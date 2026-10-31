Japonska krompirjeva solata je spletni hit: tako se razlikuje od naše

Japonska krompirjeva solata je bolj kremasta, bogata in drugačna od naše. Preberite, zakaj je njena beljakovinska različica postala spletni hit.

Krompirjeva solata je pri nas skoraj samoumevna spremljava ocvrtih rib, pečenke ali jedi z žara. A je različica, ki se zadnje mesece širi po družbenih omrežjih, videti precej drugače. Krompir ni narezan na čvrste rezine, temveč deloma pretlačen, namesto olja in kisa pa ga obdaja kremast preliv. Dodamo še jajca, kumaro in celo piščanca – in priloga se spremeni v konkreten obrok.

Pri nas imamo o krompirjevi solati precej jasne predstave. Krompir mora ostati čvrst, lepo se mora narezati, kis mora prinesti ravno pravo mero svežine, olje vse skupaj povezati, čebule pa ne sme biti ne premalo ne preveč. Prav takšno osnovo smo pred kratkim vzeli pod drobnogled tudi na Odprti kuhinji. Na Japonskem pa krompirjeva solata ubere drugo pot.

Skoraj na pol poti do pireja

Ena največjih razlik je že v teksturi. Pri japonski krompirjevi solati krompirja praviloma ne poskušamo ohraniti v popolnih rezinah. Del ga pretlačimo oziroma med mešanjem nekoliko zdrobimo, zato postane solata mehka in kremasta, v njej pa še vedno ostanejo večji koščki krompirja.

Food52 jo zato opisuje kot nekakšno srečanje pire krompirja in krompirjeve solate. Njihova preprosta različica temelji na krompirju, japonski majonezi, dijonski gorčici in riževem kisu. Majoneza prinese precej več kremnosti, kot smo je vajeni pri naši klasični solati, rižev kis pa nekoliko nežnejšo kislino.

V številnih tradicionalnejših japonskih različicah se krompirju pridružijo tudi kumara, korenje, čebula in jajce. Značilna ostaja delno pretlačena tekstura ter majonezni preliv.

Če bi jo postavili ob našo krompirjevo solato, bi bila razlika takoj očitna: naša temelji na čvrstih rezinah krompirja, čebuli, olju in kisu, japonska pa je mehkejša, bolj kremasta in bogatejša z dodatki.

Nato so jo družbena omrežja spremenila še enkrat

Različica, ki trenutno kroži po družbenih omrežjih, gre še korak dlje. Tradicionalni ideji japonske krompirjeve solate doda več beljakovin in jo iz priloge spremeni skoraj v samostojen obrok.

V njej so poleg krompirja še trdo kuhana jajca, sveža kumara, mlada čebula in kuhan piščanec. Preliv je precej lažji od klasičnega majoneznega: osnova je grški jogurt, dodani pa so še malo japonske majoneze, dijonska gorčica, kis, mleko in kanček medu. Solata je izrazito kremasta, obenem pa zaradi kumare in mlade čebule ostane sveža in hrustljava.

Kaj je torej pri njej japonskega?

Tu je vredno narediti majhno ločnico. Piščanec in grški jogurt nista značilna sestavina klasične japonske krompirjeve solate. Gre za sodobno, beljakovinsko različico jedi, ki je bila prilagojena trenutnim prehranskim trendom na družbenih omrežjih.

Japonska osnova ostaja predvsem v načinu priprave krompirja, kremasti teksturi in uporabi majoneze, zlasti japonske kewpie. Viralni recept pa to osnovo nadgradi z jajci, piščancem in jogurtom. Gastro.24sata poroča, da se je prav ta beljakovinsko bogatejša različica v zadnjih mesecih razširila po družbenih omrežjih.

In če ste vajeni naše krompirjeve solate, vas bo najbrž najbolj presenetilo prav to: krompirja pri tej jedi ni treba pazljivo ohranjati celega. Ravno ko ga nekoliko zmečkamo, začne nastajati tista gosta, skoraj žametna tekstura, zaradi katere je recept postal tako fotogeničen.

Viralna japonska krompirjeva solata

Za 4 osebe.

3 večji krompirji

3 trdo kuhana jajca

polovico večje kumare

pest drobno narezanega mlade čebule

približno 150 g kuhanega ali pečenega piščanca

Za preliv

4 žlice grškega jogurta

2 žlici japonske ali običajne majoneze

1 žlico dijonske gorčice

malo mleka po potrebi

1 žličko medu

1 žlico riževega ali drugega blagega kisa

sol

sveže mlet poper

Priprava