Vsi sadimo baziliko, večina pa jo narobe obira (in zato nam ne raste)

Bazilika je ena tistih rastlin, ki krasi praktično vsak balkon ali okensko polico. A kaj, ko se čudovita bujna sadika doma hitro spremeni v osmukano, na pol ovenelo zelenje, s katerim ne vemo, kaj bi počeli.

Zagotovo se vam je že kdaj zgodilo, da ste iz trgovine prinesli bujno, dišečo baziliko, ki je bila sprva polna listov, po kakšnem tednu ali dveh pa se je začela spreminjati v dolgo preklo, z golimi vejicami in majhnimi listki, ki ne oddajajo posebne arome. A kot pravijo vrtnarji, težava pogosto sploh ni v soncu, vodi ali zemlji, temveč v napačnem obiranju.

Največja napaka? Smukamo samo posamezne liste

Večina ljudi baziliko obira tako, da sproti posmuka nekaj največjih listov, običajno pri dnu rastline. Na prvi pogled se zdi logično, v resnici pa s tem rastlini pošiljamo napačen signal; namesto da bi se razraščala, začne poganjati en sam dolg vrh. Rast postane visoka in redka, bazilika pa hitro preide v fazo cvetenja. Prav zato številni vrtnarji poudarjajo, da bazilike ne smemo obirati po listih, ampak jo moramo rezati pri vrhu.

Večina ljudi baziliko smuka listek po listek, a ji s tem nevede škodi. FOTO: Johner Images/Getty Images/Johner RF

Kako baziliko v resnici obirajo vrtnarji?

Ključ je v tem, da režemo tik nad mestom, kjer iz stebla rasteta dva lista oziroma dva nova poganjka. Temu vrtnarji pravijo rastno vozlišče. Ko odrežemo vrh nad tem mestom, rastlina energijo usmeri v stranska poganjka, ki nato zrasteta v dve novi veji. Namesto ene dolge vejice dobimo bolj gosto, grmičasto rastlino.

Takšna so priporočila vrtnarjev: baziliko začnemo rezati, ko ima vsaj 6–8 listov,

vedno režemo le zgornji del stebla,

vedno pustimo vsaj en ali dva para listov pod rezom.

Bazilika ne mara cvetov

Še ena stvar, ki jo vrtnarji skoraj obsesivno ponavljajo: cvetove je treba odstranjevati sproti. Ko bazilika začne cveteti, rastlina počasi zaključi svojo listno fazo, saj začne energijo usmerjati v semena. Listi v tem ciklu postanejo manj aromatični, včasih celo grenki. Za bujno baziliko, ki nam bo služila celo poletje, je zato izredno pomembno, da cvetne nastavke sproti odstranjujemo, baziliko redno režemo in je ne le pustimo pri miru. Bazilika je namreč ena tistih rastlin, ki najbolje raste takrat, ko jo dejansko uporabljamo.

Kdaj jo je najbolje obirati?

Vrtnarji priporočajo obiranje zjutraj, ko so listi najbolj napeti in aromatični, saj takrat vsebujejo največ eteričnih olj, zaradi katerih tako intenzivno diši. Pomembno pa je tudi, da rastline ne obrežemo preveč naenkrat. Pravilo, ki se ga vrtnarji vestno držijo, je, da nikoli ne odstranimo več kot tretjine rastline in vedno pustimo dovolj listov, da lahko nadaljuje fotosintezo.