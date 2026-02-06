Kako pripraviti testeninsko solato, ki ostane sočna tudi po nekaj urah

Velikokrat se namreč zgodi, da se sijoče testenine, sveža zelenjava in kremasta feta spremenijo v suho, zlepljeno hladno solato, brez znakov življenja.

Dobra testeninska solata ni le skleda hladnih testenin z nekaj zelenjave. V resnici gre za ravnotežje tekstur, temperature, vlage, maščobe in kisline. In prav majhne podrobnosti naredijo razliko med povprečno prilogo za piknik in testeninsko solato, ki jo z veseljem jemo še naslednji dan.

Največja napaka je, da testenine speremo

Veliko ljudi po kuhanju testenine spira pod mrzlo vodo tako dolgo, da z njih odstranijo skoraj ves škrob. Res je, da s tem ustavimo kuhanje in preprečimo lepljenje, vendar hkrati izgubimo tudi plast škroba, zaradi katerega se preliv oprime testenin. Kuharji zato priporočajo kompromis: testenine po kuhanju na hitro ohladimo pod hladno vodo, le toliko, da ustavimo kuhanje, nato pa jih dobro odcedimo.

Še bolje pa je, da jih takoj zmešamo z nekaj oljčnega olja ali preliva, saj tako ostanejo sijoče in bistveno manj izsušijo.

Testenine morajo biti kuhane na zob

Pri toplih testeninah si lahko privoščimo nekoliko mehkejšo teksturo, pri hladni solati pa je zgodba drugačna. Ko se testenine ohladijo, postanejo bolj čvrste, zato morajo biti kuhane pravilno. Če jih razkuhamo, bodo po eni uri mehke in težke, če so kuhane premalo, pa bodo v hladni solati delovale trde. Popolna tekstura je torej takšna, ki je še vedno čvrsta, vendar ne surova v sredini.

Preliv dodamo, ko so še malo tople

To je eden najbolj podcenjenih kuharskih trikov. Tople testenine veliko bolje vpijejo okuse kot popolnoma hladne. Kis, limona, olje, pesto ali jogurtovi prelivi se zato lepše povežejo s testeninami, solata pa ostane bolj sočna tudi kasneje. Prav zato najboljše solate nikoli niso na suho zmešane tik pred serviranjem. Še eno od pravil, ki si ga gre zapomniti, pa je tudi, da dobra testeninska solata vedno potrebuje več preliva, kot mislimo.

Ohlajene testeninske solate vpijejo veliko vlage, zato del preliva shranimo in ga dodamo tik pred serviranjem. FOTO: Grace Cary/Getty Images

Testenine med hlajenjem vpijajo tekočino. Veliko tekočine.

Zato solata, ki je ob pripravi videti popolna, po eni uri pogosto deluje suha. Kuharji to rešujejo tako, da del preliva shranijo posebej in ga dodajo tik pred serviranjem. Tako se tekstura ponovno osveži, testenine pa dobijo sijaj in mehkobo. To je še posebej pomembno pri testeninskih solatah z jogurtovimi, pesto ali vinaigrette prelivi.

Je oblika pomembna?

Dolgi špageti ali tagliatelle za testeninske solate običajno niso najboljša izbira. Veliko bolje delujejo krajše oblike z utori, pregibi ali votlimi deli, kjer se ujame preliv, kot so svedri, metuljčki, peresniki, ušesca ali celo mali rigatoni.

Tudi zelenjava potrebuje pozornost

Paradižnik, kumare in mocarela spuščajo veliko tekočine, kar pomeni, da če jih dodamo zgodaj, se solata hitro utopi v vodi. Kuharji zato pogosto naredijo dve stvari; vodeno zelenjavo dodajo tik pred serviranjem, ali pa jo prej rahlo posolijo in pustijo, da spusti odvečno tekočino. To je še posebej pomembno pri kumarah in paradižniku.

Pa še tole: ena tekstura ni dovolj

Res dobra testeninska solata vedno vsebuje kontrast. Mehke testenine potrebujejo nekaj hrustljavega (kot so popečena semena, oreščke, svežo zeleno, redkvico ali hrustljave krušne drobtine), kremaste sestavine, kot so burrata, feta ali avokado, pa potrebujejo nekaj kisline. Na primer limono, kis ali vloženo zelenjavo.

Solata nikoli ne sme biti ledeno mrzla

Prehladna hrana izgubi okus, kar pomeni, da če testeninsko solato vzamemo neposredno iz hladilnika, bodo olje, sir in zelišča delovali precej bolj medlo. Najbolje je, da jo pred serviranjem pustimo 15 do 20 minut na sobni temperaturi, da se okusi odprejo, tekstura postane prijetnejša, preliv pa se lepše poveže s testeninami.

Na koncu vedno dodamo še zelišča

Bazilika, peteršilj, drobnjak, meta ali koper hitro ovenijo in potemnijo, zato jih vedno dodamo tik pred serviranjem. Tako ostanejo sveža, aromatična in vizualno lepa.