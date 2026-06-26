Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Ste ravno na počitnicah? Izvolite trike za sendviče in prigrizke, ki zdržijo vročino na plaži

Najboljša izbira za na plažoi so jedi, ki so pripravljene vnaprej in so super tudi hladne. FOTO: Westend61/Getty Images/Westend61
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Na kup smo zbrali ideje za prigrizke, ki ne bodo že ob desetih zjutraj videti žalostno.

Poletna vročina je do hrane precej neizprosna, zato se splača razmisliti, kaj spakirati, da bo malica še vedno okusna tudi po nekaj urah na plaži. Kulinarični strokovnjaki in nutricionisti zato svetujejo, da je s sabo najbolje vzeti živila, ki dobro prenašajo višje temperature, vsebujejo dovolj tekočine in jih je mogoče jesti brez posebne priprave.

Pravilo številka ena: hrana naj bo čim manj pokvarljiva

Verjetno ne rabimo posebej poudarjati, da so živila, ki vsebujejo veliko majoneze, smetane, mehkih sirov, surovega mesa ali rib, poleti precej tvegana izbira. Za na plažo zato raje izberete trde sire, dobro pečeno ali kuhano meso, zelenjavo, sadje, oreščke, krekerje ali pa testeninske in žitne solate brez majoneze.

Če imate hladilno torbo ali termo vrečko, jo vedno izkoristite. Že nekaj zamrznjenih plastenk vode lahko temperaturo v torbi občutno zniža.

Kako pripraviti sendvič, da se ne razmoči?

Kulinarični ustvarjalci pravijo, da je najbolj pomembna izbira pravega kruha. Ker se bele bombetke hitro razmočijo, je veliko bolje poseči po fokači, čabai, bageti, polnozrnatih štručkah ali pa po tortiljah. Svoje doda tudi nanos omak in namazov: raje najprej naložite plast sira ali pa liste solate in šele nato omako. Ta plast namreč deluje kot zaščita med kruhom in bolj vlažnimi sestavinami.

Če imate v sendviču radi zelenjavo, si jo shranite v ločeni posodici in jo dodajte tik pred uživanjem. Prav paradižniki in druga vodena zelenjava so namreč eden največjih krivcev za razmočen kruh. 

Tako si pripravite odličen sendvič za na plažo

Na polnozrnato štručko naložite pečenega piščanca, sir, listnato solato in gorčico. V vegetarijanski različici lahko namesto piščanca sendvič popestrite s humusom, pečeno papriko, mlado špinačo in jajcem. 

 

Solata v kozarcu

Tudi na plažo si lahko vzamete solato, pomembno je le, kako si jo pripravite. Da ne oveni, še preden pridete do nje, preliv naložite na dno posodice, nato dodajte čičerko ali testenine, čez zelenjavo in na vrh listnato solato. Ko ste pripravljeni na kosilo, posodico preprosto pretresete in uživate v zdravem prigrizku.

Slani mafini

Pripravite jih lahko dan prej in so odlični tudi hladni. V slani masi za mafine so odlično obnesejo bučke, sir, koruza in šunka.

Presežek bučk lahko vključimo v slane mafine. FOTO: imageBROKER/Ingrid Balabanova/Getty Images/imageBROKER RF
Presežek bučk lahko vključimo v slane mafine. FOTO: imageBROKER/Ingrid Balabanova/Getty Images/imageBROKER RF

Hladna pita ali quiche

Po podobnem principu kot slane mafine lahko pripravimo tudi quiche, ki je eden najbolj podcenjenih prigrizkov za na plažo. Je nasiten, okusen tudi hladen, naredimo ga vnaprej ... 

Sadje, ki najbolje prenese vročino:

  • grozdje
  • marelice
  • nektarine
  • češnje
  • borovnice
  • lubenica v dobro zaprti posodi

Manj primerna izbira pa so:

  • zelo zrele banane
  • olupljena jabolka
  • mehke breskve

Lubenica in češnje so med najboljšimi izbirami za na plažo. FOTO: Israel Sebastian/Getty Images
Lubenica in češnje so med najboljšimi izbirami za na plažo. FOTO: Israel Sebastian/Getty Images

Datum Objave: 9.7.2026 ob 06:07

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Kaja Berlot
Kaja BerlotVestna ustvarjalka besedno začinjenih misli z zvezdicami, kuharica, ki recepte bere zgolj kot predloge, in strastna ljubiteljica solat v vseh mogočih (in nemogočih) kombinacijah. Če bi bila zelenjava, bi bila verjetno rukola – rahlo pikantna, polna karakterja in vedno zanimiva.
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