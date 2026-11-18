Korbecolo ali jagodičnica je pri nas redkost, njene plodove, ki zorijo eno leto, in cvetove pa lahko izkoristimo na različne načine

Na družinskem butičnem posestvu Pikol družine Gašparin, ki leži ob manjšem jezeru v Vipavski dolini ter združuje nastanitve, restavracijo in vinsko ponudbo, raste približno dvajset grmov korbecola oziroma navadne jagodičnice (Arbutus unedo). Boris Gašparin je eden redkih pri nas, ki goji to zanimivo sredozemsko rastlino. Kot nam je povedal, ne toliko zaradi plodov kot zaradi posebnega medu, ki nastane iz nektarja njenih cvetov. Za čebele skrbi sosed čebelar, izrazito grenak med pa v restavraciji Pikol uporabljajo predvsem pri pripravi karpača iz brancina.

Jagodičnico gojimo tudi kot okrasno rastlino. FOTO: Wulingyun/Getty Images

Jagodičnica je precej samosvoja rastlina, Gašparin pa je nad njo očitno navdušen. »Pravi čudež je, saj hkrati cveti in zori,« poudari. Beli, zvončasti cvetovi namreč napovedujejo pridelek prihodnjega leta, saj plodovi za razvoj in dozorevanje potrebujejo približno dvanajst mesecev. Prav zdaj je čas, ko dozorijo letošnji sadeži, sezona pa traja približno mesec dni. V restavraciji Pikol jih v tem obdobju sveže ponudijo gostom za dobrodošlico, del pridelka predelajo v marmelado, ki je po Gašparinovih besedah prav tako odlična. Užitni so povsem dozoreli, rdeči plodovi s hrapavo, bradavičasto površino in mehkim, nekoliko moknatim mesom. Njihov okus je sladko-kiselkast in precej samosvoj.

Sredozemska posebnost z dolgo zgodovino

Korbecolo poznajo po vsem Sredozemlju, njegovo naravno območje pa sega tudi v severno Afriko in zahodno Azijo, vse do Turčije, Sirije in Libanona. Raste celo na jugozahodu Irske. Ponekod ga sadijo predvsem kot okrasno drevo: zimzelen je, jeseni in pozimi cveti, hkrati pa na njem zorijo živordeči plodovi. Poznali so ga že stari Grki in Rimljani. Grški naravoslovec Teofrast ga je omenjal že v 4. stoletju pred našim štetjem, Plinij st. pa je v 1. stoletju pisal o njegovih plodovih. Z latinskim imenom unedo je povezana razlaga unum edo – pojem enega, ki naj bi namigoval na to, da je dovolj pojesti le en sadež.

Pri Pikolu jih v času zorenja ponudijo kot dobrodošlico gostom. FOTO: Melindachan/Getty Images

V sredozemskih kuhinjah plodove uporabljajo za marmelade, džeme, sirupe in likerje, na Portugalskem iz njih tradicionalno destilirajo žganje medronho. Pripravljajo tudi vino in druge fermentirane pijače. Ker jih marsikje še vedno nabirajo predvsem v naravi, so načrtno gojeni grmi, kakršne imajo pri Pikolu, precejšnja posebnost.

A kogar mika, naj namignemo, da so sadike na prodaj tudi v slovenskih drevesnicah in spletnih trgovinah. Na Primorskem jo lahko posadimo na prosto, v notranjosti države pa jo je zaradi občutljivosti za močnejši mraz bolje gojiti v posodi in pozimi prestaviti v prostor, kjer ne zmrzuje. Starejše rastline sicer lahko preživijo na zavetnih legah tudi na prostem, vendar je tveganje pozebe večje.