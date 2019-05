Bagel: trend, ki je veliko več kot kruh

Na potovanjih po večjih mestih v tujini ste gotovo že zasledili pekarne ali specializirane prodajalne, v katerih prodajajo priljubljene bagle. Posebna vrsta kruha neobičajne oblike je zdaj na voljo tudi pri nas.

Bagel ima dolgo in zanimivo zgodovino; njegov izvor je dolgo buril duhove in legende o njem krožijo še zdaj. Enako velja za njegovo obliko – je namreč majhen, okrogel, v sredini pa ima luknjo.

Dobrota, stara več stoletij

Kruh, ki ga danes poznamo kot bagel, se je že v davnih časih pojavljal tako v vzhodni kot v zahodni Evropi. Takšen, kot ga poznamo danes, pa naj bi prišel iz Poljske 17. stoletja, kjer je veljal za priljubljeni judovski »comfort food«. Njegova okrogla oblika naj bi simbolizirala krog življenja in prinašala srečo; ime pa izvira iz nemščine ter pomeni prstan oziroma zapestnico.

Skrivni pomen luknje

Judom je bila kar nekaj časa tudi na Poljskem prepovedana peka in prodaja kruha. Prepoved se je končala v času plemiške demokracije. Bagli so postali priljubljena ulična hrana, pekarne pa so imele zlasti v času revščine pomembno družbeno vlogo kot zbirališča za izmenjavo mnenj. Ker so peki bagle prodajali obešene na vrvi ali nataknjene na palice, jim je luknja v sredini kruhka prišla še kako prav.

Pred pečico še v vrelo vodo

Priprava baglov je za kruh neobičajna. Gre za kvašeno testo iz bele pšenične moke z veliko glutena, ki ga oblikujemo v za pest velike hlebčke z luknjo v sredini. Po tem, ko prvič vzhajajo, jih za 30–40 sekund vržemo v slano vrelo vodo, nato pa osušimo in šele potem spečemo v pečici.

Žilavo testo zlatorjavih kruhkov je s sirnim namazom kot nalašč za okusen zajtrk; za kosilo pa si lahko naredite bogato obložen sendvič. Takšna vrsta prigrizka je zelo priljubljena v ZDA in npr. Veliki Britaniji, pri nas pa bagel dobite na kar 60 prodajnih mestih Fresh in Fresh mini po Sloveniji.

Privoščite si trendovski zajtrk, kot ga pri nas še niste vajeni. Petrolovi bagli se odlično priležejo Kavi na poti. S Petrol klub kartico jih do konca maja dobite že za 0,99 evra. Boste jutri zajtrkovali v Freshu?

