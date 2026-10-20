Kisanje zelja: Katere sorte izbrati in kako se izogniti najpogostejšim napakam

Za ribanje potrebujemo čvrste, zbite glave, za sarme pa tanke in prožne liste; katere sorte izbrati in kako poskrbeti, da bo zelje dobro skisano.

Ko jeseni zelje dozori, se začne priprava zaloge kislega zelja. A še preden vzamemo v roke ribežen ali pripravimo posodo za kisanje, je dobro vedeti, da niso vse sorte primerne za vsak namen. Za ribanje so najprimernejše pozne sorte, ki razvijejo velike, čvrste in zbite glave. Te so glede na velikost težke, listi pa naj bodo zdravi in nepoškodovani. Pomembno je tudi, da ima zelje dovolj naravnih sladkorjev, ki jih mlečnokislinske bakterije med fermentacijo pretvarjajo v mlečno kislino.

Ni vseeno, katero sorto izberemo za kisanje. FOTO: Showcake/Getty Images

Sorte

Med znanimi in najbolj priljubljenimi sortami za kisanje so varaždinsko zelje, kranjsko okroglo in ljubljansko zelje. Varaždinsko je uveljavljena izbira za ribanje, primerno pa je tudi za kisanje celih glav. Kranjsko okroglo oblikuje okrogle glave, ljubljansko pa prepoznamo po bolj ploščati obliki in tankih listih, ki so še posebej primerni za pripravo sarm. Za ribanje izbiramo predvsem sorte s čvrstimi, gostimi glavami, pri celih glavah za sarme pa so pomembni veliki, prožni listi z manj izrazitimi žilami. Pri vseh morajo biti glave zdrave, dobro razvite in nepoškodovane.

Postopek

Ko se lotimo priprave zelja, glavam najprej odstranimo poškodovane zunanje liste in izrežemo kocen. Zelje, namenjeno ribanju, narežemo na tanke rezance, debele približno od dva do štiri milimetre. Na kilogram naribanega zelja odmerimo 20 gramov soli in jo enakomerno premešamo z rezanci. Količino je treba natančno odmeriti: če dodamo premalo soli, lahko zelje postane premehko, če je dodamo preveč, pa žilavo. Sol vpliva tudi na potek fermentacije, saj pomaga zavirati neželene mikroorganizme in ohranjati čvrstost zelja. Soljeno zelje po plasteh nalagamo v čisto posodo in vsako plast dobro potlačimo, da iztisnemo zrak ter spodbudimo izločanje soka. Na koncu ga obtežimo, da ostane potopljeno v tekočini, ko se bo izločila.

Cele glave

Pri celih glavah je postopek drugačen. Odstranimo zunanje liste, izrežemo ali zarežemo kocen ter glave tesno zložimo v posodo. Nato jih zalijemo s slanico, pripravljeno iz vode in soli, tako da so povsem prekrite. Količine soli za slanico ne določamo enako kot pri ribanem zelju, saj jo odmerimo glede na količino vode. Tudi cele glave obtežimo, da med kisanjem ne splavajo na površje.

Posodo postavimo v prostor s temperaturo približno 18–21 stopinj Celzija. Fermentacija traja več tednov, odvisno od temperature in drugih razmer. Ko se zelje dovolj skisa, ga prestavimo v hladnejši prostor, kjer se proces upočasni. Med kisanjem preverjamo, ali je zelje še prekrito s tekočino, saj stik z zrakom poveča tveganje za kvarjenje.