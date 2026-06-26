Zelena solata ni samo za v skledo: pečena, kuhana in celo pražena je prava poslastica

Ko imamo na vrtu presežek solate, lahko kulinarični navdih najdemo v tujih kuhinjah, kjer jo pripravljajo še kako drugače kot le v solatni skledi.

Ko na vrtovih in tržnicah v začetku poletja dozori obilje mehke zelene solate, jo večina pripravlja z oljčnim oljem, kisom in drugimi zelenjavnimi dodatki. A v številnih kulinaričnih tradicijah po svetu je zelena solata veliko več kot le osnova za okisano prilogo.

Brskanje po tujih kuharicah namreč pokaže, da se presenetljivo dobro obnese na žaru, v kremnih juhah, dušena v ponvi in celo pečena v pečici. In kot razkriva preteklost, je bila kuhana solata v evropskih kuhinjah priljubljena že stoletja, zdaj pa jo sodobni kuharski mojstri znova odkrivajo in ji vračajo mesto, ki si ga zasluži.

Zakaj sploh kuhati solato?

Čeprav se morda sliši nenavadno, toplotna obdelava povsem spremeni njen značaj. Hrustljavi listi postanejo mehki, skoraj svilnati, okus pa je bolj sladek in nežen. Poleg tega je predvsem rimska solata dober vir vitamina A, vitamina K, folata in vitamina C, zato bi bilo škoda, da bi jo omejevali zgolj na skledo solate.

1. Solata na žaru je poletni hit, ki ga morate poskusiti

Morda najbolj presenetljiva priprava je pečenje solate na žaru. V svojih receptih jo uporabljajo številni priznani kuharji, med njimi Yotam Ottolenghi, Anna Jones in Tom Hunt, najbolje se obnesejo čvrste sorte, predvsem rimska.

Kako jo pripraviti?

Glavo solate prerežemo po dolžini, jo premažemo z oljčnim oljem in rahlo posolimo. Na zelo vročem žaru jo pečemo približno dve minuti na vsaki strani, da se listi na robovih rahlo zapečejo in dobijo prijetno dimljeno aromo, sredica pa ostane nežna in sočna. Tako pripravljena se odlično poda k pečenim ribam, žaru ali kot lahka poletna večerja s sirom feta in limono.

Ena najbolj presenetljivih načinov priprave je solata na žaru. FOTO: Sergio Amiti/Getty Images

2. Kremna juha iz zelene solate

V Veliki Britaniji je juha iz zelene solate prava klasika, pogosto pa ji dodajo še grah in sveža zelišča. Recept uporabljajo številni kuharski avtorji, med njimi Anna Jones in Delia Smith.

Za štiri osebe potrebujemo:

1 večjo glavo solate

1 čebulo

200 g graha

1 krompir

700 ml zelenjavne jušne osnove

nekaj listov mete ali peteršilja

Čebulo na hitro popražimo, dodamo krompir in jušno osnovo. Ko se krompir zmehča, dodamo solato in grah ter kuhamo le nekaj minut. Nato juho spasiramo in postrežemo toplo ali hladno. Rezultat je presenetljivo sveža, svilnata juha, ki je kot nalašč za poletne dni.

Zelena solata ni le za v solatno skledo, saj jo v tujih kuhinjah radi pripravijo tudi 'na toplo'. FOTO: Westend61/Getty Images/Westend61

3. Dušena solata po starem evropskem receptu

Preden so hladilniki postali del vsake kuhinje, so gospodinje pogosto dušile odvečno solato, da se ni pokvarila. Ta način priprave je še danes priljubljen v francoski in britanski kuhinji, kjer na maslu ali oljčnem olju na hitro prepražijo mlado čebulo, dodajo narezano solato in nekaj žlic jušne osnove. Dušijo le nekaj minut, dokler listi ne ovenijo, ter ji dodajo grah, mladi krompir, panceto, pršut, kozji sir ali svežo meto.