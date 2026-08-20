Ta lena paradižnikova omaka brez kuhanja je najlažji način, da shranimo okus poletja

Do zdaj smo verjetno vsi že poskusili tisoč in eno jed iz paradižnika, a ker verjamemo, da ga imamo na vrtu še vedno dovolj za še zadnji eksperiment poletja, smo tokrat poiskali način, kako njegov okus shraniti brez posebnega dela.

Instagram in TikTok sta v zadnjih letih postala prava zakladnica hitrih in preprostih receptov, zato pravzaprav ne preseneča, da se je spletna skupnost letos lotila tudi poenostavljanja receptov za ozimnico. Na družbenih omrežjih se je postopka priprave paradižnikove omake brez kuhanja prijelo ime »lena paradižnikova omaka«, nas pa je navdušila zato, ker še ni začinjena in toplotno obdelana, kar pomeni, da jo lahko pozneje spremenimo v hitro omako za testenine, juho, enolončnico, rižoto ali kari. Njena največja prednost je torej prav nevtralnost, saj poleti shranimo zrel okus paradižnika, dokončno podobo pa mu damo šele takrat, ko ga uporabimo.

Lena paradižnikova osnova brez kuhanja

Potrebujemo

poljubno količino zrelih paradižnikov

zmogljiv blender ali palični mešalnik

čisto posodo za živila s pipico pri dnu

vrečke ali posodice, primerne za zamrzovanje

Postopek

Paradižnike temeljito operemo pod tekočo vodo, odstranimo peclje in trde zelene dele ob njih. Narežemo jih na večje kose in morebitne poškodovane dele izrežemo. Paradižnike v več serijah zmeljemo do povsem gladkega. Ne dodajamo vode, soli, olja, česna ali zelišč, saj bomo na tak način nevtralno osnovo pozneje lažje prilagodili posamezni jedi. Zmleto kašo nalijemo v čisto posodo za živila s pipico tik nad dnom. Posode ne napolnimo čisto do vrha, jo pokrijemo in takoj postavimo v hladilnik. Tam naj počiva čez noč, približno 8 do 12 ur. Naslednji dan skozi spodnjo pipico počasi odtočimo redkejšo paradižnikovo vodo. Ko začne iztekati gostejša kaša, pipico zapremo. Gosto osnovo razdelimo v manjše porcije in jo zapakiramo v vrečke ali posodice za zamrzovanje. Iz vrečk iztisnemo čim več zraka, jih zapremo in položimo plosko, da hitro zamrznejo in jih bomo pozneje lažje zložili. Vsako porcijo označimo z vsebino in datumom ter jo čim prej zamrznemo, najbolje pa je, da jih porabimo v 8 do 12 mesecih. Če nimamo posode s pipico, lahko uporabimo visoko, ozko posodo in naslednji dan zgornji, gosti del previdno zajemamo z zajemalko.

Pripravo si lahko ogledate še na posnetku:

Katere paradižnike izbrati

Uporabimo povsem zrele, zdrave in aromatične plodove brez večjih poškodb, najbolje mesnate sorte z manj semeni in soka, kot so pelati ali paradižniki tipa roma. Metoda je sicer odlična tudi za mešanico različnih sort in za zelo sočne vrtne paradižnike, saj prav pri njih z ločevanjem odstranimo največ vode.

Kako jo uporabljamo

Zamrznjena osnova je najbolj praktična, če jo shranimo v količinah, ki jih običajno potrebujemo za eno jed. Za hitro omako na oljčnem olju podušimo česen ali čebulo, dodamo odtaljeno paradižnikovo osnovo in jo kuhamo toliko časa, da se zgosti in okusi povežejo. Šele nato jo solimo in ji dodamo baziliko, origano, čili ali druge začimbe.

Dodamo jo lahko tudi neposredno v mineštre, golaže, zelenjavne in mesne enolončnice, omake za pico, polnjene paprike, kari ali šakšuko. Ker pred zamrzovanjem ni bila začinjena, se enako dobro poda sredozemskim, bližnjevzhodnim in azijsko navdihnjenim jedem.

Tako prpravljena omaka je super, vendar ni primerna za shranjevanje v kozarcih na polici. FOTO: Frazao Studio Latino/Getty Images

Tudi paradižnikova voda je dragocena sestavina

Redkejša tekočina, ki se nabere na dnu posode, nikakor ni odpadek, saj je v njej ujet čist, svež in presenetljivo intenziven okus paradižnika. Prav zaradi tega jo lahko uporabimo namesto dela jušne osnove pri kuhanju rižote, kuskusa, bulgurja ali drugih žitaric, lahko pa jo dodamo tudi gaspaču, zelenjavni juhi ali omaki in z njo uravnavamo gostoto enolončnic.