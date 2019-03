Največji kuhinjski trendi te pomladi, ki jih morate poznati

To pomlad si zapomnite spodnja tri pravila.

Brez skrbi, v kuhinji ste popolnoma svobodni in zaradi trendov nikakor ni potrebe po takojšnjem skoku v trgovino. Vseeno pa pomlad prinaša nekatere novosti, ki bodo malce posegle tudi v vaše utečene kuhinjske navade.

Zdravje na prvem mestu

Termina bio in eko poznamo že kar nekaj let in tudi zdravi smutiji s superživili niso novost. A ponudba zdravih živil in produktov za lažje zdravo prehranjevanje se širi in to pomlad boste trend zdravega prehranjevanja začutili bolj kot kdajkoli prej. Novost so predvsem nove tehnike priprave zelenjave in pripomočki, ki nas spodbujajo k preizkušanju novih zdravih živil. Od zdaj naprej boste v trgovinah videvali strgalnike oziroma rezalnike za zelenjavne rezance, lupilce papaj, kalilnike za semena (ki so bili sicer popularni v devetdesetih, a se vračajo v prenovljenih oblikah) in nešteto drugih. Na trgovskih policah pa bodo v ozadje odrinjena slaba živila, industrijsko rejeno meso in drugi živalski proizvodi.

Načrtovanje obrokov se z družbenih omrežij seli v trgovine

Tudi načrtovanje obrokov ni ravno novost, a smo se z njim po večini spogledovali le na družbenih omrežjih. Tedenska priprava menijev in zdravih obrokov pa bo to pomlad postala skoraj obvezna. Tako globoko se nam je namreč že ukoreninila v zavest, da so obsesijo spregledali tudi trgovci. Na svoje police namreč to pomlad uvajajo vse, kar nam bo pomagalo pri tedenski pripravi obrokov. Od praktičnih posod, do že narezanih in na pol pripravljenih (zdravih!) živil – pripravite se – predvidevamo, da boste trendu podlegli tudi vi. Več o načrtovanju obrokov lahko preberete tukaj.

Manjši in priročnejši gospodinjski aparati

Čeprav nas je Marie Kondo okužila z razstrupljanjem naših stanovanj ter nas kar nekako prisilila, da se znebimo šare iz naših omaric in predalov, bomo to pomlad v svoje kuhinje še vedno privlekli novo šaro. No, pravzaprav ne gre za nič odvečnega, a nekaj prostora bo vseeno zasedlo. Govorimo namreč o novih gospodinjskih napravah. To pomlad prihajajo v čim bolj minimalističnih, praktičnih in majhnih oblikah, ki bodo v kuhinji zasedle čim manj prostora. Opozarjamo pa vas, da ob nakupu nove nikar ne pozabite podariti stare!

In še to!

Naj vas opozorimo na dve kuhinjski napravi, ki bosta kmalu okužili cel svet. Bodite pozorni na kuhalnik riža in cvrtnik na vroč zrak. Obe napravi omogočata pripravo bolj zdravih, a hitrih obrokov in postajata pravi hit. Kuhalnik riža sicer že dolgo uporabljajo v azijskih državah, a nadvse prav vam bo prišel tudi tu, saj v le nekaj minutah pripravi riž na tak način kot v kitajskih restavracijah. Prenovljeni cvrtniki na vroč zrak pa vam omogočajo, da jedi, ki bi jih sicer cvrli v obilici olja, pripravite brez nepotrebnih maščob, tako pa si očistite vest, ko za vikend pripravljate dunajske zrezke in pomfrit. Skratka, napravi sta že na voljo tudi pri nas, povpraševanje po njima pa menda hitro raste.

Pa še nekaj …

V trgovinah ste gotovo že opazili, da so plastične vrečke postale ogrožena vrsta. S tem se seveda strinjamo, saj z njimi ne želimo ogrožati drugih vrst, rastlinskih in živalskih. Namesto plastičnih pa so se v trgovinah že pojavile alterantive, to so pralne vrečke iz blaga in drugih okolju bolj prijaznih materialov. Ob naslednjem obisku trgovine si jih pobliže oglejte in jih pričnite uporabljati namesto plastičnih. Najbolje pa, da vrečke nosite kar s seboj. Zemlja vam bo hvaležna.

