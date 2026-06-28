Imate preveč bazilike? Poleg pesta obstaja še vsaj 5 odličnih načinov, kako jo porabiti

Še pred nekaj tedni smo previdno trgali posamezne listke za paradižnikovo solato, zdaj pa se na vrtu bohotijo veliki grmički, ki kar kličejo po tem, da jih oberemo.

Prva misel je seveda pesto in to čisto upravičeno, saj gre za enega najboljših načinov, kako ujeti okus poletja v kozarček. Toda bazilika je veliko bolj vsestransko zelišče, kot ji pogosto pripisujemo. V italijanski, tajski in sodobni evropski kuhinji jo uporabljajo v sladicah, napitkih, maslu, oljih in celo v solnih mešanicah.

Če tudi vi letos ne veste več, kaj z njo storiti, so tu ideje, ki jih priporočajo kuharski mojstri in kulinarični ustvarjalci.

1. Olje z baziliko: najboljši trik za testenine, pico in burato

Eden najpreprostejših načinov, kako porabiti večjo količino bazilike, je priprava olja.

Potrebujemo

50 g bazilike

150 ml kakovostnega oljčnega olja

ščepec soli

Liste za nekaj sekund blanširamo v vreli vodi, jih takoj prestavimo v ledeno kopel, dobro osušimo in zmiksamo z oljem. Nato olje precedimo skozi gosto cedilo ali gazo in shranimo v stekleničke. Pa še to: blanširanje bazilike je v pripravi olja pomemben korak, saj pomaga ohraniti intenzivno zeleno barvo.

Tako pripravljeno olje si lahko privoščimo na burati, na pečenih bučkah, na pici, v poletnih juhah ali pa kar na testeninah.

4. Maslo

Francoski kuharji že dolgo pripravljajo aromatizirana masla z zelišči.

Potrebujemo

100 g mehkega masla

pest sesekljane bazilike

malo lupinice limone

ščepec soli

Vse sestavine dobro premešamo, oblikujemo valj in ga shranimo v hladilniku. To maslo je odlično na pečenem krompirju, na koruzi, na ribi ali na popečenem kruhu, lahko pa ga tudi zamrznemo in po potrebi odrežemo le toliko, kot ga potrebujemo.

Francoski kuharji že vrsto let zelišča radi uporabljajo za pripravo zeliščnega masla. FOTO: Zoryana Ivchenko/Getty Images

3. Limonada

Bazilika se presenetljivo dobro ujame s citrusi.

Za približno liter limonade potrebujemo:

pest bazilike

sok dveh limon

1 l hladne vode

2 do 3 žlice medu ali sladkorja

Baziliko rahlo pomečkamo med prsti, da sprosti eterična olja, nato jo dodamo limonadi in pustimo stati vsaj 20 minut. Dodamo lahko tudi jagode, breskve ali pa kumare in tako ustvarimo osvežilno in nekoliko bolj aromatično različico klasične limonade.

4. Zamrznjene kocke bazilike

Če imate baziliko res veliko, jo lahko shranite za jesen in zimo. Liste grobo sesekljamo, jih razporedimo v modelčke za led in prelijemo z oljčnim oljem. Kocke zamrznemo, shranimo v vrečki in jih uporabimo za pripravo rižot, omake za testenine, minešter ali paradižnikove omake.

Prav ta način shranjevanja uporabljajo tudi številni kulinarični mojstri, saj pri sušenju to zelišče izgubi velik del svoje arome, medtem ko zamrzovanje v olju veliko bolje ohrani njen značilni okus.

5. Panakota z baziliko: nepričakovana, a odlična poletna sladica

Bazilika se presenetljivo dobro ujame s smetano, vaniljo in poletnim sadjem, zato jo v številnih sodobnih restavracijah uporabljajo tudi v sladicah, saj njena sveža, rahlo poprova aroma lepo uravnoteži sladkost. Panakoto pripravimo po izbranem receptu, nato pa lističe namakamo v vroči smetani približno 20 minut. Po tem času smetano precedimo, jo ponovno rahlo segrejemo in sledimo receptu. Takšno sladico lahko postrežemo s svežimi jagodami, malinami ali pečenimi breskvami, ki odlično popestrijo njen nežen zeliščni okus.

Z baziliko lahko popestrimo tudi okus panakote. FOTO: Manuela/Getty Images/Image Source

6. Breskve z medom in baziliko

V Italiji in Franciji baziliko pogosto kombinirajo s koščičastim sadjem, še posebej z breskvami, saj njena svežina poudari njihovo sladkost.

Za 4 porcije potrebujemo

4 zrele breskve

2 žlici medu

pest sveže bazilike

po želji malo lupinice limone ali nekaj kapljic limoninega soka

Breskve narežemo na krhlje in jih prelijemo z medom. Po želji jih lahko na hitro popečemo v pečici, da med karamelizira. Dodamo na tanke trakove narezano baziliko in po želji še malo limonine lupinice. Sladico lahko postrežemo samostojno, z grškim jogurtom, kepico vaniljevega sladoleda ali ob burati. In čeprav se morda sliši malce nenavadno, je to zagotovo eden tistih receptov, ki dokazujejo, da bazilika ni namenjena le slanim jedem, temveč lahko z nekaj preprostimi sestavinami ustvari pravo poletno poslastico.

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