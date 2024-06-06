Pozabite na vlečeno testo: ta izdelek je postal hit za zavitke in burek

Rižev papir sicer spominja na kot las tanko vlečeno testo, a je njegova priprava precej drugačna. Medtem ko klasično testo mesimo in valjamo, rižev papir izdelajo tako, da redko zmes iz riževe moke tanko razporedijo nad paro, nato pa jo posušijo v skoraj prosojne liste. Ti so na prvi pogled krhki in lomljivi, a že nekaj sekund v mlačni vodi jih spremeni v svilnato mehke in prožne ovoje, pripravljene za polnjenje.

Tradicionalno prihaja iz Vietnama. FOTO: Photo By Pam Susemiehl/Getty Images

Od svežih zavitkov do hrustljavih prigrizkov

Rižev papir je vsestransko uporaben, najpogosteje iz njega pripravljamo različne zavitke in žepke. Ker nima izrazitega okusa, glavno vlogo prepušča nadevom iz mesa, sveže zelenjave, zelišč in začimb, ki so lahko povsem evropskega okusa, lahko pa jim dodamo azijski pridih s tofujem, sojino omako in začimbami, pripravimo pa jih lahko tudi s sadjem.

Pripravimo lahko torej slane in sladke zavitke. Najbolj znani so sveži vietnamski zavitki, napolnjeni s hrustljavo zelenjavo, dišečimi zelišči in lahkimi beljakovinskimi dodatki, mesom ali tofujem. S pripravljenim nadevom napolnimo namočen papir, ki ga zavijemo in takoj postrežemo. Taki zavitki so mehki in sočni, povsem drugače pa je, če jih ocvremo ali spečemo v vročem olju. Takrat se spremenijo v zlato hrustljavo poslastico, najboljša je, če jo še vročo pomakamo v izbrane omake. Če nočemo cvreti v olju, poskusimo v cvrtniku na zrak. Pri tem je dobro, da zavitke z oljem vsaj malce poškropimo, da se lepo zapečejo.

Namočen v vodi postane mehak in voljan, da ga je enostavno zvijati. FOTO: Krit Of Studio Omg/Getty Images

Sicer je priprava zavitkov in žepkov sila preprosta, brez zadržkov se znajde na jedilniku popolnih začetnikov. Pomembno je le, da je nadev dovolj kompakten, da ga lahko brez težav zavijemo, papir pa mora biti dovolj namočen, da se voljno poda pod prsti. Če delamo žepke, ga ob robovih stisnemo, da nadev ne pobegne ven. Ob tem velja še opozorilo, nadev moramo povsem ohladiti, preden ga položimo na rižev papir, saj lahko v nasprotnem primeru zavitki razpadejo.

Rižev papir se je iz azijske preselil v druge svetovne kuhinje ravno zaradi preproste uporabe, poleg tega pa ne vsebuje glutena, zato mnogi z njim nadomeščajo testo iz žitnih mok, tudi tortilje in celo testo za palačinke.

Zavitke in žepke iz riževega papirja lahko cvremo ali popečemo. FOTO: Penpak S./Getty Images

Največji trend: burek iz riževega papirja

Med najbolj priljubljenimi trendi je burek iz riževega papirja, ki ga pripravimo tako, da več plasti navlaženega riževega papirja napolnimo s skuto, sirom, špinačo ali mesnim nadevom, nato pa vse skupaj spečemo do zlato rjave barve. Jed spominja na tradicionalni burek, a z nekoliko lažjo teksturo. Podobno pripravimo sodobno različico lazanje, v kateri rižev papir nadomešča testeninske liste. V sodobni kuhinji ga uporabljamo tudi za pripravo pic, takosov, žepkov, čipsa in celo sladic. Iz nekaj listov riževega papirja lahko nastanejo hrustljavi krekerji, sladki zavitki s sadjem ali inovativni prigrizki iz cvrtnika na vroč zrak.

Tako pripravimo rogljičke iz riževega papirja.