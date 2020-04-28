Ko se pehtran razbohoti: tako ga shranimo, da ohrani čim več arome

Če imamo na vrtu dovolj pehtrana, uživamo svežega, ko ga je preveč, pa ga shranimo na različne načine, najpogosteje ga posušimo.

Pehtran se na vrtu prej ali slej tako razbohoti, da ga ne moremo porabiti sproti. Zato grm, ki se je dodobra razrasel, brez strahu, da bi mu škodovali, sproti obtrgujemo. To mu celo koristi, saj spodbuja rast novih poganjkov in pomaga ohranjati lepo, gosto rastlino.

Kako pravilno obtrgujemo pehtran in ga shranimo za pozneje

Najboljši so mladi vršički in nežni listi, ki jih lahko režemo večkrat v sezoni. Če se pojavijo cvetna stebla, jih odstranimo, saj želimo predvsem aromatične liste. Cvetovi so sicer užitni, vendar v kuhinji nimajo take vloge kot listi, v katerih se skriva največ značilnega okusa.

Poleti si privoščimo svežega, ki ima bolj sladkast in nežen okus. FOTO: Tanchess/getty Images

Uživamo svežega, ko ga je preveč, pa ga shranimo na različne načine, najpogosteje ga posušimo, kar je tudi najbolj enostavno. Poganjke z listi povežemo v šopek in obesimo nekam na senčno in zračno mesto, suhe osmukamo in shranimo v kozarce. Suhi pehtran je zelo priročen, pred uporabo ga zdrobimo med prsti in dodamo v jed. Povejmo pa, da ni enak svežemu. Sveži listi so bolj dišeči, sladkasti in nežni, suhi pa postanejo bolj zeliščni in umirjeni. Velja, da je ena čajna žlička suhega za eno žlico svežega.

Če bi radi ohranili aromo in značilnosti svežega pehtrana, ga zamrznemo: sesekljamo ga in spravimo v vrečke ali plastične posodice, samega ali zmešanega z malo vode ali oljčnega olja.

Viške z vrta posušimo ali konzerviramo na druge načine. FOTO: Westend61/Getty Images

Kis ali olje s pehtranom

Uporabimo ga tudi za odišavljenje kisa, tako da sveže in zdrave liste prelijemo z belim vinskim ali kakovostnim jabolčnim kisom. Kozarec zapremo in ga pustimo na temnem mestu od 2 do 4 tedne, občasno ga rahlo pretresemo. Ko je aroma dovolj izrazita, kis precedimo in pehtran odstranimo. Tako pripravljen kis lahko hranimo več mesecev, pogosto tudi leto dni.

Imenitno bo pehtranovo olje, ki pa zahteva nekaj več previdnosti, saj lahko voda v rastlini pospeši kvarjenje olja. Poganjke zato nekoliko posušimo, da vsaj ovenejo, prelijemo z oljčnim oljem in pustimo stati od enega do dveh tednov v hladilniku. Nato olje precedimo in ga še naprej hranimo v hladilniku ter porabimo v od dveh do štirih tednih. Za daljšo obstojnost ga segrevamo na 60–70 stopinj, pazimo, da ne zavre. Ali pa izberemo posušen pehtran.

V slovenski kulinariki ima pehtran posebno mesto v sladkih jedeh, kot je potica. FOTO: Sonja Ravbar

Kam še ga lahko dodamo?

Uporabljamo ga tako v slanih kot v sladkih jedeh. Klasična kombinacija je piščanec s pehtranom, imeniten je v kremnih ali gorčičnih omakah, kot odličen spremljevalec se izkaže tudi k ribam, posebno postrvi in lososu. Zelo rad ima zelenjavo – nekaj lističev popestri krompir, bučke, šparglje, grah, stročji fižol ali korenje, dobro se ujame z jogurtom, kislo smetano, skuto in kremnimi siri, zato je nepogrešljiv pri namazih in prelivih. In že smo pri sladkih jedeh, saj se lepo poveže s skuto, mlečnimi nadevi in testom, kot denimo v potici.