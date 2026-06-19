Pozabite na mocarelo: tako iz navadnega paradižnika naredimo jed, vredno dobre restavracije

Doma paradižnik navadno pripravimo v skledi solate, z mocarelo in čebulo. A dejstvo je, da lahko z le nekaj majhnimi triki to osvnovno sestavino popeljemo na restavracijsko raven.

Caprese solata je super, a dejstvo je, da si vsak, ki obožuje paradižnik, zasluži kaj več, kot le še eno različico solatne sklede. Da paradižnik postane prava zvezda poletnih jedi, je po mnenju kulinaričnih ustvarjalcev potrebna le prava družba na krožniku, ta pa je, kot lahko sklepate, precej nepričakovana.

1. Paradižnik in breskve: kombinacija, ki preseneti vsakogar

Če še nikoli niste poskusili paradižnika z breskvami, je letošnje poletje pravi trenutek. Postopek je pravzaprav enak pripravi tipične paradižnikove solate, le da se ji v tej različici pridružijo še breskve (ali nektarine). Kot pojasnjujejo kulinarični ustvarjalci, ta kombinacija tako dobro deluje zato, ker imata obe sestavini podobno sladkost in sadnost, ki se v mešanici ostalih sestavin odlično uravnotežita.

Vse bolj priljubljena je tudi kombinacija paradižnika z jagodami, saj imata presenetljivo podobne aromatične spojine. Tako postrežen paradižnik lahko vse pogosteje vidimo v sodobni nordijski kuhinji, zato ne dvomimo, da ju bomo skupaj večkrat ujeli tudi v našem delu sveta.

Paradižnik se v solatah odlično ujame tudi z breskvami ali jagodami. FOTO: Cavan Images/Getty Images/Cavan Images RF

2. Paradižnik tartare

V vegetarijanskih restavracijah ga radi postrežejo namesto govejega tatarca, pripravijo pa ga tako, da različne sorte paradižnikov narežejo na drobne kocke, jih začinijo z oljčnim oljem, šalotko, kaprami in svežimi zelišči ter postrežejo na hrustljavem toastu. Takšna jed je lahka, elegantna in popolna za poletje.

Na drobno nasekljan paradižnik je odlična osnova za pripravo paradižnikovega tartarja. FOTO: Horasiu Vasilescu/500px/Getty Images/500px

3. Paradižnik s stepeno feto

Če ste se naveličali paradižnika z mocarelo, ga poskusite stepeno feto. Feto zmiksamo z nekaj žlicami grškega jogurta in malo oljčnega olja, da dobimo gladko kremo. Na krožnik nato namažemo plast fete in po vrhu razporedimo različne sorte paradižnikov. Dodamo še meto, koper, drobnjak, pistacije in lupinico limone. Tako v le nekaj trenutkih ustvarimo jed, ki deluje elegantno, pripravljena pa je v desetih minutah.

4. Pečen paradižnik z medom in timijanom

Paradižnik ne potrebuje vedno surove priprave. Večje paradižnike prerežemo na polovico in jih pečemo približno pol ure pri visoki temperaturi. Pred peko jih pokapamo z oljčnim oljem, žličko medu, svežim timijanom in soljo.

Med peko se sladkorji koncentrirajo, paradižnik pa dobi globino okusa, kot smo je vajeni pri marmeladah. Najboljši je postrežen na toastu z rikoto ali kozjim sirom.

5. Paradižnik in stročnice

To je kombinacija, ki jo poznajo številne sredozemske kuhinje. Paradižnik se namreč odlično ujame s čičerko, maslenim fižolom in lečo, zato ga v tem delu Evrope gospodinje rade postrežejo kar v skledi z belim fižolom, oljčnim oljem in čebulo. V kombinaciji z zelišči, ki jih imamo pri roki, lahko hitro ustvarimo nasitno solato, ki je veliko bolj zanimiva od klasične paradižnikove sklede.