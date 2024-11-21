Kam s kakijem? 5 preprostih idej, kako z njim popestriti vsakdanje jedi

Da kaki vključimo v jedi, ne potrebujemo novih receptov, ampak le pametno prilagoditev teh, ki jih radi pripravljamo.

Kaki pogosto pojemo kar z žličko, toda njegovo mehko meso lahko uporabimo tudi kot sestavino povsem vsakdanjih jedi. Pri tem nam ni treba iskati zapletenih sladic, saj so že palačinke ali mafini dobra priložnost, da porabimo nekaj zrelih plodov.

Še preden zavihtimo kuhalnice Še preden se lotimo kuhe, je pomembno, da za pripravo kaše iz kakija izberemo povsem zrele plodove. Nato odstranimo pecelj, plodove razpolovimo, meso izdolbemo ter odstranimo morebitne peške, dobljeno pa pretlačimo ali zmeljemo, odvisno od tega, kako gladko kašo zahteva izbrani recept.

Ideja 1: Vključimo ga v testo za debelejše palačinke

Eden najpreprostejših načinov porabe kakijeve kaše so debelejše, ameriške palačinke. Vmešamo ga neposredno v testo, ne le na vrh pečenih palačink. Kulinarična ustvarjalka Kris Bordessa je na svoji strani Attainable Sustainable delila recept, v katerem za približno osem palačink združimo skodelico moke, tri četrt skodelice kakijeve kaše in prav toliko mleka. Dodamo jajce, dve žlici olja, dve žlici rjavega sladkorja, dve žlički pecilnega praška, žličko cimeta in pol žličke soli.

Sestavine premešamo le toliko, da se povežejo, nato pa testo po manjših zajemalkah polagamo v zmerno segreto, namaščeno ponev. Palačinke obrnemo, ko se na površini pojavijo mehurčki in se robovi nekoliko utrdijo, postrežemo pa jih lahko z malo medu ali javorjevega sirupa.

Kar nekaj dpbrih idej je, kako lahko kaki vključimo v vsakdanje jedi. FOTO: Maskot/Getty Images/Maskot

Ideja 2: Pripravimo lahko mafine s kakavom in koščki čokolade

Kakijevo kašo lahko vključimo tudi v mafine. Preverjeno kombinacijo najdemo v receptu slaščičarke Kim Boyce iz knjige Good to the Grain, ki ga je priredil in objavil David Lebovitz. V njem kašo povežemo z jogurtom, kakavom, temno čokolado ter mešanico ajdove in pšenične moke, kot je še zapisal, pa lahko pri teh mafinih pričakujemo gostejšo sredico in manj izrazito kupolo kot pri nekaterih običajnih različicah.

Ne spreglejte recepta za ta čudežni kakijev puding iz samo dveh sestavin.

Ideja 3: Kaki v jutranji ovseni kaši

Če želimo kaki porabiti brez priprave testa, ga vključimo v zajtrk iz ovsa. Slaščičarka Maryanne Cabrera, avtorica strani The Little Epicurean, ovseno kašo dopolni s kakijem, začinjenimi bučnimi semeni in popečenimi mandljevimi lističi. V njenem receptu, za razliko od prejšnjih dveh, uporabimo narezan kaki, če pa imamo doma povsem mehke plodove, lahko po istem načelu kombiniranja okusov ob postrežbi dodamo še nekaj žlic pretlačenega sadeža.

Kaki lahko vključimo tudi v jutranjo ovseno ali chia kašo. FOTO: Arx0nt/Getty Images

Ideja 4: Dodamo ga lahko v smuti namesto običajne sadne osnove

Zrel kaki lahko vključimo tudi v smuti. Kulinarična avtorica Catherine McCord, ustvarjalka znamke Weelicious, ga v receptu iz knjige The Smoothie Project poveže z mangom, korenjem in mandljevim maslom. Za eno porcijo uporabimo polovico zrelega kakija, pol skodelice zamrznjenega manga, manjši olupljen in narezan korenček, žlico mandljevega masla ter skodelico mleka oziroma izbranega rastlinskega napitka. Dodamo še po žličko lanenih in konopljinih semen ter četrt žličke cimeta ter vse skupaj temeljito zmeljemo.

Ideja 5: Super je tudi kot namaz ali nadev za običajne palačinke

Če najraje pečemo tanke palačinke, lahko kaki uporabimo v nadevu, tega pa se lotimo, kot bi kuhali limonov curd. Pripravimo ga iz kakijevega pireja, limonovega soka in lupinice, sladkorja, jajc, rumenjakov ter masla. Zmes ob stalnem mešanju nežno segrevamo, da se zgosti, pri tem pa pazimo, da ne zavre. Ohlajeno kremo nato uporabimo kot namaz oziroma dodatek sladicam, nekoliko redkejšo različico pa lahko uporabimo za prelivanje palačink in vafljev. Tako lahko isto osnovo vključimo v več domačih zajtrkov in posladkov.