Berlinerji: krofi z bogatim kremnim nadevom

Z nekaj domišljije pa lahko berlinerji postanejo še hamburgerji.

Ostaja brez števila različic za berlinerje, izvorno je to čisto navaden krof z marmelado, tako kot naši, vendar se je razširil po vsem svetu, nastala je zmeda s poimenovanji in različicami, in če vsem ustreza, naj bodo naši pač nadevani z vaniljevo kremo, smetano in jagodno marmelado. Recept nam je poslala Barbara Šabeder Jančič iz Maribora, ki je krofe prvič v življenju sama cvrla sredi januarja, zdaj, mesec pozneje, pa je za njo več kot deset rund, s katerimi navdušuje na družbenih omrežjih in spletnih skupinah na facebooku.

Z vaniljevim nadevom jih je naredila le prvič, potem je šel ta recept znova svojo pot: naslednjič jih je pripravila z ajdovo moko, tretjič pa v obliki »hamburgerja«: s čokoladno kremo, smetano in toffee karamelnim oblivom. »Klasika, ob tem pa še nekaj novega. V kuhinji vedno delam na ta način,« Barbara odobrava to letošnjo muho.

Recept je priredila po klasičnem in verjetno najbolj priljubljenem receptu za krofe, ki kroži po spletu, saj se vedno posreči.

Sestavine

400 g namenske moke za krofe

4 rumenjaki

1 kocka kvasa

180 ml mlačnega mleka

60 g masla

40 g sladkorja

rum po želji

Priprava

1. V posodo, v kateri bomo mesili testo, najprej odmerimo moko in naredimo jamico za kvasec. V to jamico nalijemo malo več kot polovico mlačnega mleka, nadrobimo kvas, dodamo žličko sladkorja, na rahlo z moko poprašimo zmes, da se kvas aktivira.

2. Po približno 10 minutah, ko kvasec naraste, dodamo rumenjake, preostanek mleka, na sobni temperaturi zmehčano maslo ali margarino, sladkor, rum. Testo dobro pregnetemo in pustimo počivati na toplem, pokrito s krpo, približno 45 min oziroma da naraste na dvojno količino.

3. Ko je testo primerno vzhajano se lotimo izdelave krofov: lahko jih izrezujemo, pazimo, da med valjanjem testa ne pritiskamo preveć, ker lahko postane zbito in krofi ne bodo lepo narastli, ali ročno oblikujemo v kepice.

4. Razporejene na pomokani krpi in pokrite jih vzhajamo še pribl. 20 min in pričnemo s cvrtjem. Ocvremo jih enako kot klasične krofe.

5. Ohlajene krofe nato prerežemo na pol in napolnimo z vaniljevo kremo, smetano, marmelado ali sadnim pirejem, za piko na i pa po vrhu posujemo še sladkor v prahu.

Namig: Pri nadevu berlinerjev se ne rabimo omejevati. Uporabimo lahko sadne, čokoladne, karamelne kreme, enako je s prelivi ali marmelado.