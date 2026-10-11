Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja
Odprta Kuhinja

Vam v kremni porovi juhici ostanejo nitke? Ta del morate uporabiti, da se to ne zgodi

Včasih se zgodi, da je naša gladka porova juhica polna nitk, napako pa smo navadno naredili že na rezalni deski. FOTO: Justin Paget/Getty Images
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Ko se lotimo miksanja porove juhice, je jed na pogled že lepo gladka, a nas pri prvi žlici preseneti dolga, žilava nitka. Se sliši poznano?

Če se znajdemo v situaciji, ko v loncu, polnem porove juhice zagledamo dolge nitke, navadno z mešalnikom naredimo še en krog po loncu. A dejstvo je, da bi več naredili že pri deski za rezanje, ko smo se odločali, kako bomo por narezali.

Kje odrežemo por?

Za kremno juho vzamemo beli spodnji del in tisti svetlo zeleni del, ki je še nežen. Tako v svoji kuharski knjigi (ali bolje rečeno kar kuharski bibliji) pri receptu za kremno porovo juho veleva Julia Child. Obdržimo torej mehkejše svetle plasti, čvrste temno zelene liste, ki se na vrhu razpirajo, pa odrežemo. Če je tudi zunanja plast svetlega dela žilava, jo olupimo.

Pri poru vedno odrežemo mehkejši del, temne zelene liste pa uporabimo za kuhanje jušne osnove. FOTO: SOLMAZ YILDIZ/Getty Images
Pri poru vedno odrežemo mehkejši del, temne zelene liste pa uporabimo za kuhanje jušne osnove. FOTO: SOLMAZ YILDIZ/Getty Images

Narežemo ga prečno in zmehčamo na maslu

Očiščeni por po dolgem razpolovimo, nato polovici prečno narežemo na tanke polmesece, saj s prečnim rezom dolga vlakna skrajšamo že na deski. Narezani por temeljito operemo, ker se med tesno zloženimi plastmi rada skrije zemlja, posebno tam, kjer beli del prehaja v zelenega. Nato ga na maslu počasi zmehčamo, da oveni, mu prilijemo osnovo in pustimo, da juha rahlo vre. Preden sežemo po mešalniku, s kuhalnico pritisnemo kos pora ob steno lonca in preverimo, ali je dovolj zmehčan. Če se še upira, ga kuhamo nekoliko dlje. 

Uporabimo lahko tudi temne liste

Temno zeleni vrh pora nam pride prav, kadar želimo izrazitejši okus po poru. Pri Cook’s Illustrated ta del dobro operejo, narežejo na večje kose in približno 20 minut kuhajo v mešanici jušne osnove in vode. Tekočino nato precedijo in z njo zalijejo svetli por, ki so ga medtem zmehčali na maslu. Tako uporabimo tudi čvrste liste, v mešalnik pa gredo samo nežnejši deli. 

Kaj pa, če so nitke že v juhi?

Če smo juho že zmiksali, jo poskusimo precediti skozi gosto cedilo. Vanj jo nalivamo po zajemalkah in si po potrebi pomagamo s hrbtno stranjo zajemalke, da gladki del steče v čist lonec. Nitke, ki ostanejo na mrežici, odstranimo, gladek del pa začinimo in dopolnimo po okusu. 

Datum Objave: 13.11.2026 ob 07:11

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Kaja Berlot
Kaja BerlotVestna ustvarjalka besedno začinjenih misli z zvezdicami, kuharica, ki recepte bere zgolj kot predloge, in strastna ljubiteljica solat v vseh mogočih (in nemogočih) kombinacijah. Če bi bila zelenjava, bi bila verjetno rukola – rahlo pikantna, polna karakterja in vedno zanimiva.
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