Odprta Kuhinja
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Odprta Kuhinja

Poznate atomski, leni in čarobni štrudelj? Temeljijo na preprostem triku, zato jih obožujemo

Zakaj so atomski, ciganski, leni in čarobni štrudlji tako priljubljeni? Ker jih pripravimo brez vlečenega testa, a ostanejo sočni in polni okusa. Foto: Shutterstock
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Tovrstne štrudlje, ki niso zavitki, pripravimo z različnimi sladkimi ali slanimi nadevi brez zamudnega vlečenega testa in zvijanja.

Štrudelj je ena tistih sladic, ki budijo spomine na babičino kuhinjo, vonj po pečenih jabolkih in tanko testo, raztegnjeno čez kuhinjsko mizo. Ker tega nismo vsi vešči ali pa se nam ne da, lahko vlečeno testo kupimo, iznajdljive gospodinje pa so si že davno pred tem izmislile recepte, pri katerih vlečenega testa sploh ne potrebujemo.

Nastale so sladice zanimivih imen, na primer atomski, ciganski, leni, nasuti, sipani in celo čarobni štrudelj. Če se na hitro zdi, da gre za povsem različne jedi, ni tako, vse namreč temeljijo na isti zamisli – sočen štrudelj brez priprave vlečenega testa.

Osnova je preprosta, v pekač po plasteh nasujemo mešanico moke in/ali pšeničnega zdroba, sladkorja in pecilnega praška, vmes razporedimo nadev, nato pa vse skupaj prelijemo z maslom, mlekom, smetano ali jajčnim prelivom. Med peko se suhe sestavine prepojijo s sokovi sadja in maščobo, zato nastane mehka, sočna sladica, ki po okusu močno spominja na klasični zavitek. 

Ko se nam ne da zamesiti testa, uporabimo recept za lene gospodinje. FOTO: Aeril01/Getty Images
Ko se nam ne da zamesiti testa, uporabimo recept za lene gospodinje. FOTO: Aeril01/Getty Images

Atomski štrudelj je prava bomba 

Najbolj znan med njimi je zagotovo atomski štrudelj, ki bi lahko ime dobil zato, ker ga pripravimo »s svetlobno hitrostjo«. Sestavine so lahko v pekaču v le nekaj minutah, nato pa pečica opravi svoje delo. Klasična različica je narejena iz naribanih jabolk s cimetom, zato po okusu najbolj spominja na tradicionalni jabolčni štrudelj. Omenimo, da za atomski štrudelj naribanih jabolk ne ožemamo, saj želimo, da so čim bolj sočna.  

Naribanih jabolk za atomski štrudelj ne ožemamo. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images
Naribanih jabolk za atomski štrudelj ne ožemamo. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Še bogatejši je ciganski štrudelj 

V starih domačih kuharskih zvezkih se pogosto znajde ciganski štrudelj, za katerega nam ni uspelo najti zanesljivega izvora imena, ima pa v primerjavi z atomskim bogatejši nadev. Namesto jabolk so v njem običajno češnje ali višnje, obvezna je skuta, v prelivu pa poleg mleka še smetana in jajca. Zato je ciganski štrudelj prijetno kremast, lahko bi rekli celo razkošen in je nekakšna bogatejša različica atomskega. 

PREIZKUSITE -> Recept za ciganski češnjev štrudelj 

Zasledili smo tudi ime leni štrudelj, ki pa označuje način priprave brez vlečenega testa. Podobno velja za nasuti in sipani štrudelj: praktično gre za isto sladico, razlikuje se le poimenovanje. V Sloveniji se je bolj uveljavil izraz nasuti štrudelj, medtem ko na Hrvaškem pogosteje govorijo o sipanem štrudlju ali sipani piti. V vseh primerih sestavin ne valjamo in ne zvijamo, ampak jih preprosto nalagamo po plasteh. 

V štrudelj gre lahko vse, kar zrase na domačem vrtu. FOTO: Bogdan Kurylo/Getty Images
V štrudelj gre lahko vse, kar zrase na domačem vrtu. FOTO: Bogdan Kurylo/Getty Images

Na družbenih omrežjih in kulinaričnih portalih pa se vse pogosteje pojavlja čarobni štrudelj. Tudi tukaj ne gre za nov ali inovativen recept, temveč zgolj za bolj privlačno ime, ki so ga posvojile mlajše generacije. Seveda pa tudi pri teh štrudljih velja, da pri izbiri sestavin za nadeve ni omejitev, uporabimo sadje, pa tudi zelenjavo, ki ga pač imamo na voljo. 

Datum Objave: 8.7.2026 ob 06:07

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Alenka KociperAvtor na portalu Odprta kuhinja
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