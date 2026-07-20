Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

To je najpogostejša napaka pri vlaganju kumaric

Za dober končni rezultat je pomembno, da sledimo preverjenemu receptu. FOTO: Marina Cavusoglu/Getty Images
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Ker si nihče ne želi mehkih razmočenih kumaric, kajne?

Pri vlaganju kumaric imamo skoraj vsi svoj preverjen recept; nekdo prisega na več kopra, drugi doda hrenov list, tretji ne izpusti zrn gorčice. A ne glede na recept se pogosto zgodi, da nas ob prvem odprtem kozarcu namesto hrustljavih kumaric pričakajo mehki plodovi. In čeprav najprej okrivimo razmerje sestavin v receptu, se največja napaka v resnici zgodi že veliko prej, še preden sploh pripravimo kozarce.

Kumarice namreč ne marajo čakanja

Velikokrat usodno napako naredimo že, ko jih nabiramo več dni zapored, da bi se jih nabralo dovolj za večjo količino vlaganja. Kumarice po obiranju namreč začnejo izgubljati vlago, njihova struktura pa se počasi spreminja. Če torej dan ali dva čakajo na kuhinjskem pultu ali v košari, bodo tudi po vlaganju mehkejše.

Najboljše vložene kumarice so zato skoraj vedno tiste, ki jih vložimo še isti dan, kot smo jih obrali. Če to ni mogoče, jih čim prej pospravimo v hladilnik ali jih za nekaj ur namočimo v ledeno mrzlo vodo, saj že tako preprost trik lahko naredi presenetljivo veliko razliko.

Večje niso nujno boljše

Vsak vrtičkar pozna skušnjavo, da bi kumarice pustil še kakšen dan na gredi, v želji, da bi še malo zrasle. Toda za vlaganje so najboljše manjše kumarice, saj imajo bolj čvrsto meso, manj razvita semena in ostanejo veliko lepše tudi po nekaj mesecih v kozarcu. Velike kumare pa raje prihranimo za solato, hladno juho ali domač relish.

Pri kumaricah je najbolj pomembno to, da jih vložimo še isti dan, kot smo jih obrali. FOTO: Ekaterina Goncharova/Getty Images
Pri kumaricah je najbolj pomembno to, da jih vložimo še isti dan, kot smo jih obrali. FOTO: Ekaterina Goncharova/Getty Images

Pri kisu ni prostora za ugibanje

Ker si nekateri želijo doma ustvariti malo manj kisle kumarice, marsikdo doda malo več vode ali nekoliko manj kisa, kar pa ni ravno dobra ideja. Kis v tem procesu namreč ni pomemben le zaradi okusa, ampak poskrbi tudi za dovolj kislo okolje, ki pomaga ohraniti vloženo zelenjavo varno in obstojno. Prav zato je pri vlaganju pametno slediti preverjenemu receptu in razmerja med kisom in vodo ne spreminjati po občutku.

Tudi kozarci odločajo o uspehu

Še tako dobra slanica ne pomaga, če kozarci niso brezhibno čisti. Pred uporabo jih dobro operemo in steriliziramo, pokrovčke pa vedno pregledamo. Če so poškodovani ali se ne zapirajo več dobro, jih raje zamenjamo, saj je včasih prav slab pokrovček razlog, da se vložena zelenjava pokvari.

Malenkost, ki jo pozna malo ljudi

Eden od trikov, na katerega prisega veliko izkušenih gospodinj, je odstranitev cvetnega konca kumarice (to je tisti del nasproti peclja). Na njem so namreč encimi, ki pospešujejo razgradnjo pektina, naravne snovi, ki skrbi za čvrstost plodov, zato je za boljši rezultat dovolj že, da odrežemo le nekaj milimetrov.

Tri stvari, ki jih je dobro upoštevati (če ne želimo mehkih kumaric)

  • kumarice vložimo čim prej po obiranju
  • pred vlaganjem jih za dve do štiri ure namočimo v ledeno mrzlo vodo
  • uporabimo manjše, mlade plodove

Datum Objave: 22.7.2026 ob 07:07

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Kaja Berlot
Kaja BerlotVestna ustvarjalka besedno začinjenih misli z zvezdicami, kuharica, ki recepte bere zgolj kot predloge, in strastna ljubiteljica solat v vseh mogočih (in nemogočih) kombinacijah. Če bi bila zelenjava, bi bila verjetno rukola – rahlo pikantna, polna karakterja in vedno zanimiva.
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