Na drevesu so videti kot velika jabolka ali hruške, ko dozorijo, pa se obarvajo zlato rumeno in zadišijo tako močno, da so jih nekoč polagali celo med perilo v omarah. Kutine so med najbolj aromatičnimi jesenskimi sadeži, a jih danes le redko najdemo v trgovinah ali domačih sadovnjakih. Zorijo od septembra do novembra, vendar niso namenjene temu, da bi jih utrgali in pojedli. Njihovo meso je trdo in trpko, zato svojo pravo naravo razkrijejo šele po toplotni obdelavi. Zmehčajo se, razvijejo prijetnejšo sladkobo, njihova barva pa se lahko spremeni v rožnato ali celo rdečkasto.

Zaradi velike vsebnosti pektina, naravne snovi, ki poskrbi za želiranje, so bile nekoč nepogrešljive pri pripravi domače ozimnice. Iz njih so kuhali marmelade, džeme in želeje, ne da bi potrebovali dodatke za zgoščevanje.

Sramežljivo se vračajo v sadovnjake. FOTO: Oliver Helbig/Getty Images

Kako jih uporabimo

Posebnost med kutinovimi dobrotami je kutinov sir, gosta sadna pasta iz kuhanega in pretlačenega sadja s sladkorjem. Ko se masa posuši in strdi, jo narežemo na rezine ali kocke. V Španiji jo poznajo kot membrillo in tradicionalno postrežejo s sirom, predvsem zorjenimi, tršimi vrstami, s katerimi se odlično ujame njena sladko-kisla nota.

Kutine so zanimive tudi v drugih jedeh. Spečemo jih z medom in orehi, dodamo v zavitke in pite ali skuhamo v kompot. V slanih kombinacijah jih narežemo na krhlje in spečemo skupaj s svinjino, perutnino ali divjačino. Iz njih lahko pripravimo tudi omako ali prilogo, ki s sadno kislino lepo uravnoteži bogatejše mesne okuse. Dobro se ujemajo z jabolki, hruškami, cimetom in klinčki.

Najpogosteje se znajdejo v kompotu. FOTO: Imagebroker/helmut Meyer Zur Cap/Getty Images

Kutine pri nas še vedno gojijo posamezne kmetije. Med njimi je Sadjarstvo Ficko z Goričkega, kjer sta Martin in Brigita Ficko leta 2000 kmetijo začela usmerjati v sadjarstvo in zasadila prvi intenzivni nasad kutin v Sloveniji. Pogumna odločitev se je obrestovala, po četrt stoletja izkušenj s to sadno vrsto kmetija poleg svežih plodov ponuja tudi kutinovo marmelado, žganje in liker.

Nekoč so bila kutinova drevesa skoraj obvezen del domačih sadovnjakov. Plodovi so bili dragocena surovina za ozimnico, drevo so cenili tudi zaradi lepega spomladanskega cvetenja. Danes domačega kuhanja marmelad in priprave sadnih shrankov ni več toliko, kutina pa tudi ni najbolj priročen sadež: ne moremo je preprosto ugrizniti kot jabolko, saj zahteva lupljenje, rezanje in kuhanje. Ker je sveže plodove težko najti v trgovinah, je marsikdo skoraj ne pozna več. Škoda, saj je dovolj že nekaj kutin, da kuhinja zadiši po jeseni.