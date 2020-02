Kofein park: priljubljen celjski kotiček, kjer imajo kavo za vsak značaj

Celjsko mestno jedro se ves čas spreminja; mnogi lokali so se zamenjali, kar pa je ostalo »nespremenjeno«, je kavarna Kuba Libre. Kavarni se je sčasoma pridružila še ena, nas pa je privabila najnovejša pridobitev: lična trgovinica Kofein park. V njej stavijo na personalizacijo.

Temelji za Kofein park segajo skoraj dve desetletji v preteklost, v kavarno Kuba Libre, ki jo je skupaj s tedanjo ženo odprl brat sedan­jega lastnika Tadeja Kozovinca – Tedija. Slednji je tam sprva samo pomagal, potem sta z bratom nekaj let kavarno vodila skupaj, nakar sta se njuni poti razšli in je vodenje prevzel Tedi, kakor ga poznajo Celjani. V kavarni je kot najstnik najprej pomival posodo, nadaljeval v strežbi, na samostojni poti pa je dobro desetletje.

»Reciva, da je Kuba matica, knežji kamen,« začne pripovedovati sogovornik, za nekatere Kubanec, za druge hipster, kakor se pošali. Kuba, kot se je lokala prijelo okrajšano ime, je bila vedno prepoznavna po ambientu, osebju in kavi. Predvsem po slednji: kava je bila tu vedno dobra.

To je bilo splošno sprejeto dejstvo, ki so ga vedno znova lastniku potrjevale tudi stranke. Sčasoma je ugotovil, da noče več streči znamk kave, ki sicer »dajejo največ denarja«, ampak ustvariti svojo linijo, ki bo čez nekaj let prinašala dobiček. »Sem eden redkih v tem delu Slovenije, ki ima lastne aparate za pripravo kave in lastno znamko Kofein.« Tako se je povezal z Valentino in Gregorjem iz Iconic Specialty Coffee, znano mikropražarno.

Točka, kjer bo vsak našel najboljšo kavo zase

Kubi se je čez nekaj časa v mestnem jedru na Prešernovi ulici pridružila še druga kavarna Kofein Teater, septembra lani pa so le lučaj stran odprli manjšo trgovino Kofein park: »Veliko ljudi je nas in naše izdelke ter blagovno znamko spoznalo prek spleta ali na sejmih kave, zdaj pa imajo možnost, da nas tudi obiščejo.« Kozovinc si želi, da bi Kofein park postal točka, kjer bodo prodali kavo, ki bo najbolj ustrezala okusu in značaju posamezne stranke.

»V Parku ponudimo kavo, kakršno stranka želi, pri definiranju, kaj ji je v resnici všeč, pa ji, če si to želi in je odprta za spoznavanje drugačnih, boljših surovin, pomagamo. Ciljamo na tiste, ki bi radi nekaj drugega, ki so pozorni na to, kaj pijejo in kaj jedo.«

Ponujajo sedem »karakterjev« kav Kofein, ki izstopajo že s svojimi imeni. Začne se z Nedolžno Nežo, ki je brezkofeinska, nato pa se izbor nadaljuje s tremi moškimi in tremi ženskimi karakterji: Nostalgični Joža, Klasični Janez, Napredni Tone; Ambiciozna Alma, Brezmejna Vesna in Odločna Ivana – značaji pa se razlikujejo v razmerju robuste in arabice.

»Moje vodilo je, da vedno izzivam, že s svojim videzom, seveda pa je podobno pri prodaji kave,« začne Tedi in nadaljuje s »pojasnilom« o imenih, da je »moški svet enostaven in preprost, ženski pa se zaplete«.

Personalizacija za darila

Njihova kava je pražena v Sloveniji, kavna zrna pa prihajajo z izbranih plantaž v Braziliji, Etiopiji, Hondurasu, Vietnamu, Kolumbiji in Indiji. Posebnost je v lični ekološki embalaži, ki je – tudi zaradi personalizacije – še zlasti primerna za darila, pravi Tedi.

Sam v resnici ne mara daril, saj pravi, da ne potrebuje ničesar drugega kot kavo in tobak. Pravzaprav je celotna njegova ekipa naravnana antipotrošniško, kar je malce protislovno, priznava gostoljubni lastnik, ki se o kavi, poslu in ljudeh rad pogovarja.

Zase meni, da nikoli ni bil pravi gostinec, ampak ulični »inštalater«. Dober je v tem, da zna narediti sceno, veliko pa daje tudi na osebje, ki mu mora res zaupati: »Tako je: ali postaneš naš ali pa pojdi, tistih, ki se ‘štempljajo’, ne potrebujem,« pove brez dlake na jeziku.

H Kofeinu se najbolje poda Kuki

Poleg kave pridobivajo veljavo in prepoznavnost tudi piškoti Kuki. Najbolj prodajana je njihova betonska ponudba, kakor jo imenuje Tedi: Olds Kul, Ful čoko, Čokoranča, Ajdovček in Kokobela. Za Odprto kuhinjo pa so priskrbeli recept za odlične piškote z rdečo čokolado B-ruby in paket piškotov tudi personalizirali. Poleg Kofeina in Kukija sta njihovi blagovni znamki še Jazbičaj in Tejst sirupi. V Kofeinskem parku sicer ponujajo še različne vrste čokolad, bio testenine, hišne smutije in šejke, fensi vina, gine in kavne pripomočke … »Letos se bomo razvili predvsem v smislu, da bomo pol darilnica in pol rinfuza.« Že zdaj lahko stranke v prinesejo svojo embalažo in jo napolnijo s kavo oziroma drugimi izdelki.

In kaj še loči paket dveh kavarn in trgovinic (poleg Kofein parka je del zgodbe tudi trgovina Koko, v kateri najdete 105 vrst čajev in izdelke slovenskih oblikovalcev)? »Mi se ne pretvarjamo, mi to smo. Z leti se je tudi pokazalo, da okoliški ljudje od nas kupujejo zato, ker smo lokalci. Pa tudi zato, ker so vsi drugi odšli, mi pa smo ostali,« pojasni Tedi in doda, da so bolj kot zgodba o finančnem uspehu zgodba o uspehu zgodbe.

Fotografije: Sonja Ravbar