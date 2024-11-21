Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Kam s kakijem? 5 preprostih idej, kako z njim popestriti vsakdanje jedi

Za pripravo kakijevega pireja uporabimo le zrele in dobro omedene plodove. FOTO: Yuuki Kondo/Getty Images
Odpri galerijo
A+   A-
Da kaki vključimo v jedi, ne potrebujemo novih receptov, ampak le pametno prilagoditev teh, ki jih radi pripravljamo.

Kaki pogosto pojemo kar z žličko, toda njegovo mehko meso lahko uporabimo tudi kot sestavino povsem vsakdanjih jedi. Pri tem nam ni treba iskati zapletenih sladic, saj so že palačinke ali mafini dobra priložnost, da porabimo nekaj zrelih plodov.

Še preden zavihtimo kuhalnice

Še preden se lotimo kuhe, je pomembno, da za pripravo kaše iz kakija izberemo povsem zrele plodove. Nato odstranimo pecelj, plodove razpolovimo, meso izdolbemo ter odstranimo morebitne peške, dobljeno pa pretlačimo ali zmeljemo, odvisno od tega, kako gladko kašo zahteva izbrani recept. 

Ideja 1: Vključimo ga v testo za debelejše palačinke

Eden najpreprostejših načinov porabe kakijeve kaše so debelejše, ameriške palačinke. Vmešamo ga neposredno v testo, ne le na vrh pečenih palačink. Kulinarična ustvarjalka Kris Bordessa je na svoji strani Attainable Sustainable delila recept, v katerem za približno osem palačink združimo skodelico moke, tri četrt skodelice kakijeve kaše in prav toliko mleka. Dodamo jajce, dve žlici olja, dve žlici rjavega sladkorja, dve žlički pecilnega praška, žličko cimeta in pol žličke soli. 

Sestavine premešamo le toliko, da se povežejo, nato pa testo po manjših zajemalkah polagamo v zmerno segreto, namaščeno ponev. Palačinke obrnemo, ko se na površini pojavijo mehurčki in se robovi nekoliko utrdijo, postrežemo pa jih lahko z malo medu ali javorjevega sirupa.

Kar nekaj dpbrih idej je, kako lahko kaki vključimo v vsakdanje jedi. FOTO: Maskot/Getty Images/Maskot
Kar nekaj dpbrih idej je, kako lahko kaki vključimo v vsakdanje jedi. FOTO: Maskot/Getty Images/Maskot

Ideja 2: Pripravimo lahko mafine s kakavom in koščki čokolade

Kakijevo kašo lahko vključimo tudi v mafine. Preverjeno kombinacijo najdemo v receptu slaščičarke Kim Boyce iz knjige Good to the Grain, ki ga je priredil in objavil David Lebovitz. V njem kašo povežemo z jogurtom, kakavom, temno čokolado ter mešanico ajdove in pšenične moke, kot je še zapisal, pa lahko pri teh mafinih pričakujemo gostejšo sredico in manj izrazito kupolo kot pri nekaterih običajnih različicah. 

Ne spreglejte recepta za ta čudežni kakijev puding iz samo dveh sestavin.

Ideja 3: Kaki v jutranji ovseni kaši

Če želimo kaki porabiti brez priprave testa, ga vključimo v zajtrk iz ovsa. Slaščičarka Maryanne Cabrera, avtorica strani The Little Epicurean, ovseno kašo dopolni s kakijem, začinjenimi bučnimi semeni in popečenimi mandljevimi lističi. V njenem receptu, za razliko od prejšnjih dveh, uporabimo narezan kaki, če pa imamo doma povsem mehke plodove, lahko po istem načelu kombiniranja okusov ob postrežbi dodamo še nekaj žlic pretlačenega sadeža. 

Kaki lahko vključimo tudi v jutranjo ovseno ali chia kašo. FOTO: Arx0nt/Getty Images
Kaki lahko vključimo tudi v jutranjo ovseno ali chia kašo. FOTO: Arx0nt/Getty Images

Ideja 4: Dodamo ga lahko v smuti namesto običajne sadne osnove

Zrel kaki lahko vključimo tudi v smuti. Kulinarična avtorica Catherine McCord, ustvarjalka znamke Weelicious, ga v receptu iz knjige The Smoothie Project poveže z mangom, korenjem in mandljevim maslom. Za eno porcijo uporabimo polovico zrelega kakija, pol skodelice zamrznjenega manga, manjši olupljen in narezan korenček, žlico mandljevega masla ter skodelico mleka oziroma izbranega rastlinskega napitka. Dodamo še po žličko lanenih in konopljinih semen ter četrt žličke cimeta ter vse skupaj temeljito zmeljemo.

Ideja 5: Super je tudi kot namaz ali nadev za običajne palačinke

Če najraje pečemo tanke palačinke, lahko kaki uporabimo v nadevu, tega pa se lotimo, kot bi kuhali limonov curd. Pripravimo ga iz kakijevega pireja, limonovega soka in lupinice, sladkorja, jajc, rumenjakov ter masla. Zmes ob stalnem mešanju nežno segrevamo, da se zgosti, pri tem pa pazimo, da ne zavre. Ohlajeno kremo nato uporabimo kot namaz oziroma dodatek sladicam, nekoliko redkejšo različico pa lahko uporabimo za prelivanje palačink in vafljev. Tako lahko isto osnovo vključimo v več domačih zajtrkov in posladkov. 

Iz kaše lahko pripravimo debelejše ameriške palačinke, tanjše francoske palačinke pa lahko nadevamo s kremo iz kakija. FOTO: Mario Marco/Getty Images
Iz kaše lahko pripravimo debelejše ameriške palačinke, tanjše francoske palačinke pa lahko nadevamo s kremo iz kakija. FOTO: Mario Marco/Getty Images

Datum Objave: 5.11.2026 ob 08:11

Preberite še:

Recepti
Vredno branja

TOP 5 receptov s kakijem, ki jih obožujemo

Hrana bogov, kot mu tudi pravijo, je čudovit sadež, ki je slasten v sladkih in slanih različicah.
Odprta kuhinja21. 11. 2024 | 07:18

Več iz te teme:

kakikakijeva kremakaki palačinkekaki mafinijedi iz kakija

Naročite se na e-novice:

Kaja Berlot
Kaja BerlotVestna ustvarjalka besedno začinjenih misli z zvezdicami, kuharica, ki recepte bere zgolj kot predloge, in strastna ljubiteljica solat v vseh mogočih (in nemogočih) kombinacijah. Če bi bila zelenjava, bi bila verjetno rukola – rahlo pikantna, polna karakterja in vedno zanimiva.
ZADNJE
Več >>
Priporočamo
NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Tiskana izdaja
Prva stran tiskane izdaje
Odprta Kuhinja logo
Vse pravice pridržane © 2018 - 2026 Odprta kuhinja.
POGOJI UPORABE|OGLAŠEVANJE|PIŠKOTKI|KONTAKT|POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI