiranjem namreč odstranimo del škroba s površine, zaradi katerega se lahko preliv bolje oprime testenin, zato strokovnjaki namesto tega svetujejo, da kuhane testenine zmešamo z malo oljčnega olja in jih v eni plasti razporedimo po pekaču, da se hitro ohladijo.

Zakaj je solata iz hladilnika naslednji dan pogosto suha?

Odgovor je preprost – ker testenine med počivanjem vpijajo tekočino. To je razlog, da je testeninska solata, ki je bila ob pripravi popolnoma sočna, nekaj ur pozneje lahko videti skoraj brez preliva. Prav zato kuharji priporočajo, da pripravimo dovolj preliva in ga testeninam dodajamo v dveh delih: prvi del se vpije, drugi pa pred serviranjem znova poskrbi za sočnost.