Ker radič ni samo za solato, smo poiskali tri ideje, s katerimi smo vzljubili tudi kuhanega

Nekatere bo morda presenetilo, vendar je radič precej več kot le spremljava glavne jedi. A kot svetujejo kulčinarični ustvarjalci, je za dober rezultat pomembna izbira pravilne vrste in način priprave.

V naših kuhinjah se najpogosteje zgodi, da radič operemo, narežemo, dodamo vročo zelenjavo in čez prelijemo zabelo. A že kratko brskanje po idejah za njegovo uporabo razkriva, da lahko liste tudi dušimo, pečemo in uporabimo za slani nadev. Različni recepti italijanskih kulinaričnih avtoric nas namreč učijo, kako dobro se njegov značilni grenki okus ujame s kremastimi siri, sladkostjo sadja in zapečenimi drobtinami.

Ampak najprej: kateri radič izbrati?

Med vrstami, ki jih pogosto srečamo na polici, so namreč pomembne razlike, zato moramo biti pri izbiri še posebej pozorni na obliko in čvrstost listov. Za toplotno obdelavo so tako najbolj primerni zgodnji in pozni treviški radič, radič chioggia in veronski radič, medtem ko je pisani radič Castelfranco najbolj primeren za sveže uživanje v solati.

Pred kuhanjem je pomemben tudi rez

Ko smo izbrali pravo sorto radiča, je pomembno tudi, da ga pravilno pripravimo. Italijanski kulinarični blogi razkrivajo, da je za toplotno obdelavo najbolje, da glavo najprej operemo od zunaj, ga razrežemo in nato speremo še notranjost. Pred pripravo ga dobro osušimo in razrežemo glede na način, kako ga bomo pripravili; za rižoto je najbolje, da radič narežemo na tanke trakove, za pečenje v pečici pa ga lahko razdelimo na polovice ali četrtine.

In tu je še nekaj idej, kako ga še lahko pripravimo (da ga ne dajemo vedno le v solato):

1. Kremasta rižota z radičem

Rižota je dobra izbira za radič chioggia ali treviški radič, saj se njegova nežna grenkoba super poveže s sirnim namazom in sirom grana padano.

Radič najprej narežemo na tanke trakove, čebulo pa sesekljamo na drobno. Radič lahko najprej podušimo skupaj s čebulo in ga nato kuhamo skupaj z rižem po standardnem postopku za pripravo rižote, druga možnost pa je, da ga narezanega na trake dodamo med kuhanjem. Nekateri preverjeni recepti ga namreč vključijo šele na polovici kuhanja, drugi pa v zadnjih šestih minutah. Med praženjem riža, radiča in čebule vse skupaj zalijemo s črnim vinom in počakamo, da povre, nato pa nadaljujemo z jušno osnovo, ki jo prilivamo po zajemalkah.

Ko je riž kuhan, dodamo še sirni namaz in nariban sir, premešamo ter odstavimo. Pred serviranjem naj rižota počiva dve do tri minute, tik pred serviranjem pa lahko dodamo še nekaj na koščke narezanih orehov.

Rižota iz radiča je klasika, ki se jo lahko oblikuje glede na sestavine, ki jih imamo doma. FOTO: Westend61/Getty Images/Westend61

2. Gratiniran radič iz pečice

Za to pripravo izberemo čvrst rdeči radič. Po receptu Giorgie Di Sabatino opran in narezan radič razporedimo po pekaču s papirjem za peko ter potresemo z drobtinami in naribanim parmezanom. Po želji dodamo še sesekljan česen, pokapamo z oljčnim oljem in pečemo v pečici pri 180 stopinjah Celzija približno 25 minut, do nastanka skorjice. Če želimo ublažiti grenkobo, avtorica predlaga, da tanko narezan radič pred pečenjem približno pol ure namakamo v vodi z belim kisom in ščepcem soli, nato pa ga odcedimo in osušimo.

Pečen radič lahko dopolnimo tudi s kuhanim belim fižolom ali čičerko ter sesekljanimi kaprami in zelenimi oljkami in tako ustvarimo bogatejšo jed, ki lahko prevzame osrednjo vlogo pri obroku.

Gratiniran radič lahko dopolnjujemo po svojih željah in okusu. FOTO: © eleonora galli/Getty Images

3. Slani zavitek z radičem, hruško in dimljenim sirom

Radič je zanimiv tudi v nadevu, kjer njegovo grenkobo dopolni sladkost sadja. Za primer smo poiskali recept kulinarične avtorice Cristine Gambarini, ki je za portal La Cucina Italiana pripravila recept za zavitek s hruškami in dimljeno scamorzo. V tem receptu radič najprej prepražimo na maslu, dodamo na kocke narezani hruški, na kratko popražimo in solimo. Nadev ohladimo, nato mu primešamo še kocke dimljenega sira.

Listnato testo razgrnemo, potresemo z drobtinami in nanj razporedimo nadev. Zapremo ga v zavitek, dobro stisnemo robove in premažemo z razžvrkljanim rumenjakom. V izvirnem predlogu se zavitek peče pri 180 stopinjah Celzija približno 20 minut, vendar je pri tem treba upoštevati tudi navodila proizvajalca testa in vmes preverjati, če je pečeno. Zavitek pustimo nekaj minut počivati, nato ga narežemo. Manjši kosi so primerni za predjed, večji pa za osrednji del obroka.