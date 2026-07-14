Stročji fižol ni le za solato in boranjo: 10 idej, zaradi katerih ga boste letos kuhali precej pogosteje

Ko enkrat pogledamo dlje od solate in boranje, hitro ugotovimo, da je stročji fižol ena najbolj vsestranskih poletnih sestavin.

Slovenci smo s stročjim fižolom precej predvidljivi, saj ga, ko ga začne vrt ponujati v izobilju, najprej skuhamo za solato. Potem pride na vrsto boranja, morda še enkrat krompirjeva solata s stročjim fižolom, in že nam zmanjka idej.

Pa je to res vse, kar zmore?

Nikakor. Stročji fižol je ena najbolj podcenjenih poletnih vrtnin, saj se njegov nežen okus odlično ujame z maslom, limono, paradižnikom, baziliko, česnom, jajci, mladimi siri in celo s sojino omako. Lahko je glavna zvezda kosila, elegantna priloga k ribi ali mesu, osnova poletne testeninske jedi ali pa sestavina, ki povsem običajno fritajo spremeni v nekaj posebnega.

In če smo ga bili doslej vajeni pripravljati vedno na enak način, je zdaj pravi čas, da mu namenimo še kakšno priložnost.

Najprej naredimo eno stvar prav

Če obstaja napaka, ki stročjemu fižolu naredi največjo krivico, je to predolgo kuhanje. Mlade stroke kuhamo le toliko časa, da se zmehčajo, a ostanejo prijetno čvrsti. Pri večini sort zadostuje od šest do deset minut v vreli, rahlo osoljeni vodi. Nato jih odcedimo, po želji na hitro ohladimo v ledeni vodi in dobro osušimo, saj tako ohranijo lepo zeleno barvo, več okusa in tudi prijetnejšo teksturo. Prav zaradi tega bodo veliko bolj hvaležna sestavina za vse jedi, ki sledijo.

Pripravimo ga lahko s pestom bazilike in testeninami

To je ena tistih kombinacij, ki jo Italijani pripravljajo že dolgo, pri nas pa je še vedno nekoliko spregledana. Med kuhane testenine vmešamo stročji fižol, narezan na nekaj centimetrske koščke, dodamo nekaj žlic dobrega pesta iz bazilike in obilico parmezana. V Liguriji tej kombinaciji pogosto dodajo še krompir, ki se skuha kar skupaj s testeninami, ter tako ustvarijo preprosto poletno jed, ki je pripravljena v dobrih dvajsetih minutah.

Na hitro popečen v ponvi

Ko je stročji fižol kuhan, ga nikar ne postavite kar na mizo. Veliko več okusa bo dobil, če ga za nekaj minut prestavite v ponev z oljčnim oljem ali koščkom masla, dodajte še drobno sesekljan česen, malo limonine lupinice in pest popečenih mandljev ali lešnikov. Tik pred serviranjem ga lahko potresete še z nekaj listi peteršilja ali bazilike. Takšna priloga se poda skoraj k vsemu – od pečene ribe do kosa kruha in dobre burrate.

V kremasti rižoti

Če šparglje poleti zamenjate s stročjim fižolom, boste presenečeni, kako lepo se znajde v rižoti. Najlepše se ujame z mladim grahom, limono, meto ali pehtranom, če pa mu na koncu dodamo še košček hladnega masla in parmezan, bo rižota svilnata in lepo povezana.

Poleti lahko šparglje v rižoti z lahkoto nadomestimo s strošjim fižolom. FOTO: ©Daniela White Images/Getty Images

V frtalji, ki diši po poletju

Poletne frtalje so najlepše prav zato, ker vanje lahko skrijemo skoraj vse, kar trenutno ponuja vrt. Stročji fižol se odlično razume z mlado čebulo, bučkami, češnjevimi paradižniki in različnimi zelišči, z dodatkom feta ali kozjega sira pa nastane kosilo, ki je enako okusno toplo ali hladno, zato jo brez težav vzamemo tudi na piknik ali na plažo.

V slani piti

Če imate v hladilniku zavitek listnatega testa, ste že skoraj na cilju. Stročji fižol združite z rikoto ali skuto, nekaj parmezana, jajci in šopkom svežih zelišč, dodate lahko še popečeno panceto ali mlado čebulo. Takšna pita je odlična za piknik, večerjo ali naslednji dan za malico.

Zapečen s paradižniki in sirom

Kuhan stročji fižol razporedimo v pekač, dodamo češnjeve paradižnike, mocarelo ali feto, malo drobtin, pomešanih s parmezanom, in vse skupaj na hitro zapečemo. Na koncu pokapljamo z dobrim oljčnim oljem in dodamo nekaj listov bazilike.

V azijskem slogu

Čeprav ga največkrat povezujemo z mediteransko kuhinjo, se stročji fižol odlično znajde tudi v voku. Tam ga na hitro popražimo z ingverjem, česnom, sezamovim oljem in malo sojine omake, dodamo tofu, piščanca ali kozice, po vrhu pa sezamova semena in mlado čebulo.

Stročji fižol najpogosteje sicer povezujemo z mediteransko kuhinjo, a se odlično znajde tudi v woku. FOTO: DigiPub/Getty Images

Topla solata, ki nasiti

Pozabite na kis in bučno olje, in tokrat raje topel stročji fižol združite z burrato ali kremasto mocarelo, pečenimi breskvami, pestjo pistacij in nekaj listi mete. Pokapljajte z oljčnim oljem in balzamičnim kisom in že imate solato, ki lahko brez težav postane samostojno kosilo.

V poletni mineštri

Stročji fižol se čudovito poda tudi v lahke zelenjavne juhe. Združite ga z bučkami, krompirjem, paradižnikom in korenjem, na koncu pa dodajte še žlico domačega pesta ali naribanega parmezana. Nastala mineštra vas bo zagotovo presenetila, ker je lahka, dišeča in veliko bolj poletna od klasičnih zimskih enolončnic.