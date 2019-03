Skleda smutija s trobentico

Ko nabiramo trobentice, je dovolj, da od vsake rastline odtrgamo nekaj listov in cvetov in ne izpulimo cele.

Jegličev, h katerim uvrščamo tudi trobentico z imenom navadni jeglič, je v Sloveniji približno 10 vrst in nekaj podvrst. Večina vrst je zaščitenih in jih ne nabiramo. Poznamo tudi gojene. Od načina gojenja je odvisno, ali so primerni za prehrano. Ker gre za zdravilne rastline, jih uporabljamo v zmernih količinah svežo ali sušeno.

Sestavine

– 20 cvetov trobentice

– 20 mladih listov trobentice

– 200 g jagodičevja iz zimske zaloge – robide in maline

– 2 zrela kivija, 4 žlice medu

– nekaj semen konoplje

– nekaj orehov

Priprava

1. V blenderju zmešamo jagodičevje, kivija, med in nekaj listov trobentice s toliko vode, da je sadje pokrito. Prelijemo v skledo.

2. Po vrhu nasujemo vrsto nadrobljenih orehov, vrsto konop­ljinih semen, zložimo dve vrsti cvetov trobentice ter na koncu dodamo še kakšen listek trobentice. Čeprav je rahlo grenak, ima dobro stran – je prijetno hrustljav in zelo bogat z vitamini.

Fotografija: Katja Rebolj