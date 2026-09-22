Zakaj v tej slovenski restavraciji sok najprej zamrznejo

Poenostavljeno: sok zamrznemo, del vode, ki se spremeni v led, odstranimo, v tekočini pa ostanejo bolj skoncentrirani sladkorji, kisline in arome. Imenuje se kriokoncentracija.

Ko želimo iz sadja ali zelenjave dobiti čim bolj izrazit okus, lahko tekočino zgostimo na več načinov. Najbolj znano je segrevanje, pri katerem voda izpareva, manj običajen pa je postopek, pri katerem jo odstranimo z zamrzovanjem. Imenujemo ga kriokoncentracija. In kljub malo znanemu imenu v kulinariki ni popolna neznanka.

Zanimiv primer smo našli v butični restavraciji Miza za štiri, ki jo vodita zakonca, chef Jure Brložnik in Maja Miška Brložnik. Ponujajo posebno brezalkoholno spremljavo k jedem, pripravljeno po postopku kriokoncentracije. Kot nam je povedala Maja, pripravljajo sokove iz različnih vrst sadja in zelenjave ter jih ponudijo v različnih oblikah.

»Ob prvem krožniku z rdečo peso gostje kot uvod dobijo kozarček najbolj gostega pesinega soka, pripravljamo pa tudi sokove iz zelenih jabolk, grozdja, korenja ter stebelne in gomoljne zelene. Koncentriran sok ponudimo kot pijačo, tekočino, ki ostane po kriokoncentraciji, pa porabimo za izboljšanje jedi.« In tako nastane denimo tatar rdeče pese, ki ga ponudijo v ledeni srajčki, narejeni iz preostale tekočine.

Tatar rdeče pese, postrežen v ledeni srajčki, vse narejeno po postopku kriokoncetracije. FOTO: Jure Brložnik

Ko led ločimo od tekočine, odstranimo del vode, v preostanku pa je več raztopljenih snovi. Zato je okus izrazitejši.

Jure Brložnik in Maja Miška Brložnik FOTO: Črt Piksi

Kaj se med postopkom sploh dogaja?

Pri zamrzovanju voda tvori ledene kristale, medtem ko sladkorji, kisline, minerali in aromatične spojine večinoma ostanejo v tekočem delu. Ko led ločimo od tekočine, odstranimo del vode, v preostanku pa je več raztopljenih snovi. Zato je okus izrazitejši.

Postopek lahko preizkusimo tudi doma, recimo z jabolčnim sokom. Zamrznemo ga in nato počasi odtajamo tako, da lahko sok prestrezamo ločeno od ledu. Prvi odtekli del lahko poskusimo in primerjamo z običajnim sokom. Razlika v okusu je hitro opazna.

Paradižnikova solata je lahko tudi v kozarčku FOTO: Jure Brložnik

Vendar kriokoncentracija ni kuharski izum. V živilski industriji jo uporabljajo predvsem pri izdelavi sadnih koncentratov, ki so nato osnova za različne pijače, sirupe, sladolede in druge izdelke. Prednost postopka je, da pri njem ni potrebna visoka temperatura, zato se lahko bolje ohranijo nekatere občutljive aromatične spojine, pa tudi barva in značilnosti osnovnega soka.

Postopek je primeren predvsem za tekoča živila, denimo sadne in zelenjavne sokove ter različne tekoče izvlečke. Celo sadje je druga zgodba: ko zamrzne, ledenih kristalov ne moremo preprosto ločiti od preostalega sadeža. Če želimo kriokoncentrirati sadje ali zelenjavo, ju moramo zato najprej spremeniti v tekočo obliko.