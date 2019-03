Domači špecli s čebulo

Pravzaprav zelo preprosta in hitra priprava.

Priprava: 5 minut; čas kuhanja: 10 minut.

Sestavine

– 400 g moke, 2 žlički soli

– krepak ščep muškatnega oreščka

– 4 jajca, 1 dl vode, 1 dl mleka

– 4–5 večjih čebul

– 2–3 žlice masla

– 50–100 g poltrdega sira

Priprava

1. Moko, sol in muškatni orešček zmešamo. Dodamo jajca in prilijemo tekočino. Gladko premešamo in pustimo počivati.

2. Medtem narežemo čebulo na rezine in na maslu počasi nad srednje močnim ognjem začnemo pražiti. Sem in tja pomešamo.

3. Pripravimo si lonec in pasirko za sadje z nastavkom za večje luknjice, ki naj se lepo prilega na lonec. V lonec nalijemo vodo, jo solimo in zavremo.

4. Na lonec namestimo pasirko in vanjo nalijemo četrtino testa, zavrtimo ročaj, da porinemo testo skozi luknjice v vročo vodo. Pasirko odmaknemo in s penovko poberemo vlivance, ki so že priplavali na površje. Malo jih odcedimo in stresemo v ponev na čebulo. Ponovimo s preostalim testom.

5. Ko končamo, še minuto ali dve pražimo špecle v ponvi, nato vse potresemo s sirom in ponudimo kot glavno jed z veliko skledo mešane zelene solate s paradižnikom in papriko.

Opomba: Lahko uporabite tudi primerno cedilo ali pasirko za krompir, ki jo navadno uporabite pri stiskanju kuhanega krompirja za njoke, vendar je daleč najlaže, elegantno in najmanj umazano prav s pasirko. Sicer pa obstaja posebna priprava za špecle, ki jo dobite čez severno mejo ali na spletu.

Naredimo vnaprej: Špecle skuhajte vnaprej, jih odcedite, ohladite in shranite v hladilniku. Ko jih boste potrebovali, jih le pogrejete oziroma popražite na čebuli.

Fotografija: Krištof Koman