Kupljeno vlečeno testo bo veliko boljše, če ga premažete s to mešanico

Preprost premaz iz jogurta, maščobe in mineralne vode lahko kupljeno vlečeno testo naredi bolj sočno, rahlo in prijetno hrustljavo.

Kupljeno vlečeno testo je ena tistih bližnjic, ki nam lahko prihranijo precej časa. A če ga samo nadevamo in spečemo, je pita včasih nekoliko presuha, listi pa niso tako rahli in prijetno hrustljavi, kot bi si želeli.

Na srbskem portalu Krstarica.com smo našli preprost kuharski namig, s katerim lahko kupljeno vlečeno testo izboljšamo že pred peko. Potrebujemo le tri sestavine: jogurt ali kislo smetano, maščobo in mineralno vodo.

Preprost premaz za boljšo pito

Za premaz potrebujemo:

2 žlici jogurta ali kisle smetane,

5 žlic olja, stopljenega masla ali masti,

3 do 4 žlice mineralne vode.

Vse sestavine zmešamo v gladko, precej tekočo zmes. Če želimo nekoliko bogatejši okus, lahko uporabimo kombinacijo olja in stopljenega masla.

Pri količini maščobe se je smiselno prilagoditi tudi nadevu. Če je ta že sam po sebi precej masten, na primer mesni ali sirov, lahko premaz pripravimo nekoliko bolj zadržano.

Kako pravilno premazati vlečeno testo

Če pripravljamo zavitek ali rulado, lahko uporabimo štiri liste testa. Prvega položimo na delovno površino in ga zelo na tanko premažemo z zmesjo. Nanj položimo drugi list, ga prav tako premažemo in postopek ponovimo še s tretjim. Na četrtega nato razporedimo izbrani nadev.

Testo previdno zvijemo, položimo v pekač in po vrhu premažemo še z malo preostale zmesi.

Pito pečemo pri 180 stopinjah Celzija, dokler ni lepo zlato rjava. Natančen čas peke je odvisen od debeline zavitka in vrste nadeva.

Pomembno je, da s premazom ne pretiravamo. Testo naj bo rahlo navlaženo, ne premočeno, sicer lahko namesto rahle in hrustljave pite dobimo težko in razmočeno sredico.

Uporabimo ga lahko tudi pri sladkih pitah

Enak trik lahko uporabimo pri jabolčnem, višnjevem ali bučnem zavitku. V tem primeru se še posebej lepo obnese stopljeno maslo, saj testu doda prijetno aromo in nekoliko bogatejši okus. Pri sadnih nadevih moramo biti pozorni predvsem na odvečno tekočino. Če je nadev zelo moker, ga je dobro pred uporabo nekoliko odcediti, sicer se bodo notranje plasti testa težje spekle.

Zakaj ta premaz lahko pomaga?

Maščoba pomaga, da se listi med peko lepo zapečejo, jogurt oziroma kisla smetana dodata nekaj vlage in okusa, mineralna voda pa zmes razredči, da jo lažje in enakomerneje razporedimo po tankih listih testa.

Gre za zelo preprost trik, ki ga lahko preizkusimo pri naslednji piti ali zavitku, kadar želimo iz kupljenega vlečenega testa dobiti bolj sočen in prijetno hrustljav rezultat.