Jabolčno pecivo z lešniki

Zelo okusno, zelo preprosto in zelo jesensko!

Za pekač 23 x 35 cm.

Sestavine

Testo

– 250 g polnovredne moke, žlička pecilnega praška

– 100 g mletih lešnikov, 5 rumenjakov

– 100 g sladkorja v prahu, 250 g masla sobne temperature

– mleti ingver, piment in cimet po okusu

Nadev

– 1 kg jabolk, sok pol limone, 5 beljakov

– 220 g sladkorja v prahu

Priprava

1. Na delovno površino natehtamo moko, dodamo pecilni prašek, sladkor v prahu, začimbe in maslo ter začnemo ročno gnesti, da se sestavine pomešajo in povežejo. Dodamo rumenjake in spet zgnetemo, vmešamo še mlete lešnike in gnetemo, da dobimo testo. Ovijemo ga v folijo in pustimo v hladilniku približno 15 minut.

2. Pečico vključimo na 200 stopinj in začnemo ribati jabolka. Naribana pokapamo s sokom pol limone.

3. Testo razvaljamo na peki papirju v velikosti pekača in ga s papirjem vred preložimo v pekač. Po njem potresemo naribana jabolka in damo v segreto pečico za 20 minut.

4. Med peko peciva iz beljakov stepemo sneg in počasi dodajamo sladkor. Stepamo tako dolgo, da dobimo sijoč sneg s stoječimi vršički.

5. Po dvajsetih minutah pecivo vzamemo iz pečice in po jabolkih namažemo ali nabrizgamo sneg ter vrnemo v pečico še za 20 minut.

6. Pečeno pecivo naj nekaj časa počiva, nato ga s peki papirjem vred prestavimo na drugo površino in narežemo na kvadratke.

Fotografija: Eva Legiša