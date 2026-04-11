Zakaj klobasa med kuho poči in ali jo moramo res prepikati?

Ko iz lonca namesto napete, gladke klobase dvignemo takšno, ki se je razprla po vsej dolžini, moramo razumeti, kaj se med kuho dogaja v loncu.

Da nekaj »ne štima«, navadno ugotovimo, ko se na vodi zasvetijo kapljice maščobe. Takrat se pogosto spomnimo nasveta, da bi morali klobaso pred kuhanjem nekajkrat zbosti z vilicami, kar pa ne gre skupaj z dejstvom, da skozi luknjice lahko odtekata prav maščoba in mesni sok, ki ju želimo obdržati v klobasi.

Zakaj torej ovoj popusti?

Med segrevanjem se maščoba v nadevu tali, meso pa se krči in oddaja del tekočine, kar pomeni, da se pri zelo visoki temperaturi zunanji del segreje in skrči hitreje kot sredica. Če torej klobaso položimo nad močno vročino (ali v zelo vročo vodo), se ovoj in zunanje plasti že močno skrčijo, medtem ko je meso v sredini še surovo. Ko ovoj popusti, imata stopljena maščoba in mesni sok nato prosto pot v zunanjost.

Klobase je zato najbolje kuhati ob rahlem brbotanju, saj pri močnem vrenju lažje počijo ali se pretirano skrčijo. Ko začne gladina živahno valovati, je čas, da zmanjšamo ogenj. Pri surovi klobasi zadošča, da se tu in tam dvigne kak mehurček, medtem ko se nadev počasi kuha vse do sredine.

Kdaj imajo vilice vendarle smisel?

Če želimo na krožniku sočno klobaso, je pred kuhanjem praviloma ne prepikamo. En sam vbod še ne pomeni, da bo iz nje iztekel ves sok, z več luknjicami pa tekočini in stopljeni maščobi olajšamo pot iz nadeva. Če želimo preprečiti pokanje, zato najprej umirimo vretje.

Od kod potem nasvet z vilicami?

Ameriški kuharski avtor James Beard je pri nekaterih večjih klobasah, med njimi pri italijanskem cotechinu, priporočal prepikovanje pred kuhanjem, saj je pri njegovem postopku zaželeno, da iz nadeva odteče nekaj maščobe. Če imamo tak recept pred seboj, ima vbod svoj namen. Pri kranjski, ki jo želimo ponuditi sočno ob repi ali zelju, pa za vilice pride čas komaj pri mizi.

Prepikanje klobas naj bi bilo primerno le pri izredno mastnih klobasah, kjer je zaželeno, da nekaj maščobe odteče. FOTO: fcafotodigital/

Kranjsko odstavimo, pečenico kuhamo naprej

Kranjska klobasa je po uradni specifikaciji pasterizirana poltrajna klobasa. V tem primeru klobaso položimo že v hladno vodo in lonec pristavimo na ogenj. Ko voda zavre, lonec odstavimo, ga pokrijemo in klobaso pustimo v vroči vodi še deset minut. Če so na zavitku navedena drugačna navodila, upoštevamo tista.

Pri sveži, surovi pečenici pa po prvih mehurčkih zmanjšamo ogenj in kuhamo naprej, dokler ni gotova tudi v sredini. Čas je odvisen od debeline, zato se lahko zanesemo na kuhinjski termometer; pri surovi svinjski klobasi naj sredica doseže najmanj 71 °C, pri surovi perutninski pa 74 °C, pri čemer moramo temperaturo izmeriti v sredini najdebelejšega dela. Če si želimo še zapečenega ovoja, kuhano klobaso odcedimo, osušimo in jo na hitro obrnemo v ponvi.

Najbolje je, da preverimo čas kuhanja za posamezno vrsto klobase. FOTO: annick vanderschelden photograph/Getty Images

Če ovoj med kuhanjem vseeno poči, ogenj zmanjšamo in klobaso po potrebi mirno skuhamo do konca, saj razpoka sama po sebi namreč ne pove, ali je sredica že kuhana ali ne. Ko je klobasa nared, jo iz vode dvignemo s prijemalkami. Če je razpoka velika, jo narežemo in položimo na toplo kislo zelje, kjer se bodo odrezani kosi navzeli njegovega soka.