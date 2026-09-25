Medovik je znova obnorel Slovenijo: tako pripravimo priljubljeno medeno torto

Čokoladni medovik je v MasterChefu navdušil sodnike in gledalce. Tudi mi imamo recept zanj, klasiko in trike za popolne tanke plasti.

Če ste v zadnjih tednih ob gledanju MasterChefa dobili nenadno željo po medoviku, niste edini. Za enega najbolj odmevnih sladkih trenutkov letošnje sezone je poskrbela Gulnaz, ki je na izzivu priprave tort pred sodnike postavila čokoladni medovik oziroma medeno torto.

Presenečenje se je pokazalo že ob prerezu: sestavljalo jo je kar 12 tankih plasti, sodnike pa so navdušili tudi njena mehkoba, sočnost in izrazit čokoladni okus. Gulnaz je pozneje pojasnila, da je izhajala iz medovika, ki ga rada pripravlja tudi sicer, za potrebe izziva pa mu je dodala čokoladni mousse in ga prilagodila tako, da je dobila svojo čokoladno različico.

A medovik seveda ni novost. Tudi na Odprti kuhinji smo to večplastno sladico že večkrat pekli, raziskovali in iskali trike, zaradi katerih so tanke medene plasti po počivanju neverjetno mehke in sočne. Če vas je zdaj zamikala, imate na izbiro kar dve naši različici.

Medovik, marlenka ali medena torta?

Imen je več, osnovna ideja pa ostaja podobna: tanke plasti medenega testa izmenjujemo s kremo, nato pa se začne tisti del priprave, pri katerem je najtežje pokazati nekaj potrpežljivosti. Medovik potrebuje čas, da se oblati prepojijo in zmehčajo. Pri nas je sladica dobro znana tudi kot marlenka, v Ukrajini pa ji pravijo medovik, nam je pred časom pojasnila Anna Vrhnjak, ki jo pripravlja po družinskem receptu svoje babice in mame.

Naš klasični recept sestavlja šest tanko razvaljanih oblatov medenega testa, med katere namažemo kremo s kondenziranim mlekom, vse skupaj pa dopolnijo še oreščki. In čeprav vas bo zamikalo, da bi torto poskusili takoj, je veliko boljša naslednji dan, ko se plasti lepo prepojijo.

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Naš recept smo preverili z mojstricami iz kuhinje KULT 316, takšen pa je bil rezultat. Nastane lahko naravnost prelepa torta. FOTO: Kristina Smodila

Bi raje čokoladni medovik?

Prav čokoladna različica je po nastopu v MasterChefu še posebno aktualna, mi pa smo se z njo poigrali že pred časom. V naši čokoladni marlenki so klasični medeni oblati obogateni s kakavom, med njimi pa se skriva krema iz maskarponeja, kondenziranega mleka in čokoladnega pudinga. Tudi tu velja enako pravilo: sladica potrebuje čas. Šele ko sestavljena torta počiva, se tanke plasti primerno zmehčajo.

Če vas je torej ob Gulnazinem medoviku zamikala prav temnejša, čokoladna različica, je naš recept zelo dober razlog, da vključite pečico.

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Čokoladna marlenka je prav tako izjemna FOTO: Mateja Delakorda

Pri medoviku se največkrat zaplete pri tankih plasteh

Na fotografijah je medovik videti spektakularno, sestavine pa niso prav nič nenavadne. A nekaj spretnosti zahteva priprava oblatov. Biti morajo dovolj tanki, pravilno pečeni in pozneje dovolj dolgo v stiku s kremo.

Anna Vrhnjak nam je razkrila, da sama uporablja nesegreti lipov ali cvetlični med, oblate pa razvalja na približno tri do štiri milimetre. Če so debelejši, se težje prepojijo s kremo. Pomembna je tudi peka: pravi trenutek, da jih vzamemo iz pečice, prepoznamo po tem, da zadiši po medu. Če jih pečemo predolgo, lahko medena aroma postane grenka.

In še pravilo, ki ga pri tej torti res ni vredno prekršiti: ko jo sestavimo, naj vsaj en dan počiva v hladilniku. Šele takrat se plasti povežejo s kremo in postanejo takšne, zaradi katerih je medovik tako poseben – mehak, sočen in skoraj topljiv.

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