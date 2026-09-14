Skuhali smo azijsko juhico, ki je obnorela splet (ker je kremna, pikantna in pripravljena v manj kot pol ure)
Ne vem, ali ste tudi vi med njimi, a v uredništvu nas na družbenih omrežjih zadnje čase spremljajo velike sklede dišečih juh, v katerih se skrivajo rezanci, tofu, sveža zelenjava in najrazličnejši hrustljavi dodatki. Videti so kot kosilo, ki bi ga naročili v dobri azijski restavraciji, v resnici pa jih lahko brez posebnega kuharskega znanja pripravimo tudi doma.
Zato smo se priprave lotili tudi sami
Najprej smo z navdušenjem ugotovili, da ne zahtevajo strogega sledenja receptu. Ko pripravimo dobro jušno osnovo, lahko vse drugo namreč prilagodimo temu, kar imamo pri roki; uporabimo lahko riževe ali pšenične rezance, dodamo tofu, jajce, piščanca ali zamrznjene žlikrofe ter porabimo korenje, zelje, ohrovt, špinačo in gobe, ki čakajo v hladilniku. Pravzaprav gre za nekakšno azijsko različico kosila »pospravimo hladilnik«, le da je končni rezultat veliko bolj razkošen.
Ko nenavadne sestavine postanejo del stalne zaloge
Ob prvem branju recepta se nam utegne zazdeti, da bomo morali po polovico sestavin v specializirano trgovino. Miso pasta, rdeča curryjeva pasta, omaka teriyaki in sezamovo olje res niso del čisto vsake domače shrambe, a ko se nekoliko spoprijateljimo z azijsko navdahnjeno kuhinjo, hitro ugotovimo, da gre za sestavine, ki jih bomo uporabljali vedno znova.
Miso lahko vmešamo v juhe, omake, marinade in solatne prelive, pasta je odlična bližnjica do izrazite jušne osnove ali hitrega zelenjavnega karija, sojina omaka pa jedi ne doda le slanosti, temveč tudi globino okusa. Tudi arašidovo maslo se odlično znajde zunaj zajtrkov: juho zgosti, zaokroži njeno pikantnost in ji podari prijetno kremnost. In ko imamo vse to doma, potrebujemo le še jušno osnovo, pločevinko kokosovega mleka ter zavojček rezancev.
Kremna juha z misom, arašidi in karameliziranim tofujem
Juha, ki nas je na Facebooku najbolj prepričala, združuje rdečo curryjevo pasto, miso, arašidovo maslo, kokosovo mleko in hrustljavo zapečen tofu. Na papirju se vse skupaj morda bere nekoliko nenavadno, toda okusi se v skledi lepo povežejo, saj je juha kremna in polna, rahlo pikantna, slana, nežno sladka in na koncu osvežena z limeto.
A začnimo na začetku – najbolj zanimiv del recepta je priprava tofuja. Namesto da bi ga kot običajno narezali na kocke, ga grobo naribamo, saj tako med peko nastane veliko več zlato rjavih robov, tofu pa dobi prijetno čvrsto, skoraj nekoliko žvečljivo teksturo. Ko mu dodamo še omako teriyaki, se drobni koščki obarvajo, karamelizirajo in postanejo tisti dodatek, zaradi katerega se k tej juhi radi vrnemo.
To je recept, ki nas je prepričal:
Za karamelizirani tofu potrebujemo
- zavitek čvrstega tofuja
- žlico olja
- približno 60 ml omake teriyaki
- strok česna
Za juho potrebujemo
- žlico rdeče curryjeve paste
- žlico svetle miso paste
- eno do dve žlici gladkega arašidovega masla
- dve žlici sojine omake
- žličko rjavega sladkorja po želji
- 400 ml polnomastnega kokosovega mleka
- od 200 ml zelenjavne ali piščančje jušne osnove
- približno 100 g poljubnih rezancev
V juho lahko nato dodamo še
- korenje
- kumaro
- zelje
- ohrovt ali špinačo
- gobe
- edamame ali kuhano čičerko
- mlado čebulico
- koriander
- limeto
Priprava
- Tofu najprej dobro popivnamo s papirnato brisačo, nato ga grobo naribamo. V večji ponvi segrejemo olje, dodamo tofu in ga na srednje močnem ognju pražimo približno 10 do 15 minut. Ne mešamo ga ves čas, saj želimo, da se na posameznih mestih dobro zapeče in dobi zlato rjave robove.
- Ko je tofu lepo obarvan, mu dodamo omako teriyaki in drobno nariban česen. Pražimo še nekaj minut, da tekočina izpari, omaka pa se oprime naribanega tofuja in karamelizira. Nato ga preložimo na krožnik.
- V isti ponvi združimo rdečo curryjevo pasto, miso, arašidovo maslo, sojino omako in po želji še malo rjavega sladkorja. Med mešanjem vse skupaj na kratko segrejemo, da se sestavine povežejo v gosto in dišečo pasto. Nato postopoma prilijemo kokosovo mleko in jušno osnovo ter dobro premešamo z metlico. Juha naj na zmernem ognju nežno vre od pet do deset minut, da se nekoliko zgosti.
- Rezance medtem skuhamo posebej po navodilih na embalaži. Kuhane odcedimo, razdelimo v sklede in prelijemo z vročo juho. Dodamo karameliziran tofu ter zelenjavo po izbiri.
- Gobe, ohrovt in debelejše narezano zelje lahko zadnjih nekaj minut kuhamo neposredno v juhi. Korenje, kumaro in mlado zelje pa narežemo na tanke trakove ter jih dodamo kar sveže, da v skledi ohranijo nekaj hrustljavosti.
- Na koncu prilijemo malo limetinega soka in juho potresemo z nasekljano mlado čebulico. Če imamo radi bolj izrazite okuse, dodamo še koriander, sezam ali žličko hrustljavega čilijevega olja.
Pa še to: arašidovo maslo lahko brez težav zamenjamo s tahinijem, mandljevim maslom ali maslom indijskih oreščkov. Okus bo vsakič nekoliko drugačen, jušna osnova pa bo še vedno prijetno gosta in kremna.
Ena osnova, nešteto različnih skled
Pri takšnih juhah se nam ni treba držati natančnega seznama dodatkov. Pomembneje je, da v skledi združimo nekaj kremnega ali aromatičnega, nekaj nasitnega, zelenjavo ter svež ali kisel zaključek. Rezance lahko zamenjamo glede na to, kar imamo doma. Primerni so navadni rezanci za ramen brez priložene začimbne mešanice, riževi rezanci, udon in celo tanki jajčni rezanci. Pazimo le, da jih ne razkuhamo, saj se bodo v vroči juhi še nekoliko zmehčali.
Tudi količino tekočine prilagodimo svojemu okusu. Z manj jušne osnove bomo dobili goste, skoraj rezance z omako, z več pa pravo juho, ki jo bomo jedli z žlico. Če jed stoji, bodo rezanci tekočino vpijali, zato ostankom pred pogrevanjem dodamo malo vode ali jušne osnove.
Pa še nekaj ideje za naslednjo jušno skledo
Juha z azijskimi žlikrofi: v osnovo iz jušne osnove, rdeče curryjeve paste in kokosovega mleka dodamo zamrznjene gyoze (ali pa kar naše žlikrofe), gobe in špinačo.
Juha brez kokosovega mleka: jušno osnovo začinimo z misom, sojino omako, česnom, ingverjem in sezamovim oljem ter ji dodamo rezance udon, gobe in mehko kuhano jajce.
Juha s piščancem: kokosovo osnovo z rdečo curryjevo pasto dopolnimo z natrganim pečenim piščancem, riževimi rezanci, korenjem in pak choiem.
Juha s kozicami: kokosovemu mleku in jušni osnovi dodamo rdečo curryjevo pasto, kozice, gobe in riževe rezance ter zaključimo z veliko limetinega soka.
Juha iz ostankov zelenjave: združimo miso, arašidovo maslo in jušno osnovo ter dodamo zelje, korenje, ohrovt, gobe ali brokoli – skratka vse, kar moramo porabiti.
Pikantna juha s tahinijem: jušni osnovi dodamo tahini, sojino omako in čilijevo olje, nato pa še rezance za ramen, mleto meso ali tofu ter mlado čebulico.