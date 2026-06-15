Pozabite na polpete in omako: to so najboljši načini za pripravo bučk letos
In če smo povsem iskreni, si ta nežna poletna vrtnina zasluži precej več kot le še eno ponev bučk s čebulo ali še eno različico zelenjavnih polpetov. Bučke imajo namreč eno veliko prednost – njihov blagi okus deluje kot prazno platno, na katerem lahko gradimo neskončno različnih kombinacij.
Letošnje poletje jih zato pripravimo drugače.
Bučkin karpačo: jed, zaradi katere jih bomo jedli surove
Ko so bučke mlade, čvrste in komaj obrane z vrta, jih je skoraj škoda kuhati. Z lupilcem za zelenjavo ali mandolino jih narežemo na skoraj prosojne trakove in jih razporedimo po krožniku. Pokapamo jih z dobrim oljčnim oljem, sokom limone, dodamo kosmiče soli, sveže mlet poper in nekaj lističev mete ali bazilike.
Tu pa se zabava šele začne. Tako pripravljenim bučkam lahko mirne vesti dodamo parmezan, burrato, kozji sir, pinjole, pistacijo, lupinico limone, sveže breskve ali nektarine, v uredništvu pa jih najraje postrežemo z burrato, limono in praženimi pistacijami.
Bučke s feto in medom: kombinacija, ki jo boste ponavljali vse poletje
Če obstaja recept, ki dokazuje, kako dobro se bučke razumejo s sladko-slanimi okusi, je to zagotovo ta. Bučke narežemo na debelejše rezine in jih na zelo vroči ponvi ali žaru spečemo toliko, da dobijo temne zapečene robove.
Še vroče nato preložimo na krožnik in jim dodamo nadrobljeno feto, žlico medu, lupinico limone, nekaj listov mete in grobo sesekljano pistacijo. Rezultat je jed, ki lahko deluje kot priloga, lahka večerja ali pa kot poletno kosilo s kosom kruha.
Pozabite na testenine – naredite bučke na način cacio e pepe
Bučke narežemo na tanke polmesece in jih počasi pražimo na oljčnem olju, dokler se ne zmehčajo in skoraj stopijo. Dodamo veliko sveže mletega črnega popra in pest drobno naribanega parmezana ali pekorina. Gre za poletno različico italijanske klasike, za katero ne potrebujemo smetane, ker je rezultat že sam po sebi bogat, kremast in tako slasten, da ga boste z veseljem vsak teden umestili na svoj jedilnik.
Bučkina solata, ki ima okus po poletju
Če so bučke res mlade, jih lahko pripravimo skoraj tako kot kumare. Narežemo jih na tanke rezine in premešamo s sokom limone, oljčnim oljem, koprom, meto in na tanko narezano rdečo čebulo.
Dodamo jim lahko še nekaj nadrobljene fete ali kozjega sira in tako ustvarimo lahko solato, ki je ravno prav hrustljava in kot taka odlična priloga ribam z žara.
Velike bučke? Zapecite jih
Ko bučke nekoliko uidejo izpod nadzora in postanejo večje, je čas za peko. Rezine bučk naložimo v pekač skupaj s češnjevimi paradižniki, česnom, timijanom, nekaj žlicami smetane in parmezanom. Tako pripravljene bučke pečemo toliko časa, da se zgoraj naredi zlato rjava skorjica.
Najbolj podcenjen trik: bučke spečemo do konca
Večina ljudi bučke peče premalo časa, rezultat pa so vodene, mehke rezine brez posebnega okusa. Veliko boljši rezultat dobimo, če jih pečemo dlje, kot se nam zdi potrebno. Na zelo vroči ponvi in brez premikanja. Ko opazimo temno zapečene robove, se v bučkah razvije sladkoba in globina okusa, zaradi katerega postanejo skoraj podobne pečeni papriki ali jajčevcu.