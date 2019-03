Kako se barva leta obnese v kuhinji

Družba JUB je na sejmu DOM prvič predstavila barvo leta 2019. Iz njihove barvne karte jo je izbrala arhitektka in blogerka Nina Štajner. Povprašali smo jo, kako nas odtenek Freedom 125 lahko navdihne v kuhinji.

Specialistka za oblikovanje prostora Nina Štajner, ki je svoje nasvete delila tudi na našem portalu in jih lahko preberete tukaj, pravi, da se je za barvo odločila zato, ker je ta naraven, pomirjujoč moder odtenek vedno aktualen in se ga ni mogoče naveličati. »To je barva, ki v sebi nosi filozofijo, še kako vezano na čas, v katerem moramo razmišljati trajnostno in z ljubeznijo do našega modrega planeta. Spominja na razburkan ocean, divje nevihtno nebo in košarico svežih borovnic.« Modra je tudi sicer poznana kot najbolj priljubljena barva na svetu, še poudari.

Kuhinja zato kar kliče po njej, sploh v zadnjem času, ko je opazen trend modrih omaric. »Vidim jo torej kot barvo front, čudovito pa bi se obnesla kot kuhinjsko ozadje, a se je v tem primeru treba odločiti za vodoodporno različico. Zelo lepo se poda keramiki in porcelanu, kozarcem, kuhinjskim prtičkom in hišnemu tekstilu nasploh.«

Barvne kombinacije

Odtenek Freedom 125 ni zahteven za kombiniranje. Štajnerjeva pove, da se odlično ujame z naravnimi in toplimi toni lesa in pletenimi detajli. Lepa je tako v rustikalnem kot v povsem modernem stilu, ki ga krasi beli marmor ali medeninsti ter bakreni poudarki. Zelo se poda modernističnemu slogu 50- in 60-ih let, za katerega so značilni poševne nožice, oblazinjeno pohištvo in močni odtenki oranžne, gorčične ter rumene. »Dopolnjuje se tudi s skandinavsko črno-belo estetiko, v kuhinji pa si jo lahko zamislimo še skupaj s priljubljeno črno kredno steno, po kateri lahko pišemo.« Velja naj pravilo, da jo v svetlejši različici uporabimo kot osnovno barvno shemo v prostoru, v temnejši pa kot močan poudarek, predlaga sogovornica.

Fotografije: Nina Štajner, Mateja Delakorda, arhiv JUB