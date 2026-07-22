Koprivna semena: Domači »sezam« raste skoraj povsod, nabiramo ga prav zdaj

Koprive že dolgo veljajo za eno najbolj uporabljanih in koristnih divjerastočih rastlin, ki jim marsikdo odmeri prostor tudi na svojem vrtu. Uporabljamo predvsem liste, v zadnjih letih pa so nekateri nabiralci začeli ponovno odkrivati tudi koprivna semena, ki jedem dodajo prijetno oreškasto aromo, zanimivo teksturo in povrhu še bogato hranilno vrednost.

Pogosteje uživamo liste. FOTO: Konstantin Remizov/Getty Images

Kako nabiramo

A preden se navdušeno poženemo v lov na zeleni zaklad, če lahko tako rečemo, se podučimo o nekaj osnovah, začenši s tem, kako, kdaj in kje jih je smiselno nabirati. Da ne bomo lomastili v prazno, se naučimo prepoznati ženske rastline, moške namreč ne razvijejo semen. Torej: če na rastlini vidimo goste, viseče grozde, polne drobnih zelenih semen, gre za žensko rastlino. Če so grozdi rahli, brez razvijajočih se semen in rastlina sprošča cvetni prah, je to moška rastlina, za naš namen neuporabna.

Semena nabiramo od konca julija do septembra, v suhem dopoldnevu, ko se rosa že posuši. Izberemo koprive, ki rastejo daleč od cest in škropljenih površin, s škarjami odrežemo semenske grozde in jih doma nekaj dni sušimo v senci. Šele nato semena osmukamo s stebel, spravimo v platneno ali papirnato vrečko ali steklen kozarec in postavimo v temno in hladno shrambo. Tako spravljena bodo uporabna približno eno leto. Lahko uporabimo tudi sveža, ki imajo nekoliko bolj zelen, zeliščni okus, medtem ko sušenje poudari njihov blagi, prijetno oreškasti okus.

Koprivna semena so lahko zdrav dodatek vsem jedem. FOTO: Igor Fabjan

Uporaba

Prav zaradi nežnega okusa so vsestransko uporabna, saj ne prevladajo nad jedjo, ampak jo diskretno dopolnijo. Uporabljamo jih kot druga semena, na primer sezamova, z njimi potresemo domač kruh, fokačo ali krekerje, dodamo jih v granolo, ovseno kašo, pesto, skutne namaze ali humus ter smutije. Za pest jih stresemo v lonec kremne juhe ali rižote, dodamo jih polivki za testenine, odlično se podajo h gobam, krompirju, bučam, svežim in poltrdim sirom in pečeni zelenjavi, razumejo se tudi z oreščki, nekaj minut v vroči suhi ponvi pa iz njih izvabi izrazitejšo aromo. Lahko bi rekli, da so domača različica sezama, le da z okusom travnika in poznega poletja, če se malce poetično izrazimo.