Vsi govorijo o vlakninah, mi pa vam povemo, kako jih dodati običajnemu kosilu brez kompliciranja

Za več vlaknin na krožniku pogosto zadošča majhna sprememba kosila, ki ga že znamo pripraviti.

Vlaknine so postale ena najbolj odmevnih prehranskih tem, tudi zaradi tako imenovanega trenda fibermaxxing, o katerem smo na Odprti kuhinji že pisali. Toda med spremljanjem prehranskih trendov in vsakdanjim vprašanjem, kaj bomo danes kuhali, potrebujemo predvsem uporabne ideje, za katere ni treba obiskati treh trgovin, kupovati prehranskih dopolnil ali kuhati povsem drugače kot doslej.

Koliko vlaknin v resnici potrebujemo?

Nacionalni portal Prehrana.si navaja, da naj bi odrasel človek dnevno zaužil približno 30 gramov vlaknin, kar pa seveda ne pomeni, da mora vseh 30 gramov zagotoviti kosilo. Kot priporočajo smernice, je smiselno, da vire vlaknin vključujemo v več obrokov in jih izbiramo iz različnih skupin; stročnic, polnozrnatih žit, zelenjave, sadja, oreščkov in semen.

Dober vir vlaknin so tudi orešččki in semena: ta lahko vključimo v razne solate ali zelenjavne toaste. FOTO: Viktoriya Skorikova/Getty Images

Stročnice imajo veliko vlaknin in veliko možnosti za kosilo

Za preprosto dopolnjevanje kosila so posebej uporabne stročnice. Če na primer kuhamo paradižnikovo omako, lahko vanjo proti koncu priprave dodamo kuhano rjavo ali zeleno lečo, saj zrnca ohranijo prijetno teksturo, leča pa se dobro ujame s čebulo, česnom, korenjem in paradižnikom. Enako lahko naredimo z mesno omako, kjer del mesa nadomestimo s kuhano lečo ali pa jo preprosto dodamo obstoječemu receptu.

Podobno uporaben je tudi bel fižol. Bučna, korenčkova ali cvetačna juha je namreč odlična priložnost za dodatek kuhanega fižola, saj ga lahko pred miksanjem dodamo zelenjavi, gostoto juhe pa nato uravnamo s tekočino. Še posebej okusna je jesenska kombinacija pečene buče z belim fižolom, česnom in žajbljem, saj ji fižol doda gostoto, količino smetane pa nato prilagodimo želenemu okusu in teksturi.

Fižol lahko postrežemo tudi kot preprost namaz ob pečenem krompirju ali zelenjavi. Kuhan fižol zmiksamo z oljčnim oljem, limonovim sokom, malo česna in nekaj žlicami vode, ter začinimo s soljo in poprom ter po želji dodamo rožmarin. Namaz nato razporedimo po krožniku, nanj položimo pečen krompir, korenje ali bučo in ustvarimo nekoliko drugačno prilogo, ne da bi morali pripraviti zapleteno omako.

Z le nekaj spremembami lahko v svoje jedilnike vključimo precej vlaknin. FOTO: Viktoriya Skorikova/Getty Images

Dober dodatek na krožniku je tudi grah. Ta je še posebej dobrodošel pri kosilih z ribo, zrezkom ali polpeti, kjer ga lahko dodamo preprosto kot prilogo. Zamrznjen grah skuhamo po navodilih na embalaži, odcedimo in pretlačimo ali zmiksamo z malo oljčnega olja, limonovega soka ter peteršilja. Če imamo radi meto, dodamo nekaj listkov.

Dobra priložnost za nekaj dodatnih gramov vlaknin je tudi solata, ki jo lahko preprosto dodelamo z nekaj žlicami kuhane čičerke. Za jesensko različico lahko združimo radič, čičerko, tanke rezine jabolka in nekaj sesekljanih orehov, za preliv pa zmešamo oljčno olje, limonov sok ali kis ter malo gorčice.