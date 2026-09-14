Skuhali smo azijsko juhico, ki je obnorela splet (ker je kremna, pikantna in pripravljena v manj kot pol ure)

Azijsko navdihnjene jušne sklede, ki so v teh dneh osvojile družabna omrežja, so videti imenitno, njihova priprava pa je precej bolj preprosta, kot se zdi na prvi pogled.

Ne vem, ali ste tudi vi med njimi, a v uredništvu nas na družbenih omrežjih zadnje čase spremljajo velike sklede dišečih juh, v katerih se skrivajo rezanci, tofu, sveža zelenjava in najrazličnejši hrustljavi dodatki. Videti so kot kosilo, ki bi ga naročili v dobri azijski restavraciji, v resnici pa jih lahko brez posebnega kuharskega znanja pripravimo tudi doma.

Zato smo se priprave lotili tudi sami

Najprej smo z navdušenjem ugotovili, da ne zahtevajo strogega sledenja receptu. Ko pripravimo dobro jušno osnovo, lahko vse drugo namreč prilagodimo temu, kar imamo pri roki; uporabimo lahko riževe ali pšenične rezance, dodamo tofu, jajce, piščanca ali zamrznjene žlikrofe ter porabimo korenje, zelje, ohrovt, špinačo in gobe, ki čakajo v hladilniku. Pravzaprav gre za nekakšno azijsko različico kosila »pospravimo hladilnik«, le da je končni rezultat veliko bolj razkošen.

Svojo smo poskusili poustvariti tudi doma, okus pa nas je navdušil. FOTO: Kaja Berlot

Ko nenavadne sestavine postanejo del stalne zaloge

Ob prvem branju recepta se nam utegne zazdeti, da bomo morali po polovico sestavin v specializirano trgovino. Miso pasta, rdeča curryjeva pasta, omaka teriyaki in sezamovo olje res niso del čisto vsake domače shrambe, a ko se nekoliko spoprijateljimo z azijsko navdahnjeno kuhinjo, hitro ugotovimo, da gre za sestavine, ki jih bomo uporabljali vedno znova.

Miso lahko vmešamo v juhe, omake, marinade in solatne prelive, pasta je odlična bližnjica do izrazite jušne osnove ali hitrega zelenjavnega karija, sojina omaka pa jedi ne doda le slanosti, temveč tudi globino okusa. Tudi arašidovo maslo se odlično znajde zunaj zajtrkov: juho zgosti, zaokroži njeno pikantnost in ji podari prijetno kremnost. In ko imamo vse to doma, potrebujemo le še jušno osnovo, pločevinko kokosovega mleka ter zavojček rezancev.

Kremna juha z misom, arašidi in karameliziranim tofujem

Juha, ki nas je na Facebooku najbolj prepričala, združuje rdečo curryjevo pasto, miso, arašidovo maslo, kokosovo mleko in hrustljavo zapečen tofu. Na papirju se vse skupaj morda bere nekoliko nenavadno, toda okusi se v skledi lepo povežejo, saj je juha kremna in polna, rahlo pikantna, slana, nežno sladka in na koncu osvežena z limeto.

A začnimo na začetku – najbolj zanimiv del recepta je priprava tofuja. Namesto da bi ga kot običajno narezali na kocke, ga grobo naribamo, saj tako med peko nastane veliko več zlato rjavih robov, tofu pa dobi prijetno čvrsto, skoraj nekoliko žvečljivo teksturo. Ko mu dodamo še omako teriyaki, se drobni koščki obarvajo, karamelizirajo in postanejo tisti dodatek, zaradi katerega se k tej juhi radi vrnemo.

To je recept, ki nas je prepričal:

Za karamelizirani tofu potrebujemo

zavitek čvrstega tofuja

žlico olja

približno 60 ml omake teriyaki

strok česna

Za juho potrebujemo

žlico rdeče curryjeve paste

žlico svetle miso paste

eno do dve žlici gladkega arašidovega masla

dve žlici sojine omake

žličko rjavega sladkorja po želji

400 ml polnomastnega kokosovega mleka

od 200 ml zelenjavne ali piščančje jušne osnove

približno 100 g poljubnih rezancev

V juho lahko nato dodamo še

korenje

kumaro

zelje

ohrovt ali špinačo

gobe

edamame ali kuhano čičerko

mlado čebulico

koriander

limeto

Priprava

Tofu najprej dobro popivnamo s papirnato brisačo, nato ga grobo naribamo. V večji ponvi segrejemo olje, dodamo tofu in ga na srednje močnem ognju pražimo približno 10 do 15 minut. Ne mešamo ga ves čas, saj želimo, da se na posameznih mestih dobro zapeče in dobi zlato rjave robove. Ko je tofu lepo obarvan, mu dodamo omako teriyaki in drobno nariban česen. Pražimo še nekaj minut, da tekočina izpari, omaka pa se oprime naribanega tofuja in karamelizira. Nato ga preložimo na krožnik. V isti ponvi združimo rdečo curryjevo pasto, miso, arašidovo maslo, sojino omako in po želji še malo rjavega sladkorja. Med mešanjem vse skupaj na kratko segrejemo, da se sestavine povežejo v gosto in dišečo pasto. Nato postopoma prilijemo kokosovo mleko in jušno osnovo ter dobro premešamo z metlico. Juha naj na zmernem ognju nežno vre od pet do deset minut, da se nekoliko zgosti. Rezance medtem skuhamo posebej po navodilih na embalaži. Kuhane odcedimo, razdelimo v sklede in prelijemo z vročo juho. Dodamo karameliziran tofu ter zelenjavo po izbiri. Gobe, ohrovt in debelejše narezano zelje lahko zadnjih nekaj minut kuhamo neposredno v juhi. Korenje, kumaro in mlado zelje pa narežemo na tanke trakove ter jih dodamo kar sveže, da v skledi ohranijo nekaj hrustljavosti. Na koncu prilijemo malo limetinega soka in juho potresemo z nasekljano mlado čebulico. Če imamo radi bolj izrazite okuse, dodamo še koriander, sezam ali žličko hrustljavega čilijevega olja.

Pa še to: arašidovo maslo lahko brez težav zamenjamo s tahinijem, mandljevim maslom ali maslom indijskih oreščkov. Okus bo vsakič nekoliko drugačen, jušna osnova pa bo še vedno prijetno gosta in kremna.

Ena osnova, nešteto različnih skled

Pri takšnih juhah se nam ni treba držati natančnega seznama dodatkov. Pomembneje je, da v skledi združimo nekaj kremnega ali aromatičnega, nekaj nasitnega, zelenjavo ter svež ali kisel zaključek. Rezance lahko zamenjamo glede na to, kar imamo doma. Primerni so navadni rezanci za ramen brez priložene začimbne mešanice, riževi rezanci, udon in celo tanki jajčni rezanci. Pazimo le, da jih ne razkuhamo, saj se bodo v vroči juhi še nekoliko zmehčali.

Tudi količino tekočine prilagodimo svojemu okusu. Z manj jušne osnove bomo dobili goste, skoraj rezance z omako, z več pa pravo juho, ki jo bomo jedli z žlico. Če jed stoji, bodo rezanci tekočino vpijali, zato ostankom pred pogrevanjem dodamo malo vode ali jušne osnove.