Kako pravilno pospravimo košaro jurčkov (in 5 receptov, ki jih velja pripraviti)

Jurčki so letos očitno prav ponoreli in marsikdo se iz gozda vrača s polno košaro. A kaj z njimi, ko pridemo domov? Najprej jih je treba pravilno očistiti, nato pa se odločiti: ponev, zamrzovalnik ali sušenje.

Če gre soditi po polnih košarah, ki jih gobarji te dni ponosno nosijo iz gozda, je sezona jurčkov v polnem zamahu. In če imamo srečo, se lahko hitro znajdemo pred precej prijetno težavo: kako vse te gozdne zaklade porabiti, preden izgubijo svojo čvrstost, aromo in značilen vonj po gozdu?

Pri jurčkih je najpomembnejše, da z njimi po nabiranju ravnamo čim bolj nežno. Če jih bomo pripravili takoj, je dela malo, presežek pa lahko brez težav zamrznemo ali posušimo za mesece, ko bo spomin na jesenski gozd še posebno dobrodošel.

Jurčkov ne namakamo v vodi

Prvo pravilo pri čiščenju gob je preprosto: jurčkov ne peremo pod tekočo vodo in jih nikakor ne namakamo. Gobe namreč zelo hitro vpijajo vlago, zaradi česar lahko pri pripravi izgubijo nekaj svoje čvrstosti in arome.

Zemljo in druge nečistoče zato previdno odstranimo z mehko krtačko ali nožkom, klobuk pa po potrebi obrišemo z rahlo vlažno krpo.

Če so jurčki črvivi, poškodovane dele izrežemo. Pri starejših primerkih je dobro preveriti tudi spodnjo stran klobuka. Cevke, ki so pri mladih gobah čvrste, lahko s starostjo postanejo mehke in manj prijetnega okusa, zato jih po potrebi odstranimo.

Očiščenih gob ne zapiramo v vrečke

Ko so jurčki očiščeni, jih do uporabe ne zapiramo v plastično vrečko. V njej se hitro začne nabirati vlaga, gobe pa se zato hitreje zmehčajo.

Veliko bolje je, da jih razporedimo na papir ali jih pustimo v odprti košari na hladnem. Tako ostanejo bolj suhi in čvrsti ter pripravljeni na ponev, kjer bodo razvili tisti prepoznavni, skoraj omamni vonj po gozdu.

Najbolje pa je seveda, da sveže jurčke porabimo čim prej.

Kako zamrznemo jurčke

Če je bil gobarski dan še posebno uspešen in vseh jurčkov ne bomo pojedli v kratkem, jih lahko zamrznemo.

Najprej jih temeljito očistimo, nato pa po dolgem narežemo na rezine. Razdelimo jih na porcije, ki jih bomo pozneje potrebovali pri kuhanju, pospravimo v vrečke ali primerne posode in zamrznemo.

Predhodno blanširanje ni nujno. Jurčke lahko zamrznemo kar surove in očiščene, kdor je vajen drugačnega postopka, pa jih lahko pred zamrzovanjem tudi na hitro blanšira.

Praktično je predvsem, da jih zamrznemo v manjših količinah. Tako bomo pozneje vzeli natanko toliko gob, kolikor jih potrebujemo za rižoto, omako ali prilogo.

Kako pravilno posušimo jurčke

Sušenje je eden najlepših načinov, kako aromo jurčkov shraniti za zimo. Pri tem velja isto pravilo kot pri čiščenju svežih gob: pred sušenjem jih ne operemo.

Očiščene jurčke narežemo na približno pol centimetra debele rezine. Razporedimo jih v eni plasti na primerno podlago oziroma na pladnje za sušenje, tako da imajo okoli sebe dovolj zraka.

Tradicionalno jih sušimo na suhem, zračnem in sončnem mestu ter jih med sušenjem večkrat obrnemo. Zvečer jih prenesemo v zaprt prostor, saj se lahko na prostem zaradi nočne vlage ponovno navlažijo. Naslednji dan sušenje nadaljujemo.

Seveda je danes najpreprostejši pomočnik električni sušilnik za sadje in zelenjavo, uporabimo pa lahko tudi pečico pri nizki temperaturi.

Kako vemo, da so pripravljeni? Dobro posušeni jurčki niso več prožni. Rezina se mora ob močnejšem pritisku prelomiti oziroma zdrobiti.

Ko so popolnoma ohlajeni in suhi, jih shranimo v dobro zaprto posodo in hranimo na suhem ter temnem mestu.

In zdaj najboljši del: kaj skuhati iz jurčkov?

Sveži jurčki ne potrebujejo veliko, saj njihov okus najlepše pride do izraza v preprostih jedeh. Če pa smo se iz gozda vrnili z nekoliko večjo zalogo, je to odlična priložnost, da preizkusimo tudi kakšno drugačno kombinacijo.

Trganci z jurčki, ki jih pripravimo mimogrede

Preprosta, domačna jed za dneve, ko si želimo čim manj zapletanja in čim več okusa. Trganci in jurčki so kombinacija, ki kar kliče po jeseni.

Ješprenjeva rižota z jurčki

Če se navadne rižote nekoliko naveličamo, je ješprenj izvrstna zamenjava. Zaradi čvrste teksture se odlično ujame z mehkimi, aromatičnimi jurčki.

Ješprenj, kuhan z vinom, muškatno bučo in jurčki

Prava jesenska kombinacija: sladkasta muškatna buča, zemeljski jurčki, ješprenj in vino. Jed, ki jo lahko brez težav postavimo v središče kosila.

Jurčki au poivre

Jurčki po francosko, v razkošni poprovi omaki. Recept za takrat, ko želimo iz skromnega gozdnega ulova narediti nekoliko bolj imenitno večerjo.

Jurčki v papriki

Še ena ideja, kako jurčke spremeniti v nekoliko drugačen, a še vedno preprost sezonski obrok.