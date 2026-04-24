Napaka, ki jo pri žaru dela večina: ni vseeno, katero oglje uporabite

Bukovo je prava izbira, če potrebujemo visoke temperature, za dolgotrajno peko pa uporabimo cerovo, ki brez dodajanja lahko gori tudi do deset ur.

Če smo še pred leti pod rešetkami za žar kurili vse, kar nam je prišlo pod roke, in je bilo pomembno le, da je zagorelo, danes ljubitelji peke poznajo razlike med posameznimi vrstami oglja in dobro vedo, da prava izbira pomembno vpliva na pripravljene jedi. To nam je potrdil tudi oglar Dušan Turk iz Suhe krajine, ki nadaljuje družinsko tradicijo kuhanja oglja in ga pod blagovno znamko Očetovo oglje ponuja za kulinarične namene.

»Moj oče Jože je oglje kuhal kar šest desetletij, predvsem za potrebe kovaštva in industrije. Pred štirinajstimi leti sem od njega prevzel družinsko obrt in jo usmeril v izdelavo kakovostnega oglja za uporabo v kulinariki, oče, ki ima triindevetdeset let, pa še vedno priskoči na pomoč s kakšnim nasvetom,« nam je povedal Dušan, ki s pomočjo družine kuha najboljše oglje za žar iz bukovega in cerovega lesa. »Ti dve vrsti oglja imata različne lastnosti in ju zato uporabljamo v različne namene.

Kdaj bukovo oglje

Bukovo oglje izberemo, kadar potrebujemo visoke temperature. Ker hitro razvije visoko vročino, je idealno za peko pic, steakov, rib, čevapčičev, kotletov in drugih jedi, pri katerih želimo intenzivno toplotno obdelavo in hrustljavo zapečeno skorjico,« nam je pojasnil in dodal, da ga uporabljamo za pripravo jedi, pri katerih je poleg visoke temperature pomemben tudi krajši čas priprave.

Bukovo uporabimo za peko na primer čevapčičev in kotletov. FOTO: Arhiv Očetovo oglje

Kdaj pa cerovo oglje

Povsem drugačne lastnosti ima cerovo oglje, ki ga odlikuje izjemna dolžina žarjenja. Po Turkovih besedah lahko brez dodajanja gori tudi do deset ur, zato je nepogrešljivo pri tako imenovani tehniki low & slow, kjer se večji kosi mesa pripravljajo dolgo pri nižjih temperaturah. »Čeprav ga lahko uporabljamo tudi za klasični žar, pride njegov potencial najbolj do izraza pri dolgotrajni peki, pripravi hrane za večje družbe ali v keramičnih žarih, kjer lahko neporabljeno oglje po končani peki preprosto ugasnemo in uporabimo naslednjič.

Cerovo ima izjemno dolžino žarjenja. FOTO: Arhiv Očetovo oglje

Odlično se obnese tudi pri dimljenju in podpeki,« je še povedal Turk, ki pri kuhanju oglja stavi na tradicijo in vrhunsko kakovost. »Pri nas kope kuhamo kar štiri mesece, ta čas bi sicer lahko skrajšali, vendar na račun kakovosti oglja,« poudari sogovornik, ki z zadovoljstvom opaža, da uporabniki žara vse bolje poznajo pomen kakovostnega oglja in uporabe različnih vrst. »Stranke, v večini so to moški, saj je žar še vedno v njihovi domeni, dobro vedo, kakšno oglje potrebujejo za posamezen način priprave hrane, hkrati pa so se pripravljeni učiti.«