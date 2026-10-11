Mlinci so po kuhanju ena sama kepa – kje ga polomimo?

Pečenka že počiva, rdeče zelje je nared, z vilicami pa iz sklede dvignemo skoraj vse mlince naenkrat. Kako poskrbimo, da bodo mehki in žmohtni, v skledi pa bomo še vedno lahko zajeli vsak kos posebej?

Medtem ko se mlinci mehčajo, narežemo pečenko, poiščemo skledo za zelje in na mlince spet pomislimo, ko je treba vse odnesti na mizo. A do takrat se utegnejo že tako sprijeti, da jih s težavo ločimo. Še bolj pa nas preseneti, ko v isti skledi najdemo povsem razmočene robove in koščke, ki so v sredini še trdi.

Na Odprti kuhinji smo sicer že pisali o tem, kako pripravimo mlince, da ne bodo pocasti. Če pa se nam kljub temu sprimejo, lahko po videzu in teksturi precej dobro presodimo, kje se je zalomilo.

Jih sploh kuhamo?

Domači mlinci so narejeni iz tanko razvaljanega testa, ki je že predhodno spečeno in posušeno. Zato jih, preden jih ponudimo, navadno le poparimo in na koncu zabelimo z vročo maščobo od pečenja mesa. A če mlincev ne delamo po preverjenem receptu in jih kupimo v trgovini, si je vredno vzeti čas in natančno prebrati navodila. Pred pisanjem tega članka smo v trgovini namreč obrnili embalažo na dveh artiklih priznanih blagovnih znamk in ugotovili, da ene le prelijemo s kropom in jih pustimo, da se zmehčajo, pri drugih pa je predvideno kratko kuhanje. Na zavitku lahko v obeh primerih piše nekaj minut, a če smo vajeni enega postopka, zlahka spregledamo, da novi zavitek zahteva drugega.

Zakaj so nekateri kosi še trdi, drugi pa že razpadajo?

Pri poparjanju se lahko zalomi že pri izbiri posode, saj v ozki, globoki skledi nalomljeni mlinci lahko obležijo drug na drugem. Tam, kjer se prekrivajo, se lahko sprimejo, še preden se enakomerno zmehčajo. Če zaradi trdih koščkov namakanje podaljšamo, se bodo robovi, do katerih je voda že prišla, medtem še bolj razmočili.

Zato za pripravo mlincev priporočamo uporabo širše plitve posode, v kateri mlince lažje razporedimo. Nalomimo jih na približno enako velike koščke, pri domačih pa upoštevamo še, kako debeli so. Med namakanjem nežno privzdignemo kose, ki so se prekrili, nato enega od debelejših poskusimo. Ko se zmehča tudi v sredini in ga še zlahka dvignemo v enem kosu, vodo odlijemo.

Mlince pripravimo, ko je vse drugo že nared

Medtem ko pečenka počiva in zelje čaka na toplem, si pripravimo cedilo in široko ponev z nekaj žlicami toplega soka od pečenja. Šele nato se lotimo mlincev. Tako jih lahko takoj, ko se zmehčajo, dobro odcedimo in preložimo naravnost v ponev. Z lopatico jih nekajkrat rahlo privzdignemo in obrnemo, da se navzamejo okusa pečenke, nato jih odnesemo na mizo.

Če pečenke tokrat ni na jedilniku, jih lahko zabelimo z zaseko ali jih premešamo z maslom, na katerem smo popražili nekaj listov žajblja. S skledo solate jih tako zlahka ponudimo tudi kot samostojno jed.

Kaj pa, če je kepa že v skledi?

Če se mlinci držijo skupaj, a kosi še ohranjajo obliko, odlijemo preostalo tekočino in jih preložimo v široko ponev z malo toplega soka od pečenja. Plasti z lopatico previdno razmaknemo, kolikor se pustijo ločiti brez trganja. Če med njimi najdemo še trde koščke, jih pomaknemo na sredino ponve, mehkejše pa odrinemo k robu. K trdim prilijemo nekaj žlic vroče juhe ali vode, ponev za kratek čas pokrijemo in pustimo, da jih zmehča para.

Če se mlinci trgajo že ob prvem dotiku, jih čim manj prelagamo in jih ponudimo z malo soka od pečenja, za prihodnjič pa si zapomnimo, kaj smo našli v skledi in tega članka, da bomo vedeli, zakaj se nam je tokrat zalomilo.