4 napake, ki jih ne smete zagrešiti pri pripravi gob

Radi kuhate z gobami?

Gobe so odličen dodatek k omakam, prilogam, narastkom in še bi lahko naštevali. A vedno ne uspejo tako, kot bi si želeli. Čeprav so precej preproste za pripravo, okoli njih obstajajo kulinarične dileme, ki lahko pokvarijo jed. In da se vam to v prihodnje ne bo dogajalo, spodaj naštevamo štiri glavne napake, ki jih ne smete zagrešiti, ko pripravljate gobje jedi.

Pranje gob

Gotovo ste s kom že imeli debato o tem, ali se gobe pred kuhanjem operejo ali ne. Verjamemo, da je na gobah, ki ste jih nabrali ali kupili ostalo nekaj zemlje in da slednje nikakor ne želite raztopiti v svoji rižoti. A gob vseeno nikar ne operite. Zaradi njihove gobaste (ja, gobaste) strukture, bodo namreč vsrkale vso vodo, ki jo boste natočili čeznje in tako pokvarile okus. Namesto pranja se jih lotite s papirnato brisačo ter umazanijo enostavno obrišite stran.

Kuhanje na nizki temperaturi

Če želite gobe dušiti ali pražiti, veste, da ob stiku s toploto spustijo kar nekaj vode. Da jih ne boste namočili in razkuhali, pri tem pa bodo izgubile strukturo, tako pazite, da jih pripravljate pri visoki temperaturi oziroma na večjem ognju. Tako bo odvečna voda izparela.

Skoparjenje z maščobo

Ker gobe vpijajo tekočino, se enako zgodi tudi, ko jih prelijete z oljem. Vsrkale ga bodo. Zato se nikar ne bojte malce pretiravati z maščobo. Ta bo gobam dodala lepšo rjavo barvo in omamno poudarila okus.

Polna ponev

Če bo v ponvi prevelika gneča, se bodo gobe pričele pariti in ne dušiti. Tako bodo izgubile strukturo in ne bodo tako okusne. Nikar jih ne prenatrpajte preveč, saj boste tako gotovo pokvarili jed. Poskrbite, da bo ponev dovolj velika!

Preverite še: Toliko sestavin vsebuje McDonaldsov krompirček

Fotografija: Getty Images