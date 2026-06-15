Pozabite na polpete in omako: to so najboljši načini za pripravo bučk letos

Bučke na začetku sezone najprej navdušeno dodajamo testeninam, rižotam in omakam, nato pa se hitro znajdemo pred vprašanjem, kaj vse še lahko iz njih pripravimo.

In če smo povsem iskreni, si ta nežna poletna vrtnina zasluži precej več kot le še eno ponev bučk s čebulo ali še eno različico zelenjavnih polpetov. Bučke imajo namreč eno veliko prednost – njihov blagi okus deluje kot prazno platno, na katerem lahko gradimo neskončno različnih kombinacij.

Letošnje poletje jih zato pripravimo drugače.

Bučkin karpačo: jed, zaradi katere jih bomo jedli surove

Ko so bučke mlade, čvrste in komaj obrane z vrta, jih je skoraj škoda kuhati. Z lupilcem za zelenjavo ali mandolino jih narežemo na skoraj prosojne trakove in jih razporedimo po krožniku. Pokapamo jih z dobrim oljčnim oljem, sokom limone, dodamo kosmiče soli, sveže mlet poper in nekaj lističev mete ali bazilike.

Mlade bučke ne rabijo toplotne obdelave. Super je, če jih pripravite kot carpaccio. FOTO: orange&chocolate/Getty Images

Tu pa se zabava šele začne. Tako pripravljenim bučkam lahko mirne vesti dodamo parmezan, burrato, kozji sir, pinjole, pistacijo, lupinico limone, sveže breskve ali nektarine, v uredništvu pa jih najraje postrežemo z burrato, limono in praženimi pistacijami.

Bučke s feto in medom: kombinacija, ki jo boste ponavljali vse poletje

Če obstaja recept, ki dokazuje, kako dobro se bučke razumejo s sladko-slanimi okusi, je to zagotovo ta. Bučke narežemo na debelejše rezine in jih na zelo vroči ponvi ali žaru spečemo toliko, da dobijo temne zapečene robove.

Še vroče nato preložimo na krožnik in jim dodamo nadrobljeno feto, žlico medu, lupinico limone, nekaj listov mete in grobo sesekljano pistacijo. Rezultat je jed, ki lahko deluje kot priloga, lahka večerja ali pa kot poletno kosilo s kosom kruha.

Bučke se odlično znajdejo s kozjim sirom, medom in timijanom. FOTO: Image Professionals GmbH/Getty Images/Foodcollection

Pozabite na testenine – naredite bučke na način cacio e pepe

Bučke narežemo na tanke polmesece in jih počasi pražimo na oljčnem olju, dokler se ne zmehčajo in skoraj stopijo. Dodamo veliko sveže mletega črnega popra in pest drobno naribanega parmezana ali pekorina. Gre za poletno različico italijanske klasike, za katero ne potrebujemo smetane, ker je rezultat že sam po sebi bogat, kremast in tako slasten, da ga boste z veseljem vsak teden umestili na svoj jedilnik.

Bučkina solata, ki ima okus po poletju

Če so bučke res mlade, jih lahko pripravimo skoraj tako kot kumare. Narežemo jih na tanke rezine in premešamo s sokom limone, oljčnim oljem, koprom, meto in na tanko narezano rdečo čebulo.

Dodamo jim lahko še nekaj nadrobljene fete ali kozjega sira in tako ustvarimo lahko solato, ki je ravno prav hrustljava in kot taka odlična priloga ribam z žara.

Velike bučke? Zapecite jih

Ko bučke nekoliko uidejo izpod nadzora in postanejo večje, je čas za peko. Rezine bučk naložimo v pekač skupaj s češnjevimi paradižniki, česnom, timijanom, nekaj žlicami smetane in parmezanom. Tako pripravljene bučke pečemo toliko časa, da se zgoraj naredi zlato rjava skorjica.

Ko bučke malce uidejo izpod nadzora, jih lahko pripravimo v obliki bučkinega gratina. FOTO: Anne DEL SOCORRO/Getty Images