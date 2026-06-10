Iz šipka naredimo tole kašo, nato pa jo uporabimo na nešteto načinov

Šipek poznamo že dolgo, predvsem kot osnovo za čaj in marmelado. Šipkova marmelada je bila nekoč poleg marelične ena najbolj običajnih izbir na trgovskih policah, zato ni prav nič novega ali posebnega, če jo skuhamo tudi doma. A zakaj bi se ustavili pri njej? Šipkova kaša bo lepo obogatila tudi sodobnejše sladice, od krem in panakote do sladic v kozarcu, s svojim značilnim sladko-kislim okusom pa je lahko tudi imenitna spremljava mesu.

Najpogosteje nabiramo plodove navadnega šipka (Rosa canina), pri nas zelo razširjenega divjega grma. Raste ob poteh, na travnikih, gozdnih robovih in mejah, lahko pa ga najdemo tudi na vrtovih. Jeseni ga prepoznamo po rdečih plodovih. Za predelavo izberemo zdrave, popolnoma obarvane primerke. Zrel šipek je lahko še čvrst, vendar ob rahlem pritisku nekoliko popusti; meso je kiselkasto, aromatično in že rahlo sladko. Svež šipek lahko poskusimo, vendar ga ne uživamo kot drugo sadje. V notranjosti namreč skriva semena, obdana z drobnimi dlačicami, ki dražijo usta in prebavila.

Šipek raste divje v naravi, gojimo ga lahko tudi na domačem vrtu. FOTO: Todaydesign/Getty Images

Šipkova kaša

Ko se šipka lotimo v kuhinji, imamo na voljo dve možnosti. Lahko čistimo sveže plodove, vsakega posebej odpremo z majhnim nožem ter odstranimo semena in dlačice, kar je seveda precej mukotrpno opravilo. Pri večji količini je bolje ubrati bližnjico in šipek najprej skuhati, nato pa pasirati. Oprane sadeže očistimo pecljev in ostankov cvetne čaše, jih damo v lonec in prilijemo malo vode. Kuhamo jih približno 20, 30 minut, da se popolnoma zmehčajo. Nato jih pretlačimo skozi gosto sito ali pasirko. Če je masa pregosta, dodamo malo tekočine od kuhanja. Tako ločimo mehko sadno meso od semen in dlačic ter dobimo gladko šipkovo kašo. Če je pripravimo več, jo lahko razdelimo na manjše porcije in zamrznemo.

Iz nje lahko skuhamo klasično marmelado, samo s sladkorjem ali v kombinaciji z jabolki, hruškami ali slivami. Dobro se obnese tudi v sladicah: primešamo jo skuti ali jogurtu, uporabimo kot plast v skutini torti ali sladici v kozarcu, za nadev palačink in piškotov ali kot sadni poudarek v panakoti in kremah. Njena kislina lepo uravnoteži sladkost in maščobnost krem.

Vendar šipek ni zanimiv samo za sladko kuhinjo. Iz kaše lahko pripravimo sladko-kislo omako ali čatni, ki se poda k svinjini, raci in divjačini. Za čaj pa šipek posušimo, lahko ga kombiniramo z jabolki, hibiskusom ali meto. Čeprav je znan predvsem po vitaminu C, se ga del pri sušenju in kuhanju izgubi. V kuhinji sta zato pomembnejša njegov kiselkasti okus in aroma, ki se lepo ujameta tako s sladkimi kot slanimi sestavinami.