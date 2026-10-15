Ko izdolbete bučo, semen ne zavrzite, saj iz njih nastane odličen jesenski prigrizek

Pri pripravi bučne juhe ali izrezovanju jesenske buče običajno najprej odstranimo sredico, meso porabimo, semena pa skupaj z vlakni pogosto končajo med odpadki. Kar je pravzaprav velikanska škoda, saj lahko iz njih pripravimo nekaj, kar bo našim jesenskim jedem dodalo prijeten pražen okus in element hrustljavosti. Jamie Oliver na primer pražena semena priporoča kot samostojen prigrizek ter odličen dodatek za posipanje juh, solat in slanih jedi iz pečice. Zakaj bi jih torej metali stran?

Kako se lotiti priprave?

Semena, ki jih vzamemo iz buče, so pogosto obdana s svetlo lupino in na pogled sploh niso podobna zelenim semenom, kot jih najdemo v trgovini, že v vrečki. A kot pojasnjuje kulinarična avtorica Jessica Gavin, sta za uživanje primerna tako lupina kot zeleno jedro v njej, zato pred praženjem celih semen lupljenje ni potrebno. Kako se lotiti doma?

Najpomembnejši korak se zgodi pred pečenjem. Semena najprej ločimo od večjih kosov sredice in vlaknatih nitk. Stresemo jih v cedilo, speremo in s prsti odstranimo ostanke mesa, nato jih temel­jito osušimo s krpo ali pa kar na zraku.

Za peko celih semen, torej z lupino, pečico segrejemo na približno 150 stopinj Celzija, pekač pa obložimo s papirjem za peko. Osušena semena zmešamo z oljčnim oljem in soljo in jih razporedimo po pekaču, da se ne kopičijo. Pečemo jih 40 do 45 minut, vendar se nikar ne zanašajmo na navedeni čas preveč natančno. Vsakih 10 do 15 minut jih premešamo in spet poravnamo v eno plast, pripravljena pa so, ko so zlato zapečena in prijetno dišijo po praženem.

Posebnost, ki je doma pri nas Če se jeseni vozite po severovzhodnih koncih naše domovine, pogosto vidite prostrana polja buč. Malce drugačne so na pogled: ne žareče brezhibne in oranžne, ampak progaste, oranžna se meša z zeleno. A njihova prava posebnost se skriva v notranjosti: gre za posebno sorto buče, ki je v preteklosti mutirala tako, da so semena v notranjosti izgubila svoj oklep, trdo lupino. Prvi zapisi o tej posebnosti segajo že v konec 19. stoletja. Tako rekoč že zrastejo oluščena. Kar je zares dobrodošla lastnost, se vam ne zdi? Buča se imenuje štajerska golica in je ključnega pomena za prehransko delikateso teh koncev Slovenije: z označbo zaščiteno štajersko-prekmursko bučno olje. Danes pa pomembno vlogo igra Kmetijski inštitut Slovenije s svojim centrom na Ptuju, kjer vzdržujejo semenski material za mnoge pomembne vrste in sorte zelenjave, med drugim pa tudi za te buče.

Bučna semena lahko začinimo po svojem okusu. FOTO: rudisill/Getty Images

Od soli in koromača do cimeta

Čeprav najpreprostejša različica potrebuje samo olje in sol, Jamie Oliver predlaga, da jim dodamo še še strta semena koromača in čilijeve kosmiče, ki prigrizku dodajo aromatičnost in pikantnost. Začimbe torej prilagajamo glede na okus, se pa s praženimi bučnimi semeni super ujamejo tudi dimljena paprika, česen v prahu, kumina in kari, za sladko različico pa jih lahko začinimo kar s cimetom in sladkorjem.

Kam z njimi, če jih ne pojemo kar s pekača?

Najbolj naravna družba je bučna juha, ko semena dodamo tik pred serviranjem: kremasti osnovi prinesejo hrustljav kontrast, ki ga je Jamie Oliver v svojih oddajah večkrat priporočal. Podobno se obnesejo tudi na jesenskih solatah, ko jih lahko uporabimo podobno kot kruhove kocke, tretja možnost pa so namazi. Z njimi lahko posipamo trgovinske ali doma pripravljene humuse ali pa jih dodajamo zelenjavnim in sirnim namazom, saj poskrbijo za več okusa in prijeten kontrast v teksturi.

Kaj pa, če jih želimo shraniti?

Popolnoma ohlajena semena prestavimo v posodo, ki dobro tesni. Kulinarični avtorji navajajo, da je popolnoma v redu, če jih v hladilniku hranimo do štirinajst dni, za daljše obdobje pa priporočajo zamrzovanje.