Bi uganili, koliko sestavin je uporabljenih za pripravo McDonaldsovega krompirčka?

Da hitra prehrana ni ravno zdrava za naše telo, že vemo. A včasih si res zaželimo obroka iz restavracije s hitro prehrano in takrat si ga pač privoščimo.

Kaj pa je v tej prehrani v resnici tako slabega? Na prvi pogled bi lahko rekli, da burger, ki vsebuje meso, zelenjavo, kruh in omake, ne more biti tako slab. Prav tako ne ocvrti krompirček. A ker govorimo o hitri prehrani, se moramo zavedati, da je tudi pripravljena na hiter, včasih pretkan način. Marsikatera sestavina našega hitrega obroka je narejena vnaprej, nato pa ekspresno pogreta, ocvrta ali popečena.

Danes se bomo osredotočili na ocvrti krompirček, ki je verjetno najbolj značilna jed ene najbolj znanih verig restavracij s hitro prehrano. Pa uganete, koliko sestavin vsebuje porcija?

Preprosto: krompir, sol in … dodatnih 17 sestavin

Portal Foodbeast je namreč objavil seznam sestavin, ki jih McDonald’s uporabi za pripravo krompirčka in moramo priznati, da niso nič kaj mamljive.

Osnovna sestavina je seveda krompir, dodano pa mu je rastlinsko olje, ki ga sestavljajo olje iz kanole, sojino olje, hidrogenirano sojino olje, naravni goveji okus (pšenica in mlečni derivati), citronska kislina, dekstroza, natrijev kislinski pirofosfat (za ohranjanje barve) in sol. Krompirček pa je nato ocvrt v mešanici olja kanole, sojinega in koruznega olja, hidrogeniranega sojinega olja, citronske kisline in dimetilpolisiloksana.

McDonaldsov krompirček torej vsebuje kar 19 sestavin, da pa se jim bi izognili in kljub temu uživali v slastnem ocvrtem krompirčku, spodaj prilagamo nekaj receptov in nasvetov, kako ga pripraviti doma.

Fotografija: Getty Images